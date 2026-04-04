Así fue: Dépor-Málaga (1-1) Punto insuficiente para un Dépor que mereció más
Final en Riazor
Mereció más el Dépor pero finalmente el tanto de Mulattieri lo contrarrestó Adrián Niño. Gracias por seguirnos en esta retransmisión y FORZA DÉPOR!
Reparto de puntos en Riazor
Partidazo de los blanquiazules y reparto de puntos .
Falta sobre Yeremay
Asedia el Dépor al Málaga
Aún le queda gasolina a los blanquiazules en un partido frenético.
Cuatro de añadido
¡A punto de marcar Soriano!
Se encontró con Herrero al lanzarse con todo.
Amarilla para Rafita
Entrada muy dura sobre Mulattieri
Cambio también en el Málaga
Entra Víctor García por Carlos Puga.
Trueques en el Dépor
Entraron Riki y Patiño y se retiraron Villares y Luismi Cruz.
Asistencia en Riazor
Primer disparo entre los tres palos del Málaga
Gol, empata el Málaga
Marca Adrián Niño, tras córner.
Triple cambio en el Málaga
Izan, Juanpe y Larrubia salen y entran Rafa Rodríguez, Ramón y Fer Niño.
Entró llorando, pero entró
Balón en profundidad de Altimira y con la pierna zurda, le pega mordida abre el marcador. Demuestra estar afinado el italiano.
Gol! Marca Mulattieri
Amarilla a Dorrio
Se forma una pequeña tangana en el área
¡Al palo!
El disparo de Joaquín impacta en la madera, después de una contra y un mal repliegue de los blanquiazules, que bajaron en exceso.
¡Casi anota Altimira!
Cruzó demasiado el disparo.
¡A punto de marcar Yeremay!
Pase en profundidad de Quagliata, remata el canario y la salva Rafita cuando enfilaba su portería.
Dorrio entra por Aarón Ochoa en el Málaga
¡Fuerza el córner Joaquín!
En la ida y vuelta el cuadro boquerón está cómodo.
¡La tuvo Mulattieri!
Jugada embarullada en el área, se caen Altimira y Yeremay y Mulattieri recibe de Soriano y el balón se va a córner.
Doble cambio en el Dépor
Entran Mulattieri y Yeremay, se van Bil y Stoichkov.
Se jugó el cartón Ximo
Falta sobre Joaquín, que pudo ser amarilla. No señaló nada Arcerdiano Monescillo.
¡Fuera de Luismi!
Pisó la línea de cal y eso supuso que el tanto del Dépor no subiese al marcador
Córner para el Dépor
Lo forzó un incombustible Ximo
Espadas en todo lo alto
Los dos equipos han salido con energías renovadas.
¡Doble ocasión del Dépor!
Disparo de Mario Soriano, repelió Herrero y en segunda jugada la mandó alta Quagliata.
Calientan varios jugadores en el Dépor
Patiño, Eddahchouri y Yeremay, Riki y Mulattieri en la banda, con Cabellud.
Comienza la segunda parte en Riazor
Mismos onces
Termina la primera parte en Riazor
Cuando mejor estaba el Dépor llega el descanso.
Uno de añadido
¡Tocó lo justo Herrero!
Tras recoger un rechace después de córner le pegó con todo Quagliata y obligó a Herrero a estirarse.
Amarilla para Carlos Puga
Cazó a Quagliata.
Encadenó, sin fortuna, varios córners el Dépor
De momento, la pizarra no da puntos.
¡A córner Altimira!
Sacó rápido el Dépor y Altimira trató de sorprender con un disparo cruzado.
Amarilla a Funes
Amonestado el técnico del Málaga, por reiteración.
Baja el ritmo en este tramo final
Los dos equipos, que comenzaron de forma frenética, han bajado revoluciones.
Media hora de juego, tablas en el marcador
El Málaga empezó más fuerte, pero las fuerzas se han ido igualando.
A las nubes Ximo
Acabó la jugada el lateral derecho con otro disparo desviado
Córner para el Dépor
Despejó la zaga malacitana.
Invalidado por fuera de juego
El andaluz estaba en posición adelantada.
Gol!!
Marca Stoichkov
¡Lo intenta Bil!
Disparo muy raso del camerunés, sin problemas para Herrero.
¡Disparo alto de Ximo!
La mandó desviada el granadino.
¡Remató Bil en el área, rechazó la zaga!
Se la devolvió Stoichkov, con un pase en profundidad que impactó en la zaga visitante
Atrapa Herrero ante Loureiro
Se duele de un golpe el arquero malacitano, que puede seguir.
Primer córner para el Dépor
¡La mandó arriba Altimira!
Tras varios regates el disparo, ya pisando la frontal del área, se le fue alto.
Gran recibimiento
Así recibió Riazor a los suyos
¡Fuera de juego de Quagliata!
Buena conducción de Altimira, que pasó a Bil este conectó con Stoichkov pero al doblarle el italiano incurrió en fuera de juego.
¡A las nubes Chupe!
Despejó Villares y en segunda jugada la mandó alta el ariete boquerón.
Otro saque de esquina
El Málaga ha salido más enchufado
Poderoso Bil de cabeza
El ariete camerunés alejó el peligro de su área.
Córner para el Málaga
Fuera de juego de los locales
Cabeceó Villares pero en la prolongación Noubo estaba en fuera de juego.
Opción en estrategia para el Dépor
La pondrá Luismi, objeto de la falta
Herrero se adelanta a Stoichkov
Buscaba Bil en profundidad al andaluz, llegó antes el portero malacitano.
Arranca el partido
Saca el Málaga
Mosaico y salida de ambos equipos al campo
Homenaje al Liceo, tras ser campeón de Copa
Conjura antes del duelo ante el Málaga
¿Qué opinan los hinchas del once?
Opina la afición
Los jugadores blanquiazules ya calientan en Riazor
Ya calentando los porteros del Dépor
Regresa Villares al once
El capitán mejoró de sus problemas en el hombro.
Entran Ximo y Bil
Y estos son los elegidos de Hidalgo
El once del Málaga
Los jugadores, espoleados por la afición a su llegada a Riazor
Recibimiento al Dépor
Así llegó el Dépor a Riazor y así lo recibió su afición
Ojo a Chupe
El atacante es uno de los peligros del cuadro malacitano.
¿Cómo es el Málaga?
Os dejamos nuestro 1x1 del Málaga.
Los caminos similares de Dépor y Málaga
Esto opina Funes del duelo
Reconoce que han tenido menos tiempo para entrenar.
Hablan los técnicos
Nuevo recibimiento al Dépor
Nuevo emplazamiento para recibir al equipo, como pasó ante el Zaragoza.
Colgado el 'No hay billetes'
Riazor se prepara para un posible lleno ante el Málaga.
¿Cómo llegan los equipos?
Os dejamos nuestra previa
Nuestra portada en Dxt Campeón
¿Dónde y cómo ver el Dépor-Málaga?
Te contamos dónde puedes seguir el encuentro de esta tarde en Riazor.