Las lesiones vuelven a frustrar el regreso de Trilli a Riazor

Trilli, en acción ante Las Palmas LALIGA

Los problemas físicos continúan interponiéndose entre Trilli y lo que apuntaba a ser una carrera prometedora. El canterano del Deportivo, Campeón de España juvenil en 2021, tendrá que volver a empezar de cero después de una nueva lesión muscular que lo apartará de los terrenos de juego prácticamente hasta la próxima temporada.

Además del golpe anímico de tener que dejar de jugar, este contratiempo frustra por segunda vez esta temporada el regreso de Trilli a Riazor, después de que en la primera vuelta tampoco jugase cuando militaba en las filas del Valladolid. En enero cambió de aires y se marchó cedido al Córdoba, que mañana visita el estadio herculino con una expedición en la que no formará parte el lateral. Había caído de pie además en el Arcángel, donde Iván Ania le dio confianza desde el primer momento en la banda derecha. Fue titular en dos de sus primeros partidos con la camiseta blanquiverde y solo la cláusula del miedo frenó al técnico para seguir dándole galones contra el conjunto pucelano.

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Empezaron entonces las molestias. Primero en la espalda, lo que relegó al exdeportivista al banquillo durante varias semanas, y ahora esta inoportuna rotura que llega después de su mejor momento en la temporada, cuando había encadenado tres titularidades consecutivas jugando los 90 minutos. Trilli ya no jugó el pasado viernes ante el Mirandés y a lo largo del fin de semana El Diario de Córdoba informó que tendrá que estar de baja entre seis y ocho semanas por la rotura de la musculatura isquiotibial.

Cerca de cumplir los 23 años, el futbolista de Ortigueira está completando su quinta temporada en el fútbol profesional. Las continuas lesiones han sido su gran lastre, ya que solo ha conseguido superar los 1.000 minutos en la primera, la de su estreno con el Dépor, que también quedó truncada antes de tiempo por unos problemas en el tobillo que incluso terminaron derivando en un conato de enfrentamiento con el club blanquiazul. Hasta ahora, en la 2024-25 tiene el cronómetro fijado en 739 entre el Valladolid (289) y el Córdoba (450).

También Adilson Mendes

Lo cierto es que no paran de acumulársele malas noticias a Iván Ania, más que cuestionado por la mala racha actual del equipo andaluz. Porque además de Trilli, el técnico también llegará a A Coruña sin Adilson Mendes. El portugués, una de las grandes apuestas de la dirección deportiva el pasado curso tras el ascenso a Segunda, se retiró el pasado viernes del encuentro con el Mirandés (2-2) después de notar molestias en la rodilla izquierda. Las pruebas médicas le han diagnosticado un esguince con rotura parcial del ligamento cruzado.

La mala fortuna se ceba también con Adilson, que en enero había reaparecido tras romperse el cruzado de la rodilla derecha.