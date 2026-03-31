El 1x1 del rival | Un Córdoba que busca volver a disfrutar

Varios jugadores del Córdoba celebran uno de los goles contra el Mirandés Córdoba CF

En el fútbol, pocas cosas tienen tanto peso como las dinámicas. Son capaces de elevar rendimientos o de hundirlos sin que medie un cambio radical en lo futbolístico. El Córdoba es ahora mismo un ejemplo claro de ello. Hace siete jornadas, el conjunto andaluz miraba al playoff y competía con una propuesta fiable y con una confianza que marcaba diferencias. Hoy, la realidad es opuesta.

El cuadro blanquiverde llega a Riazor (hoy a las 20.00 horas) atrapado en una espiral negativa difícil, en caída libre. Un punto de los últimos 24 posibles que ha ido desgastando tanto el rendimiento como, sobre todo, el estado anímico del grupo.

La última jornada fue especialmente reveladora. Ni siquiera un 2-0 a favor en casa ante el colista bastó para ganar. El equipo se deshizo y acabó cediendo un empate que evidencia su vulnerabilidad. No es ningún secreto. Iván Ania no lo esconde y habla de “dudas” y “ansiedad” en un vestuario que además arrastra varias bajas.

Íker Álvarez. 24 años. 25 partidos. 2.204 minutos. 34 goles encajados. Portero andorrano llegado esta temporada al Córdoba, procedente del Villarreal. Con el mini submarino consiguió el ascenso a Segunda División en la 2021-22. Comenzó como suplentes de Carlos Marín, pero en la sexta jornada intercambiaron los roles y pasó a ser el titular de Iván Ania. Ha sido el mayor perjudicado de la crisis de resultados, encajando 21 goles en los últimos siete partidos.

Carlos Albarrán. 31 años. 23 partidos. 1.826 minutos. 0 goles anotados. La pasada jornada cumplió 100 partidos con la camiseta verdiblanca. Fue uno de los jugadores claves para abandonar Primera Federación y ahora sigue siendo un jugador futbolista fundamental en la plantilla, ejerciendo de lateral por los dos lados por las lesiones de los Trilli, Vilarrasa y Alcedo. Coincidió con Iván Ania en el Algeciras hace tres años y finaliza contrato en junio.

Xavi Sintes. 24 años. 26 partidos. 1.968 minutos. 0 goles anotados. Pese a ser uno de fijos para el técnico ovetense durante el curso pasado, el balear comenzó el curso como protagonista secundario. Con lesiones de por medio— se lesionó en el choque contra el Deportivo—, le ha dado la vuelta completamente a esa situación. Encadena 17 jornadas como titular y es el baluarte de la zaga cordobesista. Mide 190 centímetros y ofrece fiabilidad aérea en área propia.

Álex Martín. 27 años. 22 partidos. 1.636 minutos. 0 goles anotados. Ex del Celta de Vigo B y Racing de Ferrol. El central canario aterrizó en verano a las filas de Ania tras cerrar su etapa en Elche, donde apenas gozó de protagonismo. Su mayor contra, su estatura; las principales virtudes, la intensidad y rapidez para ir al corte.

Diego Bri. 23 años. 18 partidos. 889 minutos. 3 goles anotados. Viene de marcar uno de los goles en el empate (2-2) frente al Mirandés. Ha dejado de ser un extremo y se ha convertido en un lateral izquierdo muy prometedor, con margen de mejora evidentes al estar en pleno aprendizaje de su nueva demarcación. Tiene potencia, buena zurda y calidad para llegar a último tercio del campo y colaborar con goles o asistencias. “Estoy intentando mejorar mi faceta defensiva”, reconoció en la última jornada.

Isma Ruiz. 24 años. 30 partidos. 2.560 minutos. 1 gol anotado. Compartió con Albarrán el homenaje por el centenario. Canterano del Granada, debutó contra el Molde en competiciones europeas. Es un centrocampista equilibrado, con recorrido para desplazarse de área a área. Su capacidad asociativa y facilidad para superar líneas le convierten en el primer apoyo en salida de balón.

Dalisson de Almeida. 25 años. 23 partidos. 1.019 minutos. 2 goles anotados. Aunque se ha sentado en el banquillo en la mitad de los duelos que van de Liga, las bajas en el centro del campo de Requena y Pedro Ortiz le abren sitio. El brasileño destacó en el Pontevedra como interior y ya ha superado la barrera de los 1000 minutos en su primera prueba en el fútbol profesional. Es un jugador ofensivo que destaca por su técnica, velocidad y capacidad para el desequilibrio, además de contar con un preciso golpeo de balón. Un jugador multiusos que por las muchas ausencias en el centro del campo tendrá que asumir más tareas defensivas y de guardar la posición que las que ejerce normalmente.

Mikel Goti. 23 años. 9 partidos. 562 minutos. 1 gol anotado. Canterano del Athletic, abandonó Lezama tras el descenso a Segunda Federación para cambiar de bando e irse al filial de la Real Sociedad. Con Sergio Francisco, entrenador con el que ha debutado en Primera División, logró ascender al segundo escalón. Dio el paso al primer equipo de los txuri-urdin, pero, tras no contar con mucho protagonismo, decidió salir cedido en el mercado invernal rumbo a Córdoba. Es un mediapunta zurdo, con mucha técnica y que brilla en el último pase.

Christian Carracedo. 30 años. 30 partidos. 2.383 minutos.2 goles anotados. El Deportivo es una de las víctimas favoritas del extremo. Cuando jugaba en el Linares ya había mostrado su capacidad de desborde. Esta temporada, su cuarta en El Arcángel, también participó en el gol de Lucas Noubi en propia puerta en el partida de ida ante los de Antonio Hidalgo. Con la marcha de Carlos Isaac ha perdido un socio, pero el barcelonés continúa siendo uno de los reyes del regate de Segunda.

Adrián Fuentes. 29 años. 25 partidos. 2.118 minutos. 11 goles anotados. No le ha importado el salto al profesionalismo. En el Córdoba sigue firmando los números que realizó con el Tarazona el pasado curso. Inició como suplente de Sergi Guardiola y es largo el máximo goleador del equipo y el quinto delantero centro de la categoría. Poderoso en el cuerpo a cuerpo y especialista en fabricarse los espacios para encontrar una posición cómoda de disparo. Destaca por su definición en el uno para uno y en el remate de cabeza.

Jacobo González. 28 años. 31 partidos. 2.681 minutos. 7 goles anotados. Uno de los favoritos de la afición. Suele ocupar la banda izquierda, pero también puede actuar en el centro del campo o incluso en la mediapunta. Ha marcado varios golazos desde la media distancia. Si tiene tiempo y espacio para armar el disparo, lo hace. No le interesa al Deportivo que eso ocurra, por lo que deberá extremar la agresividad en el balcón del área y no hundirse.