Así lo vivió Riazor | Un lleno que se quedó a medias

La afición del Dépor, esperando al autobús del equipo Carlota Blanco

Lo que se celebraba este sábado en Riazor no era un partido más. O al menos, no lo es a estas alturas del campeonato. Era un pulso entre dos gigantes, dos históricos que, tras ocho años fuera de la máxima categoría, ahora se ven muy cerca de volver a Primera. Ese lugar al que sienten que pertenecen, tanto los clubes como sus aficiones. Dépor y Málaga se miraron de frente con un mismo objetivo en la mente.

Debido a la magnitud del partido y a incidentes pasados, el partido fue declarado de alto riesgo y esto modificó todos los planes para la previa, con un extenso dispositivo de seguridad de la ciudad coruñesa. El recibimiento al autobús blanquiazul, impulsado por el club, estuvo marcado por la improvisación: primero se anunció en la explanada del Palacio de los Deportes, luego en la puerta 0 de Riazor y, a última hora, se modificó el recorrido. Finalmente, el bus bajó desde la rotonda del Pavo Real y no por el lado habitual del Paseo Marítimo, una decisión que no gustó del todo al deportivismo, pero que tuvo que tomarse por motivos de seguridad. El vehículo se detuvo unos metros antes de la puerta por la que debían entrar, esa que algunos como Ferllo o Ximo Navarro confundieron con la de prensa, para que los jugadores recorrieran a pie el último tramo y pudieran conectar con el calor de su gente.

Y ahí no hubo dudas. Cientos de aficionados se colocaron detrás de las vallas y tiñeron la calle con una marea blanquiazul que no dejó de animar ni un segundo. Los más pequeños sostenían pancartas, algunos le pedían la camiseta a Mario Soriano, otros los guantes a Eric Puerto, e incluso hubo un pequeño que solo quiso agradecer a Zaka darle “tantas emociones”.

Dos aficionados con las pancartas para Zaka y Mario Soriano Carlota Blanco

El “Que sí, joder, que vamos a ascender” retumbó con fuerza mientras los jugadores bajaban del autobús, con un efusivo Antonio Hidalgo de nuevo a la cabeza. Los demás saludaron, algunos con más energía que otros, pero todos conscientes de lo que había en juego. A pesar de que desde la entidad coruñesa se pidió que no hubiera pirotecnia, los bomberos tuvieron que acudir a la calle Julio Rodríguez Yordi para sofocar un incendio en un coche. E incluso dentro del estadio, antes de que el árbitro indicara el inicio del encuentro, una humareda blanca salía por uno de los accesos de Marathon Superior, pero no trascendió su origen, ni tampoco se notaron sobresaltados a los aficionados presentes en la zona.

Antes de que comenzara a rodar el balón, el fútbol compartió protagonismo con el hockey patines de la ciudad. El Liceo saltó al césped para ofrecer a la afición la Copa del Rey conquistada recientemente, y fueron acompañados por una ovación al son de “campeones, campeones”. El ambiente terminó de estallar cuando los jugadores del Dépor saltaron al terreno de juego. Un mosaico de papeles azules y blancos cubrió las gradas, mientras se mezclaba el “Stamp on the Ground” de la megafonía, y uno de los habituales cánticos de la grada de animación.

Mosaico en Riazor Carlota Blanco

Durante la primera parte, la afición blanquiazul se levantó de sus asientos para celebrar un gol de Stoichkov, pero la alegría duró lo que tardó el colegiado en señalar el fuera de juego. No hubo goles, pero sí una oleada de protestas por continuas faltas y decisiones arbitrales con las que no estaban de acuerdo. La segunda parte mantuvo la tensión en la grada. El Dépor encontró el premio cuando Mulattieri desató la locura en Riazor con el 1-0, pero la alegría fue tan intensa como breve. Apenas cinco minutos después, Fer Niño silenció momentáneamente el estadio con el empate y devolvió el encuentro al punto de partida.

A partir de ahí, el partido se movió entre la sensación de que podía caer de cualquier lado. De hecho, el Dépor volvió a introducir el balón en la portería, pero la jugada ya estaba invalidada porque la pelota había salido por línea de fondo, aunque los más despistados llegaron a celebrarlo. El 1-1 ya no se movería. Un resultado que le sabe a poco a la hinchada herculina. "Yo en mi cabeza, como celebré tres goles, por lo menos me lo pasé bien”. Así resumía un aficionado el encuentro al micrófono de Dxt Campeón a la salida del estadio. Y quizá ahí está la clave. Hay quien ve el vaso medio vacío, pensando en los dos puntos que se escaparon, y quien lo ve medio lleno, aferrándose a que el equipo ha puntuado ante un rival directo, y sigue compitiendo y creyendo en el objetivo.

Porque esto no ha terminado. Quedan ocho finales por delante, cinco de ellas en Riazor, y, además de en el marcador, el ascenso también se jugará en la fe de una afición que nunca ha dejado de empujar y que esta tarde registró la mejor asistencia de la temporada en Liga con 28.423 blanquiazules empujando en la grada.