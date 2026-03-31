Así lo vivió Riazor | Procesión deportivista hacia Primera

Dos aficionados posan junto a Lucía Dávila con una imagen de Diego Villares JAVIER ALBORES

Corrían las 19.00 horas de un martes en plena Semana Santa y la previa se hacía notar en las calles de Riazor. De repente, una estampa de Villares aparecía elevada entre la multitud, como si de una mismísima procesión se tratase. La lona, enorme, casi imposible de abarcar con la mirada, mostraba al capitán blanquiazul vestido de santo, con gesto solemne y aura de devoción. “Todos son mejores que Villares, hasta que toca ser mejor que Villares”, se podía leer en ella.

No está claro si era la energía que desprendía el de Vilalba postrado sobre esa enorme tela, o que el Deportivo estaba a tres puntos del liderato al inicio de la jornada intersemanal, pero la fe y la ilusión era visible entre una afición que empieza a ver el ascenso a Primera como algo más que un sueño.

Quedaban diez partidos por delante, diez finales, y el conjunto blanquiazul no podía fallar. Y por ello, aunque esta vez no hubo recibimiento planificado, la ciudad se volcó desde horas antes. Bares llenos, bufandas al cuello y conversaciones que giraban siempre en torno al mismo tema. “Hay que ganar como sea, este es el año, lo tengo claro”, afirmaba un seguidor al micrófono de Dxt Campeón.

Y cuando el balón echó a rodar, la liturgia continuó sobre el césped. Con el ‘Sweet Caroline’ de Neil Diamond resonando en los altavoces del estadio coruñés, la hinchada se preparó para vivir el primero de los seis partidos que quedaban en casa antes del cierre de la competición regular.

Y con Villares sobre una lona, vestido de santo y acompañando a sus creadores en la grada de Marathon Inferior, llegó su primera tarea con ese nuevo rol, aunque el mediocentro en carne y hueso se encontraba en el palco debido a una lesión en el hombro. A punto de cumplirse los primeros 20 minutos de juego, Noubi cabeceó un centro medido de Altimira y mandó el balón al fondo de la red. El central, rescatado por el club coruñés de su convocatoria con Bélgica sub-21, se tocaba su pelo, ya sin rastas, y Riazor estallaba.

El Deportivo jugaba, y la afición por fin disfrutaba de ver competir a su equipo tras muchas semanas de dudas. Y poco después, en medio de cánticos al unísono, llegó el segundo golpe de un equipo que se lo estaba pasando bien sobre el verde. En ese instante, Quagliata apareció para ampliar la ventaja en el marcador y terminar de encender a la parroquia blanquiazul. Dos a cero y una primera parte que ya era pura celebración. La locura estaba desatada y con eso llegó el descanso.

Durante la segunda parte tocó gestionar la situación y tratar de no emocionarse demasiado, al menos, hasta que el árbitro señalara el final. Pero ya era imposible. Las

25.829 personas presentes en el feudo coruñés no dejaron de animar ni un segundo durante los 45 minutos que llevaron al Dépor a sumar los tres puntos y empatar con los equipos que le acompañan en lo más alto de la tabla.

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El Córdoba lo intentó, pero se encontró con un equipo consciente de lo que había en juego y que quería seguir ilusionando a su gente. Cada pérdida blanquiazul era animada con aplausos, cada recuperación era jaleada y cada llegada al área levantaba a los deportivistas de sus asientos. Querían más.Y los protagonistas cumplieron.

Quedaban diez jornadas, pocas para los más ilusionados, muchas para los más cautos, pero noches como aquella reforzaban un pensamiento que ya reside en la mente de todos los deportivistas. Algo que va más allá del juego.

El Deportivo no camina solo. Como siempre, lo hace acompañado de su gente. Que cree, que empuja y que, como en toda buena historia de fe, empieza a ver la recompensa cada vez más cerca. Y entonces, llegó el pitido final, y Riazor volvió a cantar… “Que sí, joder, que vamos a ascender”.