Óscar Cano agrava la crisis del Pontevedra de Diego y Rubén en una jornada de contrastes para los cedidos

Rubén Lopéz, segundo por la izquierda, aplaude a la afición tras la derrota ante el Zamora Pontevedra CF

El fin de semana volvió a dejar protagonismo repartido para los futbolistas cedidos por el Deportivo y resultados dispares en los que solamente tres pudieron celebrar una victoria. Desde goleadas dolorosas hasta triunfos agónicos en los últimos instantes, los blanquiazules a préstamo afrontan el tramo decisivo de la temporada con situaciones y objetivos muy distintos sobre la mesa.

Luis Chacón (Cultural Leonesa). Durísima derrota para el conjunto dirigido por Rubén de la Barrera, que cae hasta el último puesto de la clasificación. Luis Chacón jugó todo el encuentro ante el Andorra en el que, a pesar de ir perdiendo por dos goles de diferencia a la media hora de juego, tuvieron la oportunidad de recortar distancias desde los once metros, pero Lucas Ribeiro falló el penalti. Ya en el 80, y con menos de cuatro minutos de diferencia entre ambos goles, el cuadro del Principado culminó la goleada (0-4).

Petxarroman (Andorra). Tras la titularidad de la pasada jornada, el lateral vasco volvió al banquillo e ingresó en el terreno de juego en el 84, ya con el resultado definitivo en el marcador. El equipo tricolor fue superior a la Cultural y se acomoda con tranquilidad en la media tabla, a nueve puntos tanto del playoff como del descenso.

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Bouldini (Granada). Cuarta jornada consecutiva sin conocer la derrota para un Granada que, desde su triunfo en Riazor, ha puesto la flecha para arriba. El cuadro andaluz venció al Huesca en una primera parte donde anotaron tres goles en apenas cinco minutos (4-2). El delantero marroquí continúa sin entrar en los planes de Pacheta y, entre decisiones técnicas y problemas físicos, no salta al césped desde hace casi un mes y medio.

Jairo Noriega (Racing de Ferrol). El conjunto ferrolano no logra reencontrarse con su mejor versión y cayó en su visita al Mérida (2-1). El centrocampista coruñés partió desde el banquillo y saltó al verde en el minuto 59 para tratar de buscar el empate, pero apenas influyó en el juego y el electrónico ya no se movió en la segunda mitad. Debido a lo igualada que está la tabla del Grupo 1 de Primera RFEF, el Racing continúa a tan solo tres puntos del playoff.

Adrián Guerrero y Martín Ochoa (Ourense CF). Otro partido sin goles para el Ourense. Tanto Guerrero como Martín Ochoa fueron titulares en el empate ante la Ponferradina que les sirve para seguir aumentando su distancia con respecto a la zona peligrosa. El delantero riojano jugó una hora y tuvo una gran ocasión en la primera mitad, pero no estuvo acertado de cara a puerta. Por su parte, el ferrolano dejó su sitio a Iker Punzano en el minuto 76.

Diego Gómez y Rubén López (Pontevedra). Ya son dos meses sin sumar de tres para el Pontevedra. Siete jornadas, con un partido menos que sus rivales tras el suspendido contra el Arenas de Getxo, en el que el conjunto dirigido por Rubén Domínguez no consigue vencer. Diego Gómez fue titular en la derrota ante un Zamora con el extécnico deportivista, Óscar Cano, a los mandos, y Rubén López vio el partido desde el banquillo. Otro blanquiazul a préstamo, Luisao, anotó su primer gol con la elástica granate que sirvió para recortar distancias al filo del descuento, pero no fue suficiente para llevarse algún punto del Ruta de la Plata.

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Kevin Sánchez (Cartagena). El Cartagena volvió a celebrar una victoria y lo hizo con Kevin Sánchez como titular y siendo uno de los grandes focos ofensivos de los albinegros. En la primera mitad, el delantero cedido por el Deportivo tuvo una gran ocasión para adelantar a los suyos, pero el balón se estrelló en el palo. Ya en el 90, cuando parecía que el encuentro estaba destinado al empate, Chiki, de cabeza, mandó el balón al fondo de la red y el Cartagena se llevó el partido ante el Atlético Sanluqueño por la mínima. En ese momento el burgalés ya había sido sustituido. Con este sufrido triunfo, el conjunto dirigido por Iñigo Vélez sigue en la lucha por una promoción de la que le separan tan solo dos puntos a falta de ocho jornadas para llegar al final de la fase regular.