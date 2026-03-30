Un sprint final de diez partidos que arranca con repecho... y esperanza para el Deportivo

Los jugadores del Deportivo, celebrando el 2-3 ante la Real Sociedad B Fernando Fernández

Sin apenas pausa para saborear el empate agónico logrado en El Molinón y verse únicamente a tres puntos del liderato, el Deportivo inicia el asalto a las últimas diez jornadas de la Liga Hypermotion. El spint final arranca con un compromiso intersemanal que, para el conjunto herculino, concentra tres partidos en ocho días.

El repecho comenzó el pasado sábado a las 21.00 horas en Gijón. 90 minutos de fútbol para ducharse en torno a las 23.00 e iniciar un proceso preparatorio de recuperación que apenas concede 68 horas de tregua. Duelo contra el Córdoba este miércoles a partir de las 20.00 horas y, de nuevo, reseteo para mirar hacia el sábado 4 de abril. De nuevo en casa (18.30 horas), aunque contra otro rival tan exigente como directo, el Málaga.

El calendario se comprime en el inicio de este sprint final de diez envites, una distancia simbólica hacia la meta que, si se trata de hacer revisión histórica, permite a los dos primeros clasificados de esa jornada 32 afrontar el tramo decisivo con enorme optimismo... y abre un importante hilo de esperanza al tercero en cuestión.

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Ese puesto lo ocupa actualmente el Deportivo. A tan solo tres puntos del primer clasificado y con solo un punto de desventaja con respecto a una segunda posición que hasta la visita al Molinón llevaba su nombre —aunque solo fuese por tenerle el golaveraje ganado al Almería—, la entidad coruñesa llega a los últimos kilómetros con el bagaje de saber cómo reponerse a las pájaras y optimismo por la buena racha de resultados y juego.

Pero más allá de su momento actual, el equipo herculino puede mirar al medio plazo con confianza, pues la historia de la Segunda desde que existe el actual formato con playoff de ascenso ofrece muy pocas sorpresas: el 90 % de los equipos que han ascendido de manera directa desde la temporada 2010-11, lo han hecho llegando a la fecha 32º en la primera, la segunda o la tercera plaza.

Es decir, ascender como campeón o subcampeón afrontando los últimos diez partidos como cuarto o quinto es casi una quimera. De hecho, esa quinta plaza es la frontera, pues nadie que haya alcanzado la fecha 32 por debajo de ese puesto puede presumir de salto a Primera División sin pasar por el playoff.

Solo el Valladolid

Así, el único precedente de un quinto clasificado de ascenso en la jornada 42 es el Real Valladolid de la campaña 2023-24. Aquel equipo liderado por Sergio Escudero, actual jugador del Deportivo, era quinto en la jornada 32. Finalmente, acabó cerrando su segunda plaza de manera matemática en su último partido en casa, en la 41, contra el Villarreal B, gracias a una racha de seis victorias y tres empates que le permitió recortar los dos puntos que le separaban de los puestos de ascenso.

Mientras, en estas 15 temporadas ya transcurridas desde que existe el playoff, únicamente dos cuartos lograron subir de manera directa: el Huesca en la campaña 2019-20 y el Villarreal en la 2012-13.

El equipo oscense, dirigido por Míchel, acabó siendo campeón pese a que en la jornada 32 estaba cuatro puntos por debajo del primer puesto y a dos unidades del segundo. Por su parte, el Villarreal culminó su remontada con Marcelino García Toral en el banquillo recortando los dos puntos que le separaban de la segunda posición en la 32. Siete victorias, dos empates y una derrota en esos últimos diez partidos tuvieron la culpa.

Solo el 23%

Sin embargo, existe una tendencia histórica que no ofrece un panorama tan alentador para el tercer clasificado. Y es que 23 de los 30 conjuntos que en estos tres lustros precedentes subieron a Primera División en liga regular llegaron a falta de diez jornadas en la primera o la segunda plaza. Es decir, el 76,67 % de las escuadras con billete directo a la élite ya ocupaban esa plaza una vez la competición llegó al sprint final de diez encuentros. O, lo que es lo mismo, únicamente el 23,33% de los equipos ascendidos sin pasar por las eliminatorias no era líder o segundo a falta de diez partidos para el final de la liga.

Pese a que la historia dice que las opciones de ascenso son más reducidas, el Deportivo tiene en el Elche de Eder Sarabia el ejemplo más reciente al que agarrarse. El bloque ilicitano llegó a estas instancias de campeonato tercero, con un punto más (57) que el actual equipo coruñés y a la misma distancia del ascenso directo que marcaba el Mirandés: una unidad. Finalmente, pese a perder en la jornada 39 y en la 40, acabó celebrando el ascenso precisamente en Riazor.

Las Palmas, Valladolid y Sporting son los otros terceros en la 32 que acabaron subiendo como segundos. Los casos del equipo amarillo y del blanquivioleta son también recientes, pues se registraron en la 2022-23 y en la 2021-22. El del equipo asturiano, en la 2014-14. De esta manera, en las últimas cuatro campañas todos los segundos clasificados eran terceros o quintos a estas alturas. El Deportivo quiere que siga la racha.