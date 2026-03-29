Las tres claves de Noé López del empate en El Molinón (1-1)
El técnico analiza el encuentro entre Deportivo y Sporting de Gijón
Estas son las tres claves que el técnico Noé López da sobre el empate del Deportivo ante el Sporting de Gijón en El Molinón (1-1).
Un Dépor sin ideas
Como ocurrió en los últimos tres partidos, el Dépor volvió a encajar muy pronto en un primer tiempo en el que los blanquiazules estuvieron planos, sin ritmo y apenas profundidad ante un Sporting muy organizado y cómodo en bloque medio.
Modificación y mejoría tras el descanso
Cambió Hidalgo con la entrada de Mulattieri el sistema, situando dos puntas, retrasando la altura de Soriano con Luismi ocupando espacios interiores. Mejoró el Dépor teniendo más presencia en área contraria y arriesgando más ante las transiciones de losrojiblancos.
Un punto y gran segunda parte
Empate de un Dépor que fue de menos a más. Esta vez Hidalgo, a diferencia de otros partidos, reaccionó pronto y tanto el cambio de sistema como la entrada de Quagliata y Yeremay, provocaron que el equipo fuera superior, empatara e incluso acabara mejor el partido para poder ganarlo.