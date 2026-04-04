Juan Funes: "Podíamos haber perdido, pero también hemos tenido situaciones para ganar"

Juan Funes sentado en el banquillo de Riazor Quintana

Deportivo y Málaga se repartieron los puntos (1-1) que estaban en juego esta tarde en Riazor. El técnico del conjunto visitante se mostró "orgulloso y satisfecho" con el trabajo de sus jugadores. Preguntado sobre la justicia del marcador, Funes indica que "podíamos haber perdido, pero también hemos tenido situaciones para ganar". Además, valora como "más que un punto" el empate, ya que se llevan el golaveraje particular:

Valoración. "En Riazor, contra este gran equipo, sabíamos que no iba a ser fácil. El equipo me ha encantado. Ha luchado hasta el final y se ha sobrepuesto a la adversidad. Hay que valorar desde la exigencia a la que te ponen. Los jugadores contrarios y Riazor. Me voy orgulloso y satisfecho con el equipo. El trabajo es digno de alabar".

Un remate a puerta. "Me quedo con que hemos luchado de principio a fin. Entramos bien en el partido, con personalidad. Nos hemos llevado más que un punto. También el golaveraje. El Deportivo ha respondido a las expectativas, con un gran partido, y nosotros nos hemos mantenido dentro. Cuando nos meten el gol no hemos dudado, sino que hemos ido a por ellos. Podíamos haber perdido, pero también hemos tenido situaciones para ganar. Estamos muy contentos con el trabajo de la gente".

Árbitro. "Teníamos la sensación de que había muchas faltas en nuestra contra. A Carlos Puga lo pisan y no hay tarjeta, él lo hace y sí que la hay. Una serie de faltas que caían repetidamente en el tiempo a favor de ellos. Me incomodó eso. La reiteración".

Intensidad. "La competición demanda una exigencia grande. Venir aquí y competirle de tú a tú al Deportivo, fuera de casa... Tenemos que estar orgullosos de eso. Siempre nos ponemos en la mejor de las perspectivas, y cuando no se cumple lo demás nos parece poco. Debemos tener una visión más amplia. Todos los partidos tienen su dificultad. Me quedo con el carácter y arrojo del equipo. El Dépor nos ha llevado a un nivel de dificultad muy alto".