El Deportivo derrota al Córdoba con autoridad para volver a la cima (2-0)

Noubi cabecea el balón en la jugada del gol ante el Córdoba Alborés

El Deportivo continúa con su velocidad de crucero y ante el Córdoba no solo venció (2-0), sino que también convenció. El conjunto blanquiazul firmó uno de los partidos más completos de la temporada para llevarse los tres puntos que le permiten igualar al Racing de Santander en el primer puesto de la clasificación y meter presión al conjunto cántabro, que jugará con el aliento herculino en el cogote este miércoles ante el Sporting.

Acostumbrado a dejar lo mejor para el final en las jornadas recientes, el Dépor decidió aprovechar lo inhabitual de un partido en martes para probar la experiencia de poner toda la carne en el asador desde el primer momento. No se había cumplido la media hora y el conjunto blanquiazul mandaba con dos goles de ventaja. Más importante todavía era la autoridad que el equipo de Antonio Hidalgo mostraba sobre el césped ante un Córdoba al que la mala racha que atraviesa lo ha convertido en una sombra de aquel grupo valiente que convertía los encuentros en un correcalles. Quisieras o no.

Siguió con la política de rotaciones el técnico deportivista, que no ha parado de mostrar páginas de su librillo desde que Yeremay y Mella tuvieran que salir del equipo. Seis cambios con respecto al partido de Gijón. Más de medio equipo para combatir el sinsentido de afrontar dos partidos en menos de tres días. Volvieron Loureiro, Noubi y Quagliata a la línea de cobertura. Patiño fue titular por primera vez desde el 13 de diciembre y hubo relevo total en ataque con la entrada de Stoichkov y Mulattieri. Por supuesto, siguieron dos piezas estructurales como Mario Soriano y un Altimira que parece llevar años en A Coruña.

El otrora lateral, ahora extremo, fue el gran protagonista de la primera parte. Premio compartido con otros dos compañeros de la defensa. Porque así es el Dépor que se ha reinventado Hidalgo. Un equipo que nunca deja ver cuál será su próximo movimiento. Ese que no había marcado ningún gol de estrategia hasta el pasado sábado y firmó el segundo en menos de 72 horas. Obra de Lucas Noubi, que con un cambio de look y haciendo gala de su compromiso regresando antes de tiempo de Bélgica, abrió el marcador con un testarazo imparable. El segundo partió también de un centro lateral. También de las botas de Alti, pero en este caso en juego corrido. Una contra bien dirigida por un entonadísimo Mulattieri y en la que Soriano puso la pausa suficiente para que todo se ordenara en el área. Quagliata, otro héroe inesperado, llegó desde atrás para volver a castigar al Córdoba como ya lo hiciera en el Arcángel. Un Dépor que no para de coquetear con la providencia.

Le funcionaba todo al cuadro herculino, que también supo ser sólido ante el amago de reacción blanquiverde. Carracedo, ese futbolista que se transforma cada vez que ve una camiseta deportivista en frente, llevó la voz cantante del ataque andaluz, pero la solvencia de Noubi, Loureiro y un Dani Barcia al que el gol del sábado lo devolvió a su versión de la temporada pasada, controlaban perfectamente el área. Y a donde ellos no llegaron, lo hizo Ferllo como redención a su error ante el Sporting sacando una mano de gol a Rubén Alves.

Control sin dientes

Ania decidió echar el resto y ya había agotado los cinco cambios antes del cuarto de hora de la reanudación. El control seguía siendo del Dépor, que se mostraba igual de cómodo que en la primera parte, pero ya con mucho menos colmillo con el que amenazar por la falta de energía de Mulattieri y un Stoichkov que echó por tierra una buena actuación con un epílogo tétrico en el que recibió seis balones y perdió diez. Tuvo la sentencia el equipo blanquiazul. Lo que sería la guinda a un gran partido de Mula, pero el pianista volvió a firmar una jugada que lo define a la perfección. Conducción notable, recorte maravilloso y definición para olvidar. Vio Hidalgo que necesitaba relevo en punta y lo hizo al completo. El ímpetu de Bil Nsongo y un nuevo intento de recuperar a Yeremay. El canario pudo marcar nada más salir, pero su intento de vaselina no lo compró Iker Álvarez.

Por un momento el Córdoba amenazó con la reacción. Carracedo no se rinde nunca y la entrada de Kevin Medina agitó una banda hasta entonces dominada sin sobresaltos por Altimira y Loureiro. Por ahí llegó el gran susto que podría haber complicado el tramo final. Barcia se comió el único balón de la noche para que Guardiola fusilara a Ferllo tras un buen control en el área. Entre el larguero y un gigante Noubi evitaron los nervios y una posible visita del karma en el descuento con la tentación de quitarle todo lo que le había dado.