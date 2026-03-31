Iván Ania: "El Dépor puede jugar como un grande y no se siente incómodo si lo tiene que hacer como un pequeño"

El Córdoba no fue capaz de romper su mala dinámica en Riazor. Los verdiblancos salieron derrotados por 2-0 de Riazor y alargan a ocho el número de jornadas inmersos en una crisis que parece no tener fin. Iván Ania, técnico del conjunto visitante, analizó el partido, la preocupante racha de los suyos y todos los puntos fuertes del Deportivo.

Valoración. “Dos partes muy diferenciadas. En la primera, sin que pasara nada, íbamos 2-0. No competimos. En la segunda lo hemos intentado. Tuvimos dos claras, pero estaban cerrados por dentro y nos costaba finalizar con tiro. Pero por fuera generábamos peligro con Varra. No fuimos capaces de meter el gol que nos metiera en el partido. En la segunda vi un partido con orgullo y energía, pero la primera fue malísima. Siempre lejos, permitiendo centros… creo que es malísima y la segunda ya mejor, pero vas a remolque y no eres capaz de meter ese gol”.

Demasiados errores. “Si quieres sacar algo positivo, tienes que estar muy acertado en ataque y no conceder nada. Ellos no necesitan dominarte para ganar. Tienen mucho talento y son un equipo de los grandes, con los mejores jugadores de la categoría. Si les dejas pensar, aciertan en la toma de decisiones”.

Los cambios. “Entró Alberto para tener más energía y presión. En la primera teníamos un tres contra sus dos puntas, pero no encontrábamos a Del Moral. En el juego directo no les hicimos ningún peligro. En la segunda intentamos algo más nuestro juego, pero por la energía con la que salimos”.

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Ánimos del vestuario. “Los jugadores están fastidiados y dolidos por la derrota. Cuando sales al campo, quieres hacerlo lo mejor posible, pero no siempre sale así. No es problema de actitud, sino de dinámica. El fútbol nos está castigando duro. Cada error que cometemos nos está penalizando. No tengo dudas de que va a cambiar y nos va a generar confianza. Con la primera parte es difícil ganar un partido”.

Momento personal. “Estoy con energía. Ahora es donde se ven a los jugadores de verdad. Que la quieren y no les quema. El momento es ahora. Hay que saber jugar en estas circunstancias. El que es un jugador de mentira se asusta y no da el nivel mínimo. Tenemos que pensar en jugar como en la segunda parte contra el Cádiz”.

Partido importante contra el Cádiz. “Empezamos la jornada a nueve de arriba y de abajo. No sé los resultados que ha habido hoy. Lo bueno es que una victoria lo cambia todo e iremos con todas nuestras armas a por la victoria contra el Cádiz”.

Sobre el Dépor. “Es un claro favorito al ascenso. Ya desde pretemporada cuando ves la confección de plantilla y en invierno como se refuerza… en todas las fases es peligroso. Tienen mucha pegada. Tiene y un nivel muy alto ya en el once inicial, sino también en el banquillo. El Dépor puede jugar como un grande y no se siente incómodo si lo tiene que hacer como un pequeño. Ahí tiene el mérito Antonio Hidalgo. Él lo ha conseguido”.