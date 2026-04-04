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Dépor

Así fue: Dépor-Málaga (1-1) Punto insuficiente para un Dépor que mereció más

Final en Riazor

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
04/04/2026 17:03
Altimira, en el choque con el Málaga
Altimira, en el choque con el Málaga
Quintana
RC Deportivo
1-1
Málaga CF

Mereció más el Dépor pero finalmente el tanto de Mulattieri lo contrarrestó Adrián Niño. Gracias por seguirnos en esta retransmisión y FORZA DÉPOR! 

Final

Reparto de puntos en Riazor

Partidazo de los blanquiazules y reparto de puntos .

90+3

Falta sobre Yeremay

90+1

Asedia el Dépor al Málaga

Aún le queda gasolina a los blanquiazules en un partido frenético.

90'

Cuatro de añadido

88'

¡A punto de marcar Soriano!

Se encontró con Herrero al lanzarse con todo. 

85'

Amarilla para Rafita 

Entrada muy dura sobre Mulattieri

Cambio también en el Málaga

Entra Víctor García por Carlos Puga.

84'

Trueques en el Dépor

Entraron Riki y Patiño y se retiraron Villares y Luismi Cruz.

83'

Asistencia en Riazor

Asistencia ante el Málaga
Asistencia ante el Málaga

Primer disparo entre los tres palos del Málaga

78'

Gol, empata el Málaga

Marca Adrián Niño, tras córner. 

75'

Triple cambio en el Málaga

Izan, Juanpe y Larrubia salen y entran Rafa Rodríguez, Ramón y Fer Niño. 

Entró llorando, pero entró

Balón en profundidad de Altimira y con la pierna zurda, le pega mordida abre el marcador. Demuestra estar afinado el italiano. 

74'

Gol! Marca Mulattieri

72'

Amarilla a Dorrio

Se forma una pequeña tangana en el área

70'

¡Al palo!

El disparo de Joaquín impacta en la madera, después de una contra y un mal repliegue de los blanquiazules, que bajaron en exceso.

68'

¡Casi anota Altimira!

Cruzó demasiado el disparo.

Altimira, en el choque con el Málaga
Altimira, en el choque con el Málaga
Quintana
67'

¡A punto de marcar Yeremay!

Pase en profundidad de Quagliata, remata el canario y la salva Rafita cuando enfilaba su portería. 

66'

Dorrio entra por Aarón Ochoa en el Málaga

64'

¡Fuerza el córner Joaquín!

En la ida y vuelta el cuadro boquerón está cómodo. 

63'

¡La tuvo Mulattieri!

Jugada embarullada en el área, se caen Altimira y Yeremay y Mulattieri recibe de Soriano y el balón se va a córner. 

61'

Doble cambio en el Dépor

Entran Mulattieri y Yeremay, se van Bil y Stoichkov. 

57'

Se jugó el cartón Ximo

Falta sobre Joaquín, que pudo ser amarilla. No señaló nada Arcerdiano Monescillo.

¡Fuera de Luismi!

Pisó la línea de cal y eso supuso que el tanto del Dépor no subiese al marcador

55'

Córner para el Dépor

Lo forzó un incombustible Ximo

51'

Espadas en todo lo alto

Los dos equipos han salido con energías renovadas. 

48'

¡Doble ocasión del Dépor!

Disparo de Mario Soriano, repelió Herrero y en segunda jugada la mandó alta Quagliata. 

Calientan varios jugadores en el Dépor

Patiño, Eddahchouri y Yeremay, Riki y Mulattieri en la banda, con Cabellud. 

45'

Comienza la segunda parte en Riazor

Mismos onces

Descanso

Termina la primera parte en Riazor

Cuando mejor estaba el Dépor llega el descanso.

45

Uno de añadido

43'

¡Tocó lo justo Herrero!

Tras recoger un rechace después de córner le pegó con todo Quagliata y obligó a Herrero a estirarse.

42'

Amarilla para Carlos Puga

Cazó a Quagliata.

41'

Encadenó, sin fortuna, varios córners el Dépor

De momento, la pizarra no da puntos. 

39'

¡A córner Altimira!

Sacó rápido el Dépor y Altimira trató de sorprender con un disparo cruzado. 

Altimira trata de progresar ante Aarón Ochoa
Altimira trata de progresar ante Aarón Ochoa
Carlota Blanco
37'

Amarilla a Funes

Amonestado el técnico del Málaga, por reiteración.

35'

Baja el ritmo en este tramo final

Los dos equipos, que comenzaron de forma frenética, han bajado revoluciones. 

30'

Media hora de juego, tablas en el marcador

El Málaga empezó más fuerte, pero las fuerzas se han ido igualando.

A las nubes Ximo

Acabó la jugada el lateral derecho con otro disparo desviado

29'

Córner para el Dépor

Despejó la zaga malacitana. 

Invalidado por fuera de juego

El andaluz estaba en posición adelantada. 

25'

Gol!!

Marca Stoichkov

¡Lo intenta Bil!

Disparo muy raso del camerunés, sin problemas para Herrero. 

Bil Nsongo conduce el balón ante el Málaga
Bil Nsongo conduce el balón ante el Málaga
Quintana
24'

¡Disparo alto de Ximo!

La mandó desviada el granadino.

23'

¡Remató Bil en el área, rechazó la zaga!

Se la devolvió Stoichkov, con un pase en profundidad que impactó en la zaga visitante

Atrapa Herrero ante Loureiro

Se duele de un golpe el arquero malacitano, que puede seguir.

19'

Primer córner para el Dépor

14'

¡La mandó arriba Altimira!

Tras varios regates el disparo, ya pisando la frontal del área, se le fue alto.

12'

Gran recibimiento

Así recibió Riazor a los suyos

10'

¡Fuera de juego de Quagliata!

Buena conducción de Altimira, que pasó a Bil este conectó con Stoichkov pero al doblarle el italiano incurrió en fuera de juego. 

9'

¡A las nubes Chupe!

Despejó Villares y en segunda jugada la mandó alta el ariete boquerón.

8'

Otro saque de esquina

El Málaga ha salido más enchufado

Poderoso Bil de cabeza

El ariete camerunés alejó el peligro de su área.

6'

Córner para el Málaga

Fuera de juego de los locales

Cabeceó Villares pero en la prolongación Noubo estaba en fuera de juego. 

3'

Opción en estrategia para el Dépor

La pondrá Luismi, objeto de la falta

2'

Herrero se adelanta a Stoichkov

Buscaba Bil en profundidad al andaluz, llegó antes el portero malacitano. 

1'

Arranca el partido

Saca el Málaga

Mosaico y salida de ambos equipos al campo

Salida de ambos equipos en Riazor
Salida de ambos equipos en Riazor

Homenaje al Liceo, tras ser campeón de Copa

Homenaje al Liceo en la previa del Dépor-Málaga
Homenaje al Liceo en la previa del Dépor-Málaga

Conjura antes del duelo ante el Málaga

Conjura
Conjura

¿Qué opinan los hinchas del once?

Opina la afición

Los jugadores blanquiazules ya calientan en Riazor

Los jugadores del Dépor ya calientan en la previa ante el Málaga
Los jugadores del Dépor ya calientan en la previa ante el Málaga

Ya calentando los porteros del Dépor

Porteros del Dépor en la previa amte el Málaga
Porteros del Dépor en la previa amte el Málaga

Regresa Villares al once

El capitán mejoró de sus problemas en el hombro. 

Villares, a su llegada a Riazor
Villares, a su llegada a Riazor
Carlota Blanco

Entran Ximo y Bil

Dos apuestas para el once del Málaga, confirmados. 

Bil Nsongo se lamenta de una ocasión de gol ante el Zaragoza
Bil Nsongo se lamenta de una ocasión de gol ante el Zaragoza
German Barreiros

Y estos son los elegidos de Hidalgo

El once del Málaga

Los jugadores, espoleados por la afición a su llegada a Riazor

Mario Soriano, en la llegada del Dépor a Riazor
Mario Soriano, en la llegada del Dépor a Riazor
Carlota Blanco

Recibimiento al Dépor

Así llegó el Dépor a Riazor y así lo recibió su afición 

Ojo a Chupe

El atacante es uno de los peligros del cuadro malacitano. 

Chupe festeja uno de sus tantos contra el Cádiz del pasado fin de semana
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LaLiga Hypermotion

¿Cómo es el Málaga?

Os dejamos nuestro 1x1 del Málaga. 

Varios jugadores del Málaga celebran un gol de esta temporada en La Rosaleda
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MÁLAGA CF

Los caminos similares de Dépor y Málaga

Así les ha ido en los últimos años. 

Dépor-Málaga de la pasada temporada en Riazor
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Archivo DXT

Esto opina Funes del duelo

Reconoce que han tenido menos tiempo para entrenar. 

Funes, dirigiendo su primer entrenamiento a cargo del primer equipo del Málaga
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Málaga CF

Hablan los técnicos

Así ve el encuentro Antonio Hidalgo 

Antonio Hidalgo en el partido ante el Córdoba
Antonio Hidalgo en el partido ante el Córdoba
Javier Alborés

Nuevo recibimiento al Dépor

Nuevo emplazamiento para recibir al equipo, como pasó ante el Zaragoza.

Colgado el 'No hay billetes'

Riazor se prepara para un posible lleno ante el Málaga. 

El mosaico de Riazor antes del Deportivo-Racing de Santander
El mosaico de Riazor antes del Deportivo-Racing de Santander
JAVIER ALBORES

¿Cómo llegan los equipos?

Os dejamos nuestra previa 

Quagliata anotó una diana el pasado martes ante el Córdoba
Quagliata anotó una diana el pasado martes ante el Córdoba
JAVIER ALBORÉS

Nuestra portada en Dxt Campeón

¿Dónde y cómo ver el Dépor-Málaga?

Te contamos dónde puedes seguir el encuentro de esta tarde en Riazor. 

Zakaria Eddahchouri, entrando desde el banquillo y dando indicaciones en el Deportivo-Zaragoza
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Germán Barreiros
Previa

¡Hoy juega el Dépor!

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