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Diario de Ferrol

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Dépor

Así fue: Dépor-Córdoba (2-0) Altimira, un doble asistente para los guerreros Noubi y Quagliata

El Dépor duerme en puestos de ascenso directo a Primera

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
31/03/2026 18:30
Mario Soriano, durante el duelo con el Córdoba
Mario Soriano, durante el duelo con el Córdoba
Patricia G.Fraga
RC Deportivo
2-0
Córdoba CF

Los blanquiazules duermen en ascenso directo

Encuentro plácido el Riazor para un Dépor que duerme en ascenso directo. El sábado a las 18.30 horas recibe al Málaga, gracias por seguirnos en esta retransmisión y FORZA DÉPOR!

Final

El Dépor se lleva los tres puntos en Riazor

90+1

Falta sobre Bil

Araña segundos al partido el Dépor, que se acerca a la victoria. 

90

Tres de añadido

86'

Último cambio en el Dépor

Entra Noé Carrillo, que había debutado ante el Almería, por Riki.

85'

¡Al palo!

A punto de reducir distancias el cuadro califa, impactó el balón en la madera. 

83'

Gran asistencia hoy en Riazor

Asistencia Dépor-Córdoba
Asistencia Dépor-Córdoba
82'

Amarilla a Riki

La primera para un jugador del Dépor

80'

¡A punto de cabecear Bil!

Centro de Loureiro y el camerunés no acertó por poco a rematar.

78'

¡La mandó fuera el propio Altimira!

Su disparo impactó en el lateral de la portería. 

77'

Altimira, doble asistente hoy

Altimira trata de zafarse de jugadores del Córdoba
Altimira trata de zafarse de jugadores del Córdoba
Alborés
75'

El Dépor, muy metido atrás

Más allá de las contras, la pelota y ocasiones están siento para el Córdoba. Ferllo le pide a los suyos que salgan de la cueva, Kevin Medina y Sergi Guardiola están comandando el peligro.

72'

¡La tuvo Yeremay!

Falla ante Iker Álvarez en el mano a mano el canario ante el meta. Se la disparó a las manos. Salida de Ferllo, prolongación de Bil y el arquero califa aguantó ante el canario, que falló en la definición.

70'

Doble trueque en el Dépor

Se marchan Patiño y Martio Soriano y entran José Ángel y Luismi Cruz.

65'

Doble cambio en el Dépor

Se retiran Stoichkov y Mulattieri y entran Yeremay y Bil Nsongo. 

Yeremay y Bil, antes de entrar ante el Córdoba
Yeremay y Bil, antes de entrar ante el Córdoba
63'

¡Otra mano salvadora de Ferllo!

Fallo del Dépor, que perdió el esférico por medio de Patiño y recuperación del Córdoba, que remate Sergi Guardiola. Mandó el cancerbero el esférico a córner.

60'

¡La mandó fuera Kevin Medina!

Disparó desde el balcón del área.

59'

Agota los cambios Iván Ania

Entra Dalisson y Theo Zidane y se retiran Alberto del Moral y Mikel Goti. 

57'

¡La tuvo Mulattieri!

Increíble recorte del ariete italiano, pero cuyo disparo raso y muy suave, atrapa sin problemas Iker Álvarez. 

Mulattieri ante el Córdoba
Mulattieri ante el Córdoba
Alborés
53'

Al suelo Stoichkov y Mulattieri

Alejandro Morilla no ve nada punible en sendas jugadas, tras haberlo pitado prácticamente todo en la primera parte.

50'

Varios jugadores calientan en el Dépor

Ximo, José Ángel, Yeremay, Bil y Luismi Cruz, en la banda.

47'

Sale con otro ímpetu el cuadro califa

Los de Iván Ania quieren agarrarse al partido. 

45'

Triple cambio en el Córdoba

Entraron Vilarrasa (ex de Hidalgo con el Huesca), Kevin Medina y Sergi Guardiola y salieron Jacobo, Adri Fuentes y Diego Bri.

45'

Arranca la segunda parte

Música al descanso en Riazor

Actuación musical al descanso en Riazor
Actuación musical al descanso en Riazor
Descanso

El Dépor se va ganando por 2-0 al descanso

45+2

Amarilla para Jacobo

Primera tarjeta del partido.

45

Tres de añadido

Ya volvió al campo Alves.

44'

Rubén Alves chocó con Quagliata

Tiene que ser atendido fuera del campo.

41'

¡Hasta la cocina Loureiro!

Progresó el defensa, que llegó a pisar área pero su centro se encontró con el rechace de la zaga.

40'

La calidad de Mulattieri

36'

La alegría del primer gol con el Dépor

Noubi celebra su gol
Noubi celebra su gol
Alborés
31'

Otra vez Altimira!

Segunda asistencia del lateral y otro defensa rematador. Llegó totalmente solo al área pequeña. Segundo gol del italiano, segundo que le marca al Córdoba.

30'

Gol! Quagliata

24'

¡Salió Iker Álvarez ante Quagliata! El italiano, en fuera de juego

El arquero aleja el peligro de sus dominios, con un despeje sobre un balón, tras pase en largo de Patiño, al que intentó llegar Quagliata, que estaba en fuera de juego

21'

¡Salvador Álvaro Ferllo!

Parada en dos tiempos del portero coruñés, con una mano salvadora abajo, prácticamente en línea de gol. Gran centro de Carracedo y remate de Ruben Alves de cabeza. 

20'

Lo liberó Bélgica

El Dépor pudo contar con él gracias a que su selección lo liberó antes. 

Lucas Noubi y Peio Canales, durante el Dépor-Racing
Lucas Noubi y Peio Canales, durante el Dépor-Racing
Germán Barreiros

Se adelanta el Dépor

Puso la falta Altimira y cabaceó en el segundo palo el defensa del Dépor. 

18'

Gol! Marca Noubi

17'

Falta sobre Altimia cercana al pico del área

15'

Primer cuarto de hora de dominio local

De momento, sin disparos entre los tres palos. 

12'

¡Alto Rubén Alves!

Disparo alto del Córdoba, que quiere acabar jugada y evitar contras del Dépor.

9'

¡Toque sutil de Stoichkov!

La mandó fuera, tras un buen centro de Altimira.

8'

Presión adelantada del Córdoba

El cuadro nazarí trata de robar alto, en dominios aún blanquiazules.

7'

El Dépor domina

Los blanquiazules tienen el control del esférico, aunque de momento sin ocasiones.

4'

Esquema

El Dépor defiende con 4-4-2. En ataque, salida con tres centrales. Patiño, al centro y Alti y Quagliata, en sendas bandas.

3'

¡Fuera Quagliata!

En segunda jugada disparó fuera el lateral italiano. 

2'

Primer córner para el Dépor

Esquema

Loureiro, de lateral derecho, centrales Noubi y Barcia.

1'

Arranca el duelo, saca el Córdoba

Minuto de silencio

Por la socia Maria Amelia Fernández, socia 9 del Dépor, desde 1954, tercera mujer con más antigüedad en el club.

Saltan ambos equipos al verde

A punto de arrancar el duelo

Afición del Dépor, en Riazor

Afición del Córdoba en Riazor
Afición del Córdoba en Riazor

Un ex del Dépor, lesionado

Trilli no podrá jugar hoy en Riazor por este motivo

Trilli, en acción ante Las Palmas
Trilli, en acción ante Las Palmas
LALIGA

Ya están sobre el verde los protagonistas del partido

Los dos equipos, Dépor y Córdoba, calientan en el verde de Riazor
Los dos equipos, Dépor y Córdoba, calientan en el verde de Riazor

Y también sobre el verde ya el resto del equipo

El Dépor calienta en la previa del duelo con el Córdoba
El Dépor calienta en la previa del duelo con el Córdoba

Ya calietan los porteros del Dépor

Porteros del Dépor en la previa del Córdoba
Porteros del Dépor en la previa del Córdoba

Esto opináis del once blanquiazul

Habla la afición

Confirmado el once del Dépor

Once del Córdoba

Estos son los elegidos de Iván Ania. 

¿Cómo es el Córdoba?

Te lo contamos en nuestro 1x1 

Varios jugadores del Córdoba celebran uno de los goles contra el Mirandés
Varios jugadores del Córdoba celebran uno de los goles contra el Mirandés
Córdoba CF

La situación con Yeremay

El jugador podrá competir ante el Málaga aunque hoy viese la quinta amarilla. Te contamos el porqué. 

Yeremay, en el momento en el que vio ve vio la roja en el partido ante el Eibar
Yeremay, en el momento en el que vio ve vio la roja en el partido ante el Eibar
Quintana

Habla Iván Ania

Así ve el choque de Riazor el míster del conjunto andaluz. 

Iván Ania durante un partido del Córdoba de esta temporada
Iván Ania durante un partido del Córdoba de esta temporada
LaLiga Hypermotion

Así ven el encuentro los técnicos

Hidalgo analiza el duelo contra el Córdoba 

Antonio Hidalgo junto a su segundo, Ignasi Salafranca, durante el partido contra el Zaragoza del pasado sábado en Riazor
Antonio Hidalgo junto a su segundo, Ignasi Salafranca, durante el partido contra el Zaragoza del pasado sábado en Riazor
Quintana

Posibles onces

Os dejamos las posibles alineaciones de esta noche en Riazor. 

Alineaciones probables de Dépor y Córdoba
Alineaciones probables de Dépor y Córdoba

¿Cómo llegan ambos equipos?

Os dejamos nuestra previa. 

Riki Rodríguez, durante el partido contra el Albacete en Riazor
Riki Rodríguez, durante el partido contra el Albacete en Riazor
Patricia G. Fraga

Hoy juega el Dépor

¿Dónde y cómo ver el Dépor-Córdoba?

Os dejamos todas las alternativas para seguir el encuentro entre los blanquiazules y el cuadro nazarí. 

Altimira, con el balón, durante el partido contra el Zaragoza
Altimira, con el balón, durante el partido contra el Zaragoza
Quintana

Primero de los dos duelos de la semana en Riazor

Previa

Esta es nuestra portada hoy en DXT


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