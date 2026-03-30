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Dépor

Deportivo–Córdoba: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 33 de LaLiga Hypermotion

El estadio de Riazor acoge este martes (20.00 horas) el duelo entre los blanquiazules y el cuadro nazarí 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
30/03/2026 18:10
Altimira, con el balón, durante el partido contra el Zaragoza
Altimira, con el balón, durante el partido contra el Zaragoza
Quintana
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El Deportivo llega al encuentro de esta martes ante el Córdoba en un muy buen momento, tras enlazar tres jornadas invicto, con victorias ante Ceuta y Zaragoza y el último empate cosechado contra el Sporting de Gijón (1-1). Terceros en la tabla, con 56 puntos y a solo tres del Racing, que es el líder, los blanquiazules tratarán de mantener las buenas sensaciones de los últimos choques y sumar contra el conjunto nazarí su segunda victoria seguida en casa, tras la lograda ante el cuadro maño. El enfrentamiento, correspondiente a la jornada 33, se disputará en el estadio de Riazor a las 20.00 horas. A continuación, te contamos el horario del Deportivo– Córdoba y dónde ver el partido en directo por televisión y online.

📅 Horario del Deportivo-Córdoba

El encuentro entre el Deportivo y el Córdoba se jugará en las siguientes condiciones:

  • Día: martes 31 de marzo
  • Hora: 20.00 horas
  • Estadio: Riazor
  • Competición: jornada 33 de LaLiga Hypermotion

📺 Dónde ver el Deportivo– Córdoba en TV y online

El Deportivo– Córdoba se podrá ver en directo a través de los siguientes canales:

  • LaLiga TV Hypermotion: canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo.
  • DAZN: también ofrece la retransmisión en plataformas compatibles.
  • Orange Fútbol 2.
  • Minuto a minuto: se podrá seguir de forma online en nuestro directo de DXT. 

Rachas opuestas

El encuentro que se disputa este martes en Riazor enfrentará a dos equipos que llegan en dinámicas muy diferentes. Los coruñeses han sumado siete puntos de doce posibles mientras que el Córdoba, que llevaba cuatro jornadas perdiendo logró rescatar un punto la pasada jornada ante el Mirandés (2-2). Mientras los coruñeses están la lucha por el ascenso directo, el equipo de Iván Ania, que reconoce que mentalmente su equipo se encuentra en un momento complicado, mira más por el momento para abajo que hacia arriba. Tiene 42 puntos, es decimocuarto y está a nueve del descenso. El equipo nazarí quiere llegar cuanto antes a la barrera de los 50 puntos, que suele certificar la permanencia, mientras el Dépor sigue en la pugna para poder ascender, a ser posible de forma directa. Un privilegio que ahora mismo comparten el Racing y el Almería. 

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