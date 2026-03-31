Así fue: Dépor-Córdoba (2-0) Altimira, un doble asistente para los guerreros Noubi y Quagliata
El Dépor duerme en puestos de ascenso directo a Primera
Los blanquiazules duermen en ascenso directo
Encuentro plácido el Riazor para un Dépor que duerme en ascenso directo. El sábado a las 18.30 horas recibe al Málaga, gracias por seguirnos en esta retransmisión y FORZA DÉPOR!
El Dépor se lleva los tres puntos en Riazor
Falta sobre Bil
Araña segundos al partido el Dépor, que se acerca a la victoria.
Tres de añadido
Último cambio en el Dépor
Entra Noé Carrillo, que había debutado ante el Almería, por Riki.
¡Al palo!
A punto de reducir distancias el cuadro califa, impactó el balón en la madera.
Gran asistencia hoy en Riazor
Amarilla a Riki
La primera para un jugador del Dépor
¡A punto de cabecear Bil!
Centro de Loureiro y el camerunés no acertó por poco a rematar.
¡La mandó fuera el propio Altimira!
Su disparo impactó en el lateral de la portería.
Altimira, doble asistente hoy
El Dépor, muy metido atrás
Más allá de las contras, la pelota y ocasiones están siento para el Córdoba. Ferllo le pide a los suyos que salgan de la cueva, Kevin Medina y Sergi Guardiola están comandando el peligro.
¡La tuvo Yeremay!
Falla ante Iker Álvarez en el mano a mano el canario ante el meta. Se la disparó a las manos. Salida de Ferllo, prolongación de Bil y el arquero califa aguantó ante el canario, que falló en la definición.
Doble trueque en el Dépor
Se marchan Patiño y Martio Soriano y entran José Ángel y Luismi Cruz.
Doble cambio en el Dépor
Se retiran Stoichkov y Mulattieri y entran Yeremay y Bil Nsongo.
¡Otra mano salvadora de Ferllo!
Fallo del Dépor, que perdió el esférico por medio de Patiño y recuperación del Córdoba, que remate Sergi Guardiola. Mandó el cancerbero el esférico a córner.
¡La mandó fuera Kevin Medina!
Disparó desde el balcón del área.
Agota los cambios Iván Ania
Entra Dalisson y Theo Zidane y se retiran Alberto del Moral y Mikel Goti.
¡La tuvo Mulattieri!
Increíble recorte del ariete italiano, pero cuyo disparo raso y muy suave, atrapa sin problemas Iker Álvarez.
Al suelo Stoichkov y Mulattieri
Alejandro Morilla no ve nada punible en sendas jugadas, tras haberlo pitado prácticamente todo en la primera parte.
Varios jugadores calientan en el Dépor
Ximo, José Ángel, Yeremay, Bil y Luismi Cruz, en la banda.
Sale con otro ímpetu el cuadro califa
Los de Iván Ania quieren agarrarse al partido.
Triple cambio en el Córdoba
Entraron Vilarrasa (ex de Hidalgo con el Huesca), Kevin Medina y Sergi Guardiola y salieron Jacobo, Adri Fuentes y Diego Bri.
Arranca la segunda parte
Música al descanso en Riazor
El Dépor se va ganando por 2-0 al descanso
Amarilla para Jacobo
Primera tarjeta del partido.
Tres de añadido
Ya volvió al campo Alves.
Rubén Alves chocó con Quagliata
Tiene que ser atendido fuera del campo.
¡Hasta la cocina Loureiro!
Progresó el defensa, que llegó a pisar área pero su centro se encontró con el rechace de la zaga.
La calidad de Mulattieri
La alegría del primer gol con el Dépor
Otra vez Altimira!
Segunda asistencia del lateral y otro defensa rematador. Llegó totalmente solo al área pequeña. Segundo gol del italiano, segundo que le marca al Córdoba.
Gol! Quagliata
¡Salió Iker Álvarez ante Quagliata! El italiano, en fuera de juego
El arquero aleja el peligro de sus dominios, con un despeje sobre un balón, tras pase en largo de Patiño, al que intentó llegar Quagliata, que estaba en fuera de juego
¡Salvador Álvaro Ferllo!
Parada en dos tiempos del portero coruñés, con una mano salvadora abajo, prácticamente en línea de gol. Gran centro de Carracedo y remate de Ruben Alves de cabeza.
Lo liberó Bélgica
El Dépor pudo contar con él gracias a que su selección lo liberó antes.
Se adelanta el Dépor
Puso la falta Altimira y cabaceó en el segundo palo el defensa del Dépor.
Gol! Marca Noubi
Falta sobre Altimia cercana al pico del área
Primer cuarto de hora de dominio local
De momento, sin disparos entre los tres palos.
¡Alto Rubén Alves!
Disparo alto del Córdoba, que quiere acabar jugada y evitar contras del Dépor.
¡Toque sutil de Stoichkov!
La mandó fuera, tras un buen centro de Altimira.
Presión adelantada del Córdoba
El cuadro nazarí trata de robar alto, en dominios aún blanquiazules.
El Dépor domina
Los blanquiazules tienen el control del esférico, aunque de momento sin ocasiones.
Esquema
El Dépor defiende con 4-4-2. En ataque, salida con tres centrales. Patiño, al centro y Alti y Quagliata, en sendas bandas.
¡Fuera Quagliata!
En segunda jugada disparó fuera el lateral italiano.
Primer córner para el Dépor
Esquema
Loureiro, de lateral derecho, centrales Noubi y Barcia.
Arranca el duelo, saca el Córdoba
Minuto de silencio
Por la socia Maria Amelia Fernández, socia 9 del Dépor, desde 1954, tercera mujer con más antigüedad en el club.
Saltan ambos equipos al verde
A punto de arrancar el duelo
Afición del Dépor, en Riazor
Un ex del Dépor, lesionado
Ya están sobre el verde los protagonistas del partido
Y también sobre el verde ya el resto del equipo
Ya calietan los porteros del Dépor
Esto opináis del once blanquiazul
Habla la afición
Confirmado el once del Dépor
Once del Córdoba
Estos son los elegidos de Iván Ania.
¿Cómo es el Córdoba?
Te lo contamos en nuestro 1x1
La situación con Yeremay
El jugador podrá competir ante el Málaga aunque hoy viese la quinta amarilla. Te contamos el porqué.
Habla Iván Ania
Así ven el encuentro los técnicos
Posibles onces
Os dejamos las posibles alineaciones de esta noche en Riazor.
¿Cómo llegan ambos equipos?
Os dejamos nuestra previa.
Hoy juega el Dépor
¿Dónde y cómo ver el Dépor-Córdoba?
Os dejamos todas las alternativas para seguir el encuentro entre los blanquiazules y el cuadro nazarí.