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Dépor

Las tres claves de Noé López del empate en El Molinón (1-1)

El técnico analiza el encuentro entre Deportivo y Sporting de Gijón

Bea Arrizado
Bea Arrizado
29/03/2026 04:15
Yeremay encara a Brian Olivan en el encuentro entre Sporting y Deportivo
Yeremay encara a Brian Oliván en el encuentro entre Sporting y Deportivo
Fernando Fernández
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Estas son las tres claves que el técnico Noé López da sobre el empate del Deportivo ante el Sporting de Gijón en El Molinón (1-1).

Un Dépor sin ideas

Como ocurrió en los últimos tres partidos, el Dépor volvió a encajar muy pronto en un primer tiempo en el que los blanquiazules estuvieron planos, sin ritmo y apenas profundidad ante un Sporting muy organizado y cómodo en bloque medio. 

Modificación y mejoría tras el descanso

Cambió Hidalgo con la entrada de Mulattieri el sistema, situando dos puntas, retrasando la altura de Soriano con Luismi ocupando espacios interiores. Mejoró el Dépor teniendo más presencia en área contraria y arriesgando más ante las transiciones de losrojiblancos.

Un punto y gran segunda parte

Empate de un Dépor que fue de menos a más. Esta vez Hidalgo, a diferencia de otros partidos, reaccionó pronto y tanto el cambio de sistema como la entrada de Quagliata y Yeremay, provocaron que el equipo fuera superior, empatara e incluso acabara mejor el partido para poder ganarlo.

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