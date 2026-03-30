Yeremay podrá jugar el sábado ante el Málaga aunque vea la quinta amarilla contra el Córdoba

Yeremay, en el momento en el que vio ve vio la roja en el partido ante el Eibar Quintana

Yeremay Hernández podrá jugar ante el Málaga del sábado 4 de abril (18.30 horas) incluso aunque el canario vea la quinta amarilla en el Deportivo-Córdoba de este martes (20.00 horas). Lo haría gracias a una anomalía en la dinámica de la competición, derivada de los festivos de Semana Santa, ya que el Comité de Disciplina no se reunirá esta semana.

De este modo, cualquier sanción derivada de la jornada 33 intersemanal no será confirmada hasta el 8 de abril, por lo que deberá ser cumplida en el encuentro correspondiente a la fecha 35, en la que el Deportivo viaja a Huesca.

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Así lo entienden al menos los clubes de Segunda División, que han recibido por parte de la Real Federación Española de Fútbol la comunicación de la ausencia de reunión del Comité.

Luismi Cruz y José Ángel también están apercibidos, por lo que están en la misma situación que su compañero canario.

El Deportivo no es el único beneficiado. De hecho, su rival del próximo sábado, el Málaga, tiene hasta cuatro jugadores a punto de cumplir ciclo de tarjetas amarillas: Larrubia, Izan Merino, Dani Lorenzo y Joaquín Muñoz podrán ver la cartulina este miércoles frente al Andorra sin que su presencia en Riazor el próximo sábado se vea comprometida.