Hidalgo: "Hemos estado muy finos con balón, la primera parte ha sido muy buena"

Antonio Hidalgo en el partido ante el Córdoba Javier Alborés

El Deportivo venció por 2-0 al Córdoba para volver a hacer de Riazor un fortín y presentar su candidatura más seria al ascenso directo, empatado a puntos con el Racing de Santander en el liderato. Antonio Hidalgo se mostró "muy contento con la primera parte" y por "cómo hemos defendido el área en la segunda". El técnico ensalzó el partido de los defensores y explicó la puesta por Charlie Patiño en el centro del campo.

Valoración. “Es una victoria importante para seguir en la parte alta. La primera parte ha sido muy buena. Hemos interpretado lo que podía pasar y nos hemos puesto por delante. Hemos estado acertados con balón. En la segunda ellos han empujado y hemos defendido bien el área en ese momento. Hemos podido cerrar con el tercer gol, pero contento con la victoria”.

Centro del campo. “Patiño nos ha dado mucho por fuera, sin balón. Con él, también ha estado bien. Dos da pausa, tiene pie y es capaz de llevarte de lado a otro como Luismi. Patiño es más mediocentro que él. En presión alta tampoco es fácil encimarle. Por todo eso hemos optado por esa opción”.

Noubi. “La parte de atrás ha estado a un nivel muy alto al completo. Hablamos con la selección y de nuestra necesidad de muchos partidos en poco tiempo. Demuestra su compromiso con el club y es una opción más. Gana competencia”.

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Málaga. “Resaltar los 25829 que han venido. Es una gozada cuando el estadio empieza a empujarlo y vivirlo. Los necesitábamos el sábado contra un rival directo. Ahora toca descansar, pero estoy convencido de que empujarán como hoy. Nos han dado muchísimo en la segunda parte”.

Balón parado. “Desde el otro día hasta hoy poco hemos podido trabajar. El balón ofensivo lo hemos trabajado hoy. Incidimos en la posición en la que creemos que podemos hacer daño. El balón y el jugador llegaron esta vez. Es una acción que estábamos explotando poco y que es muy importante en el fútbol de ahora. Muy contento”.

Las palabras del técnico visitante. "Iván nos ve mucho y somos amigos. Hoy en día tiene que ser capaz de controlar varias facetas. Hay que aceptar que rivales como el Córdoba ponen mucha gente por delante y nuestros jugadores, que están entregados, entienden que hay que juntarse y defender. Con balón, hemos dado un paso hacia delante. Algo de lo que hemos hablado mucho. Hemos estado muy finos”.

En ascenso directo. “Hay que terminar la jornada. Lo más importante es sumar de tres. Son muy importantes para seguir luchando por la parte alta”.

Villares. “Lo he visto mucho mejor hoy. Ha sido una pequeña activación, veremos cómo esta mañana y cómo evoluciona de cara al sábado”.