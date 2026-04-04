Hidalgo: "Ha sido el mejor partido del año"

Antonio Hidalgo durante el partido ante el Málaga Quintana

Antonio Hidalgo no duda en reconocer que el empate (1-1) ante el Málaga "ha sido el mejor partido del año". El Deportivo no consiguió sumar los tres puntos, pero el técnico blanquiazul está "contento con el rendimiento de los jugadores". Sobre la afición, confiesa que "es una pasada" y que "es vital" para que el equipo se sienta "más poderoso".

Valoración. "En líneas generales ha sido el mejor partido del año, especialmente en casa. Hemos merecido con creces la victoria, con buen juego y situaciones de gol y mucha presencia en el área. Te vas con un punto cuando mereces tres. Yo siempre digo que hay una balanza que lo equilibra todo. Lo importante es que el equipo se siente fuerte y tenemos una afición increíble. Hoy ha sido un espectáculo. Creo que hay un récord de asistencia (este año) en Segunda División. Estamos en ese pico de confianza, pero hay que tener la humildad para las ocho jornadas que quedan por delante".

Cambio del equipo. "Es un cúmulo de cosas. El jugador está entendiendo y decidiendo mejor. El equipo está más junto y más solvente en situaciones de inicio. El balón viajaba muy rápido y teníamos mucha prisa por atacar, ahora hay más calma. El futbolista se encuentra bien en las nuevas posiciones y eso está influyendo en el juego y el resultado".

Asistencia. "Es una pasada. Desde que llegamos y Álvaro se va a la portería al empezar, ya empezaba a temblar la grada. El futbolista siente mucha gente detrás y es importantísimo. Nos creemos mucho más poderosos que antes y eso es clave".

Ximo Navarro. "Nos da muchísimo sin balón. Su nivel defensivo es muy alto. Con balón, entiende el fútbol, ataca espacios y permite que la altura de Altimira sea más alta".

Sabor de boca. "La solidez que estamos demostrando. Ellos ajustan con jugadores que esperábamos de inicio y luego no están, pero hemos estado muy sólidos. Han tenido ese tiro entre los tres palos y el equipo no se ha estresado en bloque bajo. Un punto más, aunque queríamos los tres. Contento con el rendimiento de los jugadores y el ambiente que hay".

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Loureiro. "Sabíamos que sus laterales se hacían altísimos. Hemos decidido saltar con Quagliata al lateral y Loureiro en una posición más central-lateral. Necesitamos un jugador de esas características, que pudiese saltar a por Larrubia. Lo hemos entendido bien. Hemos tenido que modificar la posición de Luismi en el otro lado para encontrar el equilibrio".

Unión. "La relación equipo y afición es vital. Hay esa sensación de poderío, de que el futbolista siente el respaldo que la afición siempre ha dado. Eso te hace rendir mejor. Nosotros hemos dado un paso adelante en el juego. Todo se está juntando, pero hay que seguir. Va a haber momentos de dificultad. Quedan ocho jornadas de alto voltaje".

Últimos resultados. "De los últimos quince llevamos once. La segunda parte de Gijón y el partido de hoy podíamos tener una puntuación mayor, pero la realidad es la que es. Hay cosas que pulir y mejorar, pero nos deja en una buena posición".

Cómodos en muchos registros. "Hay momentos que hay que equilibrar. En primera línea de presión hemos estado muy acertados. Tienes que ganar el partido y a veces hay que arriesgar. Nuestros jugadores a campo abierto se sienten cómodos".

Cuentas del ascenso. "Los puntos serán los que tengan que ser. Ahora es clave ir poco a poco, sumar de tres y seguir luchando por estar en esa zona. Cuando llegue el último partidos sabremos la cantidad exacta".

Ahora Huesca. "Tengo un recuerdo espectacular. Me trataron bien y me quisieron muchísimo. Tengo mucha ambición por ir a por los tres puntos".