Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en una rueda de prensa en Abegondo Pedro Puig

El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, compareció en sala de prensa en la previa del partido ante el Córdoba de este martes a las 20.00 horas en Riazor y habló sobre el estado físico y mental del equipo, con poco margen de descanso, antes del próximo reto, también en casa, ante el Málaga, el sábado 4 a las 18.30 horas.

Enfermería. "Quagliata y Loureiro entrenaron con normalidad. Villares no formó parte del entrenamiento y es difícil que esté. Creemos que no tiene nada más importante, pero al ser el partido mañana, está todo muy cercano. Con una semana por delante, sus posibilidades aumentarían".

Yeremay. "Sus minutos del otro día ya mejoraron el anterior, se encuentra mejor, con ese punto de chispa que necesita y lo estamos viendo en los entrenamientos. Estamos dosificando minutos para que esté a pleno rendimiento".

La segunda unidad. "Habla bien de los que esperan por detrás su oportunidad, su momento, de aceptar el rol que les toca. Seguro que ahora tendrán un papel más principal. Estamos más cómodos en el aspecto ofensivo, tenemos potencial, pero también margen de crecimiento. Hay que seguir yendo al detalle, sabiendo la dificultad que tiene todo".

Exigencia de la semana. "La semana de tres partidos es complicada por el volumen de minutos. No van a pasar ni 72 horas entre un partido y otro y eso limita la recuperación. Hoy no han recuperado y el martes es cuando empezarían a recuperar. Vamos a tomar unas decisiones. Llega la parte final y hay que afrontar los partidos con dificultad y humildad ante todos los rivales. El Córdoba viene en una mala dinámica, pero llegaba de una trayectoria buena con Iván (Ania). Es un equipo reconocible, que va a presionar alto, que se estresa. Tenemos que ser fiables en la parte de atrás y tener ese punto de control de balón".

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Posible once. "Lo del sábado seguro que no, pero de cara a mañana tengo una idea. Estamos pendientes del último momento, hay poco tiempo de recuperación, ha pasado poco tiempo desde el partido".

Clave del partido. "Me he enfrentado unas cuantas veces a Iván y ellos son ese equipo que todos conocemos y que tendremos que contrarrestar. Tenemos que ser poderosos en esas situaciones de tener el balón, esa pausa. En presión alta te atosigan y, a partir de ahí, ver dónde encontrar los puntos débiles".

Mala racha del Córdoba. "Esto es muy complicado. Cuando ganas, parece más sencillo, pero entras en esas dinámicas y cada entrenador tiene que ir viendo las necesidades de su equipo y analizar al detalle. Hace tiempo que no hablo con él —Iván Ania—, pero es amigo mío y le ha dado un sello de identidad al Córdoba, es reconocible y no va a cambiar su manera de ver el fútbol. Esto es Segunda, todo está igualadísimo y tenemos que preparar nuestro partido con confianza y teniendo a nuestra gente de nuestro lado".

Pleno en Riazor. "Que todo el mundo empuje, que estén con nosotros, aunque sé que está la Semana Santa de por medio. Notamos ese apoyo la última semana, con un recibimiento brutal. Estamos en esa parte final, en esos diez partidos, y es donde nos jugamos todo. Es importante sumar de tres en casa. Primero hay que centrarse en Córdoba y luego vendrá lo que tenga que venir. Hay que sumar los puntos necesarios para pelear por todo. Nos hemos ganado el derecho a pelear por todo, pero con la humildad de saber la dificultad de la categoría".

Cosas positivas y puntos de mejora. "Satisfecho porque se compite siempre y el equipo siempre está vivo, que todo todo el mundo tenga la sensación de poder participar. Siempre hay margen de mejora, en la parcela ofensiva y defensiva y en ser sólidos".

Bil. "Ha dado pasos hacia adelante en cuanto a lo que queremos, en esa última línea, en leer situaciones. Cuando un compañero va o viene al espacio, él tiene que hacer lo contrario. Nos da área, situaciones de gol y esa primera posición de presión. Hay que seguir empujándole en algunos aspectos. Es muy poderoso, muy fuerte, con un tren inferior grande. Bil se hace fuerte contra cualquier jugador de la categoría. Es verdad que de Segunda RFEF a Segunda hay mucha distancia, pero está capacitado para el fútbol profesional"