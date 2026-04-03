El 1x1 del rival | Cantera y arraigo, la receta del efecto Funes

Varios jugadores del Málaga celebran un gol de esta temporada en La Rosaleda MÁLAGA CF

El Málaga se ha enganchado a su tierra, la cantera y a su nuevo entrenador. Con un proyecto basado en la academia, la llegada de Juan Funes (Granada, 1983) le ha cambiado la cara totalmente a todos los que cada quince días se reúnen en La Rosaleda.

El técnico aterrizó en la entidad malagueña en 2020 y, hasta su reciente ascenso al banquillo del primer equipo, dirigió al filial. Conocedor en primera persona de todas las posibilidades de lo que ahora forman la plantilla sénior, ha transformado el inicio lúgubre en una racha que pone a soñar a la ciudad a través del dinamismo de sus jugadores de ataque.

Pese a ser el mejor equipo de las últimas 25 jornadas, llegan a Riazor tras dos empates consecutivos. El peor registro— algo que habla mucho y bien— desde el cambio de entrenador realizado a finales de noviembre.

Alfonso Herrero. 31 años. 33 partidos. 2.970 minutos. 40 goles encajados. Uno los porteros con mayor número de paradas en la campaña pasada. Herrero fue uno de los héroes del regreso del Málaga a Segunda División y uno de los motivos principales por los que lograron no pasar demasiados apuros en la vuelta al fútbol profesional. 183 centímetros de altura y su principal virtud son las estiradas y la rapidez en la reacción. Llega a ángulos a los que pocos porteros son capaces de hacerlo.

Jokin Gabilondo. 26 años. 9 partidos. 322 minutos. 0 goles anotados. Está siendo su temporada con menos protagonismo de las tres que lleva con el conjunto malagueño. Las molestias que arrastra Carlos Puga, que en palabras de Funes, “no sabemos si llegará a Riazor”, y los problemas de Rafita, sustituido tras el descanso en el duelo del miércoles contra el Andorra, le abren la puerta a la titularidad. Criado en Zubieta, Jokin es un lateral al que le gusta sumarse a último tercio y que disfruta más en tareas ofensivas que defensivas. No es ganador en el uno para uno y le cuesta frenar al extremo contrario si es alguien encarador y eléctrico.

Diego Murillo. 24 años. 28 partidos. 2.386 minutos. 1 gol anotado. El central con más titularidades del equipo. Tras tres años en el filial, ahora acumula catorce partidos completando los 90 minutos y, además, viene de marcar en Encamp su primer gol del curso tras zafarse de su marca gracias al bloqueo de un compañero y atacar con decisión el balón en el aclarado. Pellicer lo comparó en su momento con Nacho Fernández, ex del Real Madrid, por su polivalencia. Termina contrato en 2027 y el club trabaja en su renovación.

Javi Montero. 26 años. 21 partidos. 1.697 minutos. 1 gol anotado. Exfutbolista del Deportivo durante la fatídica temporada que terminó con el descenso a Segunda B. Tras acabar su cesión en A Coruña se marchó al Besiktas, con el que jugó Champions League. Dos cursos después, Hamburgo y Arouca fueron sus pasos siguientes destinos antes de regresar a España, de la mano del Racing. Es un central contundente y que ha mejorado en confianza. Viene de marcar también su primer gol contra el Andorra

Dani Sánchez. 25 años. 14 partidos. 889 minutos. 3 goles anotados. Lateral izquierdo que sobre el papel iba a pugnar con Carlos Puga por el puesto, pero los contratiempos en el otro perfil le han otorgado el rol de titular durante un gran periodo de la temporada. Sin demasiados defectos ni virtudes. Cumplidor. Es un jugador intenso, con garra y de mucho sacrificio, lo que convierte en un marcador incómodo.

David Larrubia. 23 años. 33 partidos. 2.802 minutos. 9 goles anotados. El nacido en Málaga es sinónimo de regate. No es un jugador de correr al espacio, sino de recibir al pie y a partir de ahí comenzar a sembrar el pánico con su velocidad en los movimientos y habilidad. Es difícil de defender porque, aunque le guste acabar en posiciones interiores, puede salir hacia los lados. Una ventaja clave a la hora de encarar.

Izan Merino. 19 años. 26 partidos. 2.042 minutos. 0 goles anotados. La última joya de la cantera. Pese a su corta edad, ya supera los 50 partidos con el primer equipo y ha llamado la atención de grandes clubes euroepos. Izan es un mediocentro inteligente, con una gran lectura del juego que le permite situarse siempre en el lugar adecuado para interceptar pases para después guardar la posesión. Es el organizador. Distribuye fácil y es el jugador que permite a los hombres más creativos entrar mucho contacto con el esférico.

Dani Lorenzo. 25 años. 23 partidos. 674 minutos. 4 goles anotados. Uno de los mejores mediocentros de esta Segunda División. Su rendimiento tiene pendiente a equipos de superiores categorías, aunque la directiva ha actuado de inmediato. Renovó este mismo mes hasta 2028 con opción a uno más. Las noticias positivas para Dani Lorenzo no se detienen ahí. En Andorra cumplió su partido número 100 con el Málaga. Es un centrocampista menos posicional que Izan. Tiene llegada a área y es capaz de girarse para después conducir y finaliza. Funes le ha dado libertad para pisar zonas de remate y jugar más cerca de la doble punta.

Larrubia y Chupe festejan juntos un tanto Málaga CF

Joaquín Muñoz. 26 años. 31 partidos. 1.744 minutos.2 goles anotados. Fue un auténtico dolor de cabeza para Miguel Loureiro en el partido de ida. Recibió en amplitud y fue constantemente a por el cercedense. Así llegó el primero de los tres goles en La Rosaleda. Es un futbolista incisivo. Siempre tiene la intención de progresar y buscarle las cosquillas a su lateral.

Adrián Niño. 21 años. 22 partidos. 960 minutos. 7 goles anotados. No es titular indiscutible en el Málaga, pero nadie duda de su nivel. Traspasado por el Atlético de Madrid, con el que llegó a debutar en Primera, está respondiendo a la apuesta del club por él con goles y buen juego. Marcó la semana pasada con España sub-21. Tiene velocidad para atacar los espacios, calidad y buen toque dentro del área.

Chupe. 21 años. 30 partidos. 1.901 minutos. 16 goles anotados. Debutó como goleador con el primer equipo del Málaga contra el Deportivo, un equipo que parece dársele especialmente bien. Es el tercer máximo artillero de la categoría, solo por detrás de Sergio Arribas y Andrés Martín. Funes le dio descanso en Andorra para llegar con el depósito lleno a Riazor. Es un punta fuerte, rematador y con gran definición. Lleva cinco dobletes y un hat-trick. Sus tantos han empujado al equipo a pelear por el ascenso.