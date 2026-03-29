La causa del Deportivo por el ascenso suma un nuevo héroe inesperado

Dani Barcia, junto al sportinguista Otero, ex del Fabril Fernando Fernández

El tablero minado que cada inicio de temporada se extiende en LaLiga Hypermotion obliga a que todos los aspirantes a escapar de ella dirección Primera División asuman que tienen que alinearse todas las circunstancias posibles para tener éxito. De nada sirven las mejores planificaciones si el infortunio de las lesiones se cruza en el camino. No alcanza con tener a dos o tres futbolistas por encima de la categoría si el resto del grupo no acompaña. En una competición tan igualada, en definitiva, no importa tanto la solidez de tu punto más fuerte como la fragilidad del eslabón más débil. Y si algo ha conseguido el Deportivo durante el mes de marzo al que le queda un último encuentro, es que varios de esos héroes tan inesperados como imprescindibles se hayan sumado a la causa del ascenso.

El mes empezó con una noticia de esas que hielan la sangre. Después de que se autoexpulsara ante el Eibar, el deportivismo conocía que Yeremay no iba solo a perderse el siguiente duelo, la visita a la Real B, sino que estará fuera por tiempo indefinido debido a unos problemas de pubis. El primer acto reflejo fue mirar qué había detrás del canario para suplir esa baja. Cuando todavía nadie había terminado de girar el cuello, el bofetón de la lesión de David Mella golpeó con fuerza para terminar de comprometer el proyecto blanquiazul.

Llegaba el momento de demostrar que el fondo de armario no estaba solo para el catálogo y el fútbol le dio entonces la oportunidad a actores secundarios que, por unas circunstancias u otras, estaban pasando inadvertidos o no contaban con la responsabilidad de dar ese paso al frente en los momentos más complicados. Pero lo hicieron.

La irrupción de Bil Nsongo

Y nadie encarna mejor ese espíritu del salvador anónimo que Bil Nsongo. Porque además fue el que prendió la mecha. Sin ser un canterano al uso, el camerunés tuvo que hacer eso que tanto se le pide a los futbolistas que vienen de abajo: demostrar el doble para que se le conceda la mitad. Después de golear en el Fabril y dejar buena impresión en sus primeras apariciones con la camiseta del Dépor, no fue hasta el duelo de Zubieta cuando Antonio Hidalgo volvió a darle la oportunidad de demostrar que estaba listo para el primer equipo. Marcó el tanto del empate ante la Real B ante una maniobra que hasta entonces parecía prohibida para los delanteros deportivistas y se ganó una titularidad a la que ha respondido con entrega y un tanto más, también yendo por detrás en el marcador, en Ceuta.

Suma tres titularidades en las que quizá no siempre haya llegado al sobresaliente, pero al menos sí está cumpliendo con creces la función que Hidalgo le reclama a sus puntas y de momento deja quedar bien a la dirección deportiva, que prefirió apostar por él en enero antes que buscar otro ariete fuera.

El cañón de Altimira

Además de por su posición de lateral, que Altimira no estuviese entre los designados para llevarse el protagonismo es simplemente por tratarse de un fichaje de invierno. Eso sí, el catalán llegó listo para asumir el reto y se ha convertido un fijo en la banda derecha. Primero como lateral y tras el KO de Mella como extremo por delante de Ximo Navarro.

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A falta de atacantes de banda específicos, su presencia le ha permitido mantener la profundidad al equipo gracias al gran entendimiento con Ximo y se muestra como una amenaza constante. Poniendo balones en el área y también buscando la portería, como ya sabrán en Ceuta después del cañonazo que firmó el triunfo blanquiazul en el Murube.

Stoichkov y Mulattieri

Son estos momentos clave para que futbolistas que están completando un año como poco decepcionante, asuman la responsabilidad. Tanto por veteranía y experiencia en la categoría, como por caché. Es el caso de Stoichkov y Mulattieri, que acudieron puntuales a la cita para dar tres importantes puntos ante el Zaragoza.

Más peso está cayendo en los hombros del andaluz, uno de los futbolistas en los que Hidalgo tiene más confianza, pero al que le está costando encontrar su sitio en el Dépor. Las bajas del último mes han cambiado su situación y jugando por detrás del punta está volviendo a reencontrarse con su versión más peligrosa. Abrió el marcador en Zubieta e igualó el marcador frente al conjunto maño, además de participar en el tanto de Bil en Ceuta. Tras su baja por sanción ante el Sporting, apunta a regresar al once este martes.

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Por su parte, el delantero italiano está teniendo que asumir un papel de revulsivo para tratar de recuperar el protagonismo perdido. Hasta el momento ha aparecido demasiado poco, pero siempre que lo ha hecho ha sido diferencial. Frente al Zaragoza, como ya hiciera contra el Almería en enero, su gol valió el triunfo.

Barcia y el Sporting

El penúltimo episodio unió varios puntos que harían que alguno catalogara el suceso de paranormal. Dani Barcia apenas había jugado en Liga en este 2026. 13 minutos antes de disfrutar de su primera titularidad en El Molinón. No está siendo un año sencillo para el canterano, como tampoco estaba siendo sencillo su encuentro en Gijón. Pero volvió a aparecer para castigar al cuadro asturiano. Como en la primera vuelta.

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Pero esta acción tuvo todavía más ingredientes. No se le están dando bien al Dépor las jugadas de estrategia. Pero el sábado la pizarra de Hidalgo por fin surtió efecto. El tanto del central de O Temple fue el primero en una jugada directa de balón parado en lo que va de temporada. Fue, además, solo el segundo gol de cabeza que marca el equipo blanquiazul en el presente curso después del de Mulattieri en Leganés en la jornada 3, allá por septiembre.

Fiel a esa doctrina de “nunca dejes que sepan cuál es tu próximo movimiento”, el cuadro herculino se prepara ahora para sorprender al Córdoba como colectivo gracias a alguna individualidad que Ivan Ania y los suyos quizá ni se imaginen.