Malos inicios del Dépor con finales épicos

Arnau Comas celebra el gol de Dani Barcia que supuso el empate en El Molinón Fernando Fernández

La épica envuelve a cinco de las siete últimas victorias que ha logrado el Deportivo y su empate del pasado sábado en El Molinón frente al Sporting (1-1). Los pupilos de Antonio Hidalgo han protagonizado cierres de partido con instantes finales heroicos, después de que los despistes en los minutos iniciales les obligaran a remar contracorriente. Ante el Almería (1-2), la Real Sociedad B (2-3), el Ceuta (1-2) y el Zaragoza (2-1) les dio para completar la remontada, pero en Gijón la reacción se produjo demasiado tarde como para levantar el golpe encajado en el prólogo del duelo.

Encajar pronto y resolver los desenlaces de los encuentros in extremis se ha convertido en la seña de identidad de la escuadra deportivista durante la segunda vuelta. En cuatro de esos últimos cinco triunfos que los blanquiazules resolvieron en los instantes finales levantaron un marcador adverso, así como en el 1-1 en El Molinón que certificó Dani Barcia en el 80. El tanto del central cambrés sirvió para equilibrar la diana de Juan Otero en el minuto 17, tras una falta cometida por el propio Dani Barcia.

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Hazaña en Almería

El primer final épico del Dépor en esta segunda vuelta se produjo en la vigésima segunda jornada, en la visita a Almería. Solo habían transcurrido trece minutos, cuando Leo Baptistao recibió un balón a la espalda de la defensa blanquiazul, sentó a Altimira y resolvió ante Ferllo con un remate cruzado. A los herculinos les tocó remar para levantar ese 1-0 y lo consiguieron en la segunda mitad, con un tanto de Yeremay a los 49 minutos y el 1-2 definitivo de Mulattieri en el 80.

Dos jornadas después, los de Hidalgo lograron una nueva victoria con final épico. Fue en León, donde se impusieron 0-1, con una diana de penalti de Yeremay en el minuto 93, pero en ese caso no tuvieron que remontar ningún gol adverso.

Sí les tocó remar a contracorriente, de nuevo, sin embargo, en la jornada 28, en Zubieta frente a la Real Sociedad B (2-3). El Dépor se adelantó a los dos minutos con un tanto de Stoichkov, pero en el 23, Ochieng remató a puerta, su disparo se estrelló en el palo, después de que Ferllo tocara el balón ligeramente y el rechazo le cayó a Astiazaran, que entró solo, ante la pasividad de la zaga blanquiazul, para rematar y marcar el 1-1. Por si fuera poco, Ochieng anotó la segunda diana del filial txuri-urdin en el minuto 59. De esta forma, el Dépor tuvo que apelar a la heroicidad para intentar levantar el duelo en la última media hora. Ese paso hacia delante y la roja que vio Mikel Rodríguez en el 74 facilitaron la tarea. Bil Nsongo empató el choque en el 83 y Mario Soriano certificó el 2-3 en el 90+4.

Tras perder una semana después contra el Granada en Riazor (0-2), el bloque coruñés protagonizó una nueva hazaña en la jornada 30, en el Alfonso Murube. Al cuarto de hora, un despeje de Arnau Comas le llegó al exblanquiazul Rubén Díez dentro del área, disparó, el balón tocó ligeramente en Loureiro, pegó en el poste y la pelota le volvió a Marcos Fernández, que remató a placer desde el área pequeña y marcó el 1-0.

La escuadra De Antonio Hidalgo solo tardó once minutos en equilibrar el marcador, con la segunda diana de Bil Nsongo con el Deportivo, pero los blanquiazules no resolvieron el duelo hasta el minuto 90+2, cuando Altimira lanzó un obús desde la frontal del área que se clavó en la escuadra y significó el 1-2 en el feudo caballa.

Visita del Zaragoza

La pasividad defensiva obligó a los blanquiazules a ir a remolque también ante el Zaragoza en Riazor, una jornada después del triunfo en Ceuta. A los seis minutos del duelo, Róber filtró un pase sobre Pinilla, quien, ante un blando Arnau Comas, mandó el balón al área pequeña, donde Dani Gómez remató sin oposición para subir el 0-1 al marcador.

Catorce minutos después, Stoichkov estableció el 1-1, pero, otra vez más, hubo que esperar al desenlace del encuentro para que el Dépor dijera su última palabra. Fue en el 86, cuando Ximo sirvió un balón largo que Eddahchouri bajó de cabeza y Mulattieri envió al fondo de la red para llevar el delirio a la grada de Riazor.

El pasado sábado, en Gijón, el Dépor calcó el inicio de partidos anteriores, pero no así el final, ya que la reacción se quedó a medias. Una falta de Barcia propició un libre directo de Otero, en el minuto 17, en el que Ferllo pudo haber hecho mucho más para evitar el 1-0.

El conjunto herculino fue de menos a más y, tras una primera parte bastante gris, se mostró superior en la segunda mitad. Sin embargo, esta vez solo logró una diana. La de Barcia en el minuto 80 que le permitió rescatar un punto. Eso sí, quedó claro que esa falta de concentración defensiva en las primeras partes termina pasando factura. De esta forma, ante el Sporting la reacción posterior solo sirvió a los de Hidalgo para rescatar un empate en tierras asturianas.

En la primera vuelta, el Dépor también se acogió a la épica en la tercera jornada para igualar un 2-0 en el campo del Leganés (2-2), equilibrar, en el minuto 62, un tanto del Almería en Riazor en el 23, y empatar con el Valladolid (1-1) con un gol de Yeremay de penalti en el minuto 90+8, tras encajar el 0-1 en el 34.