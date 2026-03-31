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Dépor

El 1x1 del Dépor ante el Córdoba: Altimira reparte goles, Álvaro Ferllo pone el candado

Buena victoria coral de los blanquiazules ante el Córdoba

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
31/03/2026 22:10
El once del Dépor ante el Córdoba
El once del Dépor ante el Córdoba
Javier Alborés
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Estas son nuestras notas del Dépor tras su victoria ante el Córdoba (2-0).

ÁLVARO FERLLO. Un seguro (8).  Salvó con una mano el cabezazo a bocajarro de Ruben Alves. Poco más trabajo tuvo en la primera parte. En la segunda estuvo seguro en los envíos al área del rival. 

MIGUEL LOUREIRO. Solvente (7). Volvió al once tras superar su esguince de tobillo. Se incorporó al ataque y pisó área. Poderoso en el juego aéreo. No se arrugó a la hora de cortar balones. Sirvió varios centros con peligro.

LUCAS NOUBI. Estreno (7). Primer gol del belga con el Dépor, tras un inapelable remate de cabeza. Correcto en defensa, no se complicó a la hora de despejar balones. 

BARCIA. Correcto (6). Tuvo alguna dificultad en la salida de presión alta del Córdoba. Se fue entendiendo mejor con Noubi con el paso de los minutos. Ayudó subiendo para dificultar la salida de balón blanquiverde.

QUAGLIATA. Bullicioso (7). Muy activo en ataque, aunque no siempre acertado en los centros y multiplicando esfuerzos en defensa. Marcó un golazo llegando de forma sorpresiva desde la segunda línea. Subió menos por su banda en el segundo acto.

Mario Soriano, durante el duelo con el Córdoba

Así fue: Dépor-Córdoba (2-0) Altimira, un doble asistente para los guerreros Noubi y Quagliata

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RIKI. A más (7). Ocupó posiciones más de ayudas en la salida de balón. A veces ralentizó el juego. Tuvo mucha más presencia en la segunda. Atento a cortar balones en la medular. Se entendió bien con Mario Soriano.

PATIÑO. Fundido (6). Encargado de romper líneas y conectar con el ataque. Dio soluciones en la salida de balón y también intentó descargar de trabajo a Soriano. Algo impreciso en los cambios de orientación, perdió un balón que casi supuso el gol del Córdoba. Se le acabó la gasolina y fue sustituido. 

MARIO SORIANO. En su línea (7). Más liberado, con Riki y Patiño por detrás. El ataque pasó casi siempre por sus pies. Se vació, como siempre. Hidalgo lo reservó para el sábado.

STOICHKOV. Voluntad sin premio (6). Trató de asociarse con Mulattieri. Lo intentó en ataque, pero no estuvo afortunado. Lento en ocasiones en los últimos metros. Fue uno de los cambios.

MULATTIERI. Trabajador (7). Aguantó balones y descargó el juego, aunque no tuvo muchas opciones en la primera parte. Dejó detalles de calidad. Estuvo a punto de marcar, pero le sobró un recorte. No siempre se entendió con Stoichkov. Fue sustituido.

EL MEJOR. ALTIMIRA. Asistente (9). Se puso el traje de asistente y regaló dos goles. El primero a Noubi y el segundo a Quagliata. Se dolió de un golpe pero por fortuna pudo continuar. Se le vio muy acertado, sobre todo cuando jugó por dentro. Incluso probo puntería, pero su disparo se estrelló en el lateral del arco rival. No escatimó esfuerzos en defensa.

Los cambios

BIL NSONGO (6).  Con ganas, aunque vigilado. Fue objeto de varias faltas,

YEREMAY (5). Falló un mano a mano que habría supuesto el tercero y una posterior vaselina. 

JOSÉ ÁNGEL (5). Entró para controlar la medular. Algo errático en los pases.

LUISMI CRUZ (5). Buscó sumarse en ataque, pero no estuvo muy acertado.

NOÉ CARRILLO (6). Demostró una gran conducción de balón. Ayudó en tareas defensivas.

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