Iván Ania: "Tal y como estamos ahora, cualquier golpe nos genera dudas, precipitación e incluso ansiedad"

Iván Ania durante un partido del Córdoba de esta temporada LaLiga Hypermotion

El Córdoba de Iván Ania visita Riazor este martes a las 20.00 horas sumergido en una racha negativa, con un punto de los últimos 24 posibles. Los malos resultados se han llevado por delante la confianza de un vestuario que hasta hace no mucho peleaba por entrar en playoff. Los verdiblancos buscan una victoria que les vuelva a hacer disfrutar sobre el campo ante un Dépor que "lleva cuatro derrotas en casa con rivales parecidos a nosotros", señala el técnico ovetense.

Lesión de Adilson. “Anímicamente está tocado. Es normal. Ya se había recuperado y se volvía a ser futbolista de nuevo, con dos goles y siendo muy importante… Tenemos que apoyarle entre todos e intentarle sentir partícipe de todo. Le deseo una pronta recuperación y ojalá se le pase rápido”.

Físico. “Las lesiones van dentro del deporte de competición. Es lo normal. Nosotros no hemos tenido muchas lesiones musculares, más bien pocas. No es un tema de preparación física. Nos preparamos para minimizar posibles lesiones, pero cuando llegan hay que aceptarlas”.

Poco descanso. “Tenemos ganas de que llegue el partido. Es una semana en la que hay poco tiempo para trabajar, pero hay que intentar llegar lo más recuperados posibles. Se trabaja más en pizarra que en el propio campo. Se necesita recuperar al jugar y no meterles mucha carga”.

Mazazo contra el Mirandés. “El primer gol viene de un saque de banda rápido. A partir de ahí ellos creen que se pueden meter en el partido. En el segundo gol protegemos el balón en línea de fondo, nos la llevan y rematan en el segundo palo libre de marca. Tuvimos opciones para hacer el tercer gol, pero no se dio. Con el 2-0 a favor debimos de tener más tranquilidad y provocar que ellos se abriesen más. No manejamos bien la ventaja y por eso no fuimos capaces de ganar. En otro momento de la temporada hubiese sido un partido relativamente plácido. Tal y como estamos ahora, cualquier golpe nos genera dudas, precipitación e incluso ansiedad. Tenemos que cambiar esa mentalidad”.

Rotación. “Más que rotación haremos algún cambio pensando que es lo que nos conviene en Riazor. No será una rotación para repartir minutos, sino para intentar ganar el partido”.

Riazor. “Se plantea con optimismo. Sabemos que vamos a un campo muy difícil, aunque es cierto que llevan cuatro derrotas en casa con rivales parecidos a nosotros (Racing, Real B, Granada y Castellón). Eso nos tiene que dar referencias. Es un rival de muchísimo talento. Casi todos sus jugadores de ataque son capaces de poder decidir un partido. Los he visto mucho y son uno de los equipos más talentosos de Segunda División. No necesitan someter ni dominar para ganar por la pegada que tienen arriba. También es capaz de juntarse y si se ponen por delante en el marcador es muy difícil darle la vuelta. Tenemos que intentar ser nosotros mismos y no el de las últimas jornadas, sobre todo en el nivel de confianza. Éramos un equipo valiente y que no se asustaba. Tenemos que volver a recuperar esas señas de identidad”.

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Enfermería. “Tenemos de baja a Fomeyem, Juan María Alcedo, Trilli y Adilson. Además, la sanción de Pedro y Requena, que está por la sub-21. Vamos a pensar en los que estamos. El mejor momento del equipo fue cuando más bajas teníamos. Muchas veces, cuando tienes todo, no te concentras”.

Confianza. “El estado de confianza te lo dan los resultados. Si ganamos en Riazor ya veríamos todo de otra manera. Lo bueno del fútbol es que cambia todo en un instante. Necesitamos conseguir una victoria cuanto antes para poder jugar con la sensación de que volvemos a disfrutar. Noto que el jugador no se siente con esa confianza”.

Final. “Para nada. Quedan diez jornadas. Ni los jugadores ni yo lo consideramos una final”.