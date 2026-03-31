La previa | Riazor busca el jaque al liderato

Riki Rodríguez, durante el partido contra el Albacete en Riazor Patricia G. Fraga

Mueven blanquiazules. Quedan diez partidas para que LaLiga Hypermotion reparta los premios de final de temporada y cada detalle empieza a ser decisivo. Como por ejemplo, quién inicia para tratar de meter presión a sus rivales más directos. Es el objetivo con el que partirá el Deportivo esta noche en Riazor ante el Córdoba, en el segundo encuentro en menos de tres días que la competición ha deparado en esas diabólicas combinaciones de acción y descanso. Solo 69 horas habrán pasado desde que el colegiado señaló el final del encuentro en El Molinón cuando la pelota comience a rodar de nuevo sobre el tapete herculino. Probablemente haya maneras mejores de cuidar un espectáculo.

No hay excusa en todo caso cuando la recompensa por llevarse la contienda es alcanzar la cima de la clasificación. Con matices, claro, porque el Racing de Santander, ahora mismo tres puntos por encima del cuadro coruñés, tiene de su parte el golaveraje. También porque el Almería, segundo en la tabla, tendrá la última palabra el jueves. Pero sabiendo que los cántabros reciben al Sporting y el conjunto que dirige Rubi visita al Castellón. Nadie en el club herculino se quejará de este escenario poco más de dos meses después de que el líder saliera triunfal de A Coruña gracias al tanto de Canales que ponía siete puntos de ventaja entre ambos bandos.

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Busca así el Dépor poner en jaque a un líder que empieza a temblar justo cuando los movimientos de Antonio Hidalgo parecen más sólidos que nunca. El cuadro blanquiazul se siente invulnerable después de un mes de marzo en el que siempre empezó a remolque y prácticamente siempre ha acabado sumando algo. Lejos de atascar, las bajas de Yeremay y Mella han picado en el orgullo a muchos de los meritorios que se apresuran a levantar la mano para reclamar su cuota de gloria en lo que esperan sea el mate cuando se confirme el movimiento definitivo.

Cambio de piezas

Antes de poner en marcha el reloj, Hidalgo tendrá que elegir sabiamente las piezas que pone sobre el tablero. Un proceso que ya pareció iniciar el pasado sábado con la primera tanda de rotaciones en Gijón. Resulta obvio el regreso de Quagliata al lateral izquierdo, mientras que no se descarta una remodelación completa en el eje de la defensa. Miguel Loureiro extendió su descanso ante el Sporting para cuidar al máximo su maltrecho tobillo y Lucas Noubi regresó de Bélgica para echar una mano en caso de que el técnico busque respiro para Arnau Comas y Dani Barcia.

También hay dudas en la sala de máquinas, donde el Dépor gana a Stoichkov después de su sanción, pero pierde a Diego Villares después del golpe en el hombro que lo obligó a pedir el cambio el sábado. Riki Rodríguez tiene todas las papeletas para asumir la responsabilidad de dominar el centro con el más que posible regreso de Mario Soriano a la base.

Menos margen de maniobra tiene Iván Ania, al que se le va en el estado anímico lo que gana con el día más de descanso después de jugar viernes. Siete encuentros sin ganar enlaza el Córdoba después de dejar escapar un 2-0 en el Arcángel ante el colista Mirandés. Mucho más que tres puntos perdió ahí, con Adilson sumándose a la larga lista de bajas en la que figuran Trilli, Fomeyem, Requena o Pedro Ortiz, entre otros.

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La cuenta atrás ha comenzado y después de varias jornadas preparando la emboscada, el equipo blanquiazul tiene el terreno listo para la jugada maestra.