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Dépor

El Sporting, la medicina de Dani Barcia

El central de O Temple marcó el 1-0 contra el equipo gijonés en Riazor en la primera vuelta y certificó el 1-1 en El Molinón

Israel Zautúa
Israel Zautúa
29/03/2026 09:08
Dani Barcia, en un saque de esquina
Dani Barcia, en un saque de esquina
Fernando Fernández
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El Sporting de Gijón se ha convertido en el rival perfecto para elevar la moral de Dani Barcia. 

El zaguero cambrés fue una de las sorpresas del once que alineó Antonio Hidalgo frente al cuadro asturiano. Hace dos semanas apenas jugó cinco minutos y vio la quinta amarilla de la temporada que le obligó a cumplir un partido de sanción frente al Zaragoza en Riazor. El central no era titular desde la decimonovena jornada, en El Molinón retornó al once inicial y respondió con su segundo gol de la temporada y, de nuevo, frente al cuadro sportinguista, contra el que firmó el tanto que dio la victoria a los coruñeses en Riazor en la primera vuelta (1-0).

En el compromiso en tierras herculinas anotó en el minuto 89 para que el Dépor registrara su segundo triunfo de la temporada (era la cuarta jornada). Ayer también marcó en los instantes finales, en el minuto 80, y sirvió para que el equipo coruñés se llevara un punto del feudo rojiblanco.

“Muy contento por el gol. El partido empezó un poco mal, con 1-0, pero luego dominamos bastante bien, seguimos en esa línea e incluso en la segunda parte merecimos los tres puntos, pero un punto no está mal del todo en este campo y hay que hacerlo bueno el martes”, indicó el central tras el encuentro de anoche.

El canterano fue titular en las once primeras jornadas del curso, pero en la duodécima se cayó del once y, a partir de ese instante, la temporada se le complicó. Entre las citas decimoquinta y decimonovena recuperó los galones de nuevo. Pero desde esa derrota en Andorra (1-0) en el último duelo de 2025, dio un paso atrás.

En el primer choque de 2026, ante el Cádiz en Riazor el 4 de enero (2-2), solo disfrutó de 8 minutos y no reapareció en la Liga hasta el compromiso en Ceuta, donde entró al campo en el 85 y vio esa tarjeta que le impidió jugar la pasada semana.

Ayer, se le vio nervioso en el primer tiempo y vio una amarilla en los instantes iniciales, pero terminó siendo fundamental al sellar el 1-1.

“Fue duro, pero son cosas del fútbol. Cada jugador sabe que hay momentos con muchos minutos, otros no. Hay que aceptar el rol y yo muy contento por estar en este equipo, que es un equipo precioso. Si me toca jugar, bien, si no, aquí apoyando, que soy uno más, indicó el joven futbolista, quien considera que la reacción de la segunda mitad llegó gracias a “apretar un poco más”. “En la primera parte también dominamos el partido, pero nos faltó un poco de ritmo. En la segunda parte apretamos un poco más, le dimos más ritmo al balón y así nos llevamos los tres puntos”, señaló.

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Arnau Comas, pareja de Barcia en el eje de la zaga, también celebró el empate en El Molinón: “Hemos hecho un partido muy sólido. Al final es un punto, aunque queremos sumar los tres, pero un punto fuera siempre es bueno y las sensaciones son buenas”.

El zaguero catalán comenzó que “la primera parte ha estado más disputada, ellos han tenido el gol, en la segunda sí hemos remado, lo hemos intentado, hemos marcado el gol del empate al final y tenemos que hacerlo bueno el martes en Riazor”.

El Dépor recibirá el martes al Córdoba en Riazor. “Esto es largo, quedan muchos puntos. En Riazor tenemos margen de mejora, el otro día ganamos, que la afición esté con nosotros, que es un momento importante, bonito, y a trabajar como el que más”, sentenció.

Aunque el conjunto coruñés retornará al césped tres días después, el gerundense subrayó que el Dépor posee "una plantilla amplia y es importante para poder dar descanso a jugadores que están jugando más y una oportunidad para otros".

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