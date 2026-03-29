La derrota del Racing en Zaragoza hace bueno el empate del Dépor en Gijón: el liderato, a tres puntos

Keidi Bare e Iñigo Saenz en el Zaragoza-Racing LALIGA

Segunda derrota consecutiva para el Racing de Santander. Tras caer la pasada jornada de forma contundente ante el Albacete (0-4), este domingo no fue capaz de superar en el Ibercaja Estadio a un Zaragoza que se encuentra más vivo que nunca en la lucha por la salvación (2-0).

Con cinco bajas por convocatorias internacionales y cuatro por lesión, el equipo dirigido por José Alberto no logró darle la vuelta al tanto de Dani Gómez en el minuto 74 y, al filo del descuento, Sangalli, en propia puerta, amplió la distancia en el marcador. De esta manera, el Racing vuelve a perder ventaja en una parte alta de la tabla que se iguala de forma seria a falta de diez jornadas para el final de la competición.

A pesar de no sumar ningún punto ante los maños, el conjunto cántabro terminará el fin de semana líder, pero si el Almería vence esta noche (21.00 horas) a la Real Sociedad B, se colocará a tan solo un punto de distancia. Por su parte, el Deportivo, que empató en el Molinón gracias a un tanto de Dani Barcia en el minuto 80, recorta para situarse a tan solo tres puntos de los racinguistas.