La batería centenaria de Mario Soriano

Mario Soriano recibe la camiseta de los 100 partidos en la previa del duelo ante el Huesca RCD

A sus 23 años, Mario Soriano se ha convertido en el motor de un Deportivo que ya no sabe sobrevivir sin su fútbol en la medular. A punto de cumplir los 100 partidos consecutivos jugando en Segunda y los 150 defendiendo la blanquiazul, el madrileño se encuentra en un estado de forma impecable. “Mide un metro y medio y el fútbol es físico. O te cuidas o juegas en Tercera RFEF. Él sabe lo que tiene, sus virtudes y sus defectos, y en fútbol tienes que esconder al máximo posible los defectos. El tema de la nutrición lo ha implantado y es un hábito intrínseco de su vida. Sabe a lo que se dedica, lo que quiere, y eso le va a acercar más a que mejore cada año”, afirmó su hermano, Dani Soriano, en el podcast de Dxt Campeón ‘Unos de Nuevo’.

Casi cinco años después de su llegada a Riazor, y con uno de cesión por el medio, Mario es una pieza vital e indiscutible en un club que ya siente como su hogar. “El día que se firma, estábamos en el sofá y llamaron de repente desde el Wanda. Después de horas de conversaciones, volvió a casa e hizo la maleta. Fue un paso muy positivo y él mismo ya reconoce que A Coruña es su casa”, desveló Dani.

Una llegada prometedora

El centrocampista se formó en la cantera del Atlético de Madrid y llegó al club coruñés en el curso 2021-22 en calidad de cedido por el conjunto colchonero el último día de mercado. En ese momento, y con tan solo 19 años, todavía no lo sabía, pero estaba ante el comienzo de una historia de amor que, al igual que en los guiones mejor escritos, tiene capítulos de gloria, pero también momentos duros de afrontar. Como es lógico, a pesar de un talento que ya asomaba, debido a su corta edad y experiencia, durante los primeros meses la adaptación fue progresiva, pero poco a poco su protagonismo fue aumentando y terminó siendo un jugador importante, con confianza y continuidad.

Al final de la competición regular, había disputado 1.689 minutos y anotó tres goles con los que contribuyó para que el conjunto blanquiazul llegara a la final del playoff de ascenso a Segunda. Aquel 11 de junio de 2022 ante el Albacete fue titular y uno de los grandes focos de ataque del Dépor hasta que, a punto de cumplirse la primera media hora de juego, encontró su premio. Tras dos ocasiones peligrosas, a la tercera fue la vencida. Conectó con Juergen en el área y la picó por encima del portero para no fallar en el mano a mano y hacer soñar a todo Riazor. Finalmente, y tras ser sustituido en el 69, el Albacete logró igualar la contienda en la segunda parte y dejar K.O. al cuadro dirigido por Borja Jiménez en la prórroga.

Mario Soriano, en el partido ante el Albacete Archivo DXT

El año de su consolidación

La temporada siguiente, ya en propiedad, Mario fue un fijo para los tres técnicos que se sentaron en el banquillo deportivista ese curso. A las órdenes primero de Borja Jiménez, después de Óscar Cano y por último de Rubén de la Barrera, el de Alcalá de Henares disputó 36 partidos como titular y anotó ocho goles en su casillero personal. Desde el primer instante fue una pieza importante, diferencial entre líneas, pero en medio de un equipo irregular que no lograba ser sólido ni tener una identidad clara. Y con el peor desenlace terminó también esa campaña. El conjunto coruñés logró entrar en el playoff de ascenso, pero cayó en la semifinal en un partido fatídico en Castalia.

Un peldaño más

Y mientras el Deportivo por fin obtuvo el premio que durante cuatro años en el barro no dejó de perseguir, Mario estaba en Eibar repitiendo un guion que no paraba de perseguirle. Entre incredulidad y decepción por parte de la afición blanquiazul, el centrocampista madrileño se había marchado a Ipurua para probarse a préstamo en la categoría de plata. Además, con un asterisco significativo en el acuerdo: si el cuadro herculino no lograba el ascenso, los armeros tendrían la opción de hacerse con sus servicios en propiedad. Pero no fue así. “Espero volver el año que viene para allá. No quiero ninguna polémica porque soy deportivista y quiero lo mejor para ellos”. Esas fueron las palabras que pronunció durante su presentación con su nuevo equipo.

Tras un gran año donde jugó 41 jornadas con la camiseta azulgrana, 3.055 minutos, anotó tres goles y repartió cuatro asistencias, terminaron la Liga en el tercer puesto de la tabla y le tocó hacer frente a todos los fantasmas del pasado. En la semifinal de la promoción, se midieron a un Oviedo que les pasó por encima, y tras no lograr marcar en toda la eliminatoria, cayeron en Ipurua y las posibilidades de ascenso se esfumaron. Pero quien sí había logrado su objetivo y volvió al fútbol profesional justo un mes antes fue el Deportivo, así que Mario regresó, rechazó ofertas de otros clubes, renovó su contrato hasta 2028 y ya no se volvió a quitar la blanquiazul.

Mario Soriano celebra un gol durante su cesión al Eibar SD Eibar

Insustituible

En la vuelta del Deportivo a Segunda, el madrileño lo jugó prácticamente todo: participó en las 42 jornadas, en 39 como titular y anotó cinco goles. Hubo un tramo en el que, a pesar de estar haciendo un buen inicio de curso en el que también tuvo que jugar de mediocentro, hace una mala actuación en Córdoba e Imanol Idiakez decide sentarle durante, pero solo tardó tres semanas en regresar al once inicial, de donde ya no volvió a salir. Gracias a su gran nivel, rápido se reconcilió con su afición, que ya no contempla un Deportivo sin ese genio ‘bajito’ que reparte juego y lidera en el centro del campo.

En el presente curso, Mario va por el mismo camino. De los 32 partidos disputados hasta el momento, no se ha perdido ninguno, ha salido de inicio en todos, suma cuatro goles y acumula ya 2.683 minutos en sus piernas. Un estado físico que impresiona a cualquiera y gracias al cual ha logrado alcanzar la centena de partidos consecutivos sobre el verde. Le ha tocado retrasar su posición debido a la situación colectiva del equipo y gobierna desde un doble pivote que le hace estar más lejos del área, pero desde donde, con gran jerarquía, crea, se asocia, se gira, encuentra los espacios y mejora y da sentido a todas las jugadas que pasan por sus botas.

100 partidos sin parar

Y es que desde que comenzó su etapa en el Eibar y hasta el momento, solo se ha perdido un partido. Fue en noviembre de 2023, en la jornada 18 de la temporada con los armeros. A partir de ese instante, el contador se reinició y no ha hecho más que competir a un gran nivel. Este martes ante el Córdoba disputará su partido número 100 de forma consecutiva: 98 de Liga y dos de playoff, jugando el 91,6% de los minutos entre todos ellos. “Ahí están los datos físicos. Está cerca de los 100 partidos seguidos a disposición del entrenador. Desde el encuentro ante el Andorra que le deja fuera Etxeberria y no juega, hasta ahora. Si el entrenador ve que no te lesionas, que entrenas todos los días bien y te recuperas de los entrenamientos bien, no va a tener más narices que ponerte. No te lesionas, siempre estás bien, no tienen excusa”, afirmó Dani Soriano.

“Estamos día a día entrenando, con cargas muy altas, con partidos con ritmo muy alto... Si quiero llegar al fútbol de élite, a jugar partidos cada tres días, tengo que trabajar todo al detalle en mi cuerpo, en la alimentación, en el descanso… A raíz del confinamiento, mi hermano se puso a investigar, le hice caso y dio un giro muy radical a mi forma física. Empecé a aguantar bien los 90 minutos hasta el final y a aumentar, como dicen ahora, los HSR (High Speed Runs), que son movimientos de alta intensidad durante el partido”, explicó Mario en una entrevista con este medio.

Mario Soriano: "Vamos a estar en Primera, y me incluyo, peleando por grandes cosas" Más información

Otra cifra superada con la blanquiazul

Hace poco más de un año, el madrileño recibió en la previa del duelo ante el Huesca en Riazor la camiseta del centenar de partidos y ahora está a unas horas de cumplir los 150, formando parte del top 100 histórico del Dépor de jugadores con más encuentros disputados. “Parecía que llevaba pocos partidos, pero sí, logré los cien. Muchos compañeros me dijeron de broma que al irme y volver se empezaba de cero, pero estoy muy feliz. Para mí es un orgullo tremendo y más siendo tan joven. Ojalá sean muchísimos más. Tarde o temprano vamos a estar en Primera, y me incluyo, peleando por grandes cosas”, afirmó Mario a este medio.

Y es que alcanzar los 100 partidos consecutivos no es solo una cuestión de talento, ni siquiera de confianza del entrenador. Es, sobre todo, una demostración de disciplina, de constancia y de compromiso. En un fútbol cada vez más exigente, donde el ritmo no da tregua y el mínimo detalle marca la diferencia, sostener ese nivel durante tanto tiempo está al alcance de muy pocos. Mario Soriano no solo ha sabido hacerlo, sino que lo ha convertido en una seña de identidad.