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Dépor

Stoichkov, Quagliata y nueve más en el Deportivo-Córdoba

Las rotaciones de Gijón y la vuelta del andaluz tras sanción estructurarán el once de Hidalgo

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
30/03/2026 20:32
Stoichkov, conduciendo el balón ante Francho, con Quagliata desdoblándose
Stoichkov, conduciendo el balón ante Francho, con Quagliata desdoblándose
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Stoichkov, Giacomo Quagliata y nueve más. El regreso del delantero andaluz después de cumplir sanción en El Molinón y las rotaciones que Antonio Hidalgo estableció en Gijón, con el italiano como gran protagonista, estructuran el once que el Deportivo presentará este miércoles (20.00 horas) ante el Córdoba.

Tuvo muy en cuenta Antonio Hidalgo los tres partidos en ocho días que su equipo disputa en el primer puerto de esta etapa condensada que acaba contra el Málaga. Y por ello, el técnico reservó ante el Sporting a dos de sus piezas más importantes en la retaguardia: Miguel Loureiro y Quagliata.

El lateral izquierdo transalpino descansó por la fatiga acumulada, cristalizada en unas molestias en el cuadríceps. Y aunque tuvo que acabar entrando en torno a la hora de juego, ese receso de 60 minutos le permitirá ser hoy uno de los fijos en el once. ‘Giaco’, que marcó su único gol como deportivista en Córdoba, será el encargado de marcar a un Cristian Carracedo que siempre destaca cuando enfrente está el Deportivo.

Por su parte, Loureiro también apunta a titular después de que el técnico catalán quisiese establecer una capa extra de protección a su tobillo y no exponerlo en Gijón. Aunque, en su caso, será el estado de la articulación el que dictamine si está para entrar en el once o alarga su descanso unos días más.

Junto al cercedense podría partir en el eje de la zaga Lucas Noubi, a quien la federación belga liberó tras jugar el viernes con la sub-21. Llega el Mouscron con más descanso que Comas y Barcia, por lo que el Deportivo podría volver a su pareja más habitual de centrales.

Está por ver qué deciden Hidalgo y su staff, que sí apuntan a tener más claro el regreso al once de Stoichkov. El delantero andaluz venía siendo titular y, con su crecimiento en el juego, ayudando a mejorar al equipo. En Gijón cumplió sanción. Pero descansado y ya con la suspensión superada, el futbolista cedido por el Granada será de la partida junto a otro ‘9’.

Mientras, en el centro del campo también habrá cambios. Diego Villares apunta a no poder jugar por sus problemas en el hombro, por lo que Hidalgo tendrá que buscar una nueva vuelta de tuerca en la sala de máquinas. El citado regreso de Stoichkov eliminaría una plaza en la medular, por lo que el puesto de mediocentro restante se lo disputan Riki, José Ángel y Patiño.

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