El once del Dépor ante el Málaga Carlota Blanco

Estas son nuestras notas del Dépor tras el empate ante el Málaga (1-1).

ÁLVARO FERLLO. Poco trabajo (5). Tuvo un inoportuno resbalón tras un córner, por fortuna sin consecuencias. No tuvo trabajo en la primera parte. Se vio sorprendido por el remate de Adrián Niño.

XIMO NAVARRO. Eléctrico (7). A veces impreciso a la hora de saltar, supo rectificar a tiempo. Sacrificado en los esfuerzos. Lo intentó en dos ocasiones, con sendos disparos lejanos, que se fueron desviados. En la segunda parte apareció en ataque. Recuperó muchos balones. En el tramo final fue uno de los que comandó el ataque.

LUCAS NOUBI. Confiado (6). Sin problemas en los balones aéreos. No se complicó en defensa a la hora de despejar el esférico. Expeditivo en, aunque a veces pecó de exceso de confianza. Le robó la cartera a Chupe cuando ya pisaba área. A punto de marcar en la segunda tras recibir en el área.

MIGUEL LOUREIRO. Sobrio (6). Intentó aportar también en labores ofensivas. Chocó con Herrero tras un saque de esquina. Ayudó a Quagliata con Larrubia. Providencial en los córners.

MARIO SORIANO. Omnipresente (8). Tuvo que ayudar más en la salida de balón, lo que le hizo retrasar su posición. No paró de dar instrucciones a sus jugadores y de ayudar en la organización del juego. Tuvo dos ocasiones de marcar, pero en ambas se encontró con Herrero.

DIEGO VILLARES. Fundido (6). Volvió tras recuperarse de sus molestias en el hombro. Tuvo que bajar a ayudar en la salida de balón. Sacrificado en los esfuerzos en defensa. Acabó fundido y tardaron en darle el recambio.

LUISMI CRUZ. Fallón (5). Errático en los pases por dentro. Fue el encargado de ejecutar las jugadas de estrategia. Salió con el balón fuera y eso evitó que el gol del Dépor subiese al marcador.

ALTIMIRA. Excelso (8). Rompió líneas y se incorporó al ataque en muchas ocasiones. Buscó, sin fortuna, la portería rival en varias ocasiones. Siguió sumando en ataque y cruzó demasiado su disparo, en lo que habría supuesto el primer gol de los coruñeses. Sirvió una gran asistencia para el tanto de Mulattieri.

STOICHKOV. Irregular (5). Muy impreciso en los pases. Marcó pero un fuera de juego muy justo impidió que su tanto subiese al marcador. Subió a presionar en la salida de balón del Málaga. Fue uno de los cambios.

BIL NSONGO. Con ganas (6). Poderoso por alto, buscó a Stoichkov en ataque. Probó los reflejos de Herrero, pero con un disparo muy centrado. Aguantó el balón y lo descargó. A veces pecó de precipitación. Fue uno de los cambios.

EL MEJOR. QUAGLIATA. Inconmensurable (8). Partido completo y esfuerzo sin tregua para el italiano. Tuvo trabajo con Aarón Ochoa. Herrero evitó su gol tras un gran disparo lejano. Pudo marcar de nuevo, al inicio de la segunda parte. Revolucionado en los últimos minutos. Se vació en el campo y en muchas ocasiones cargó el Dépor el ataque con su banda.

Los cambios

YEREMAY (5). Se fue al suelo ante Juanpe en el área. Rafita evitó que marcase.

MULATTIERI (7). A punto de marcar en la primera que tuvo. No falló en la segunda y con la zurda, tras un disparo mordido, hizo el primero del Dépor.

PATIÑO (5). Entró para dar calma al equipo.

RIKI. (5). Ingresó en el verde por un Villares muy cansado.