El Málaga sigue el camino del Dépor y renueva al completo su proyecto deportivo

Juan Carlos Andrés (i), segundo técnico del Málaga, el director deportivo, Loren Juarros (d) y el técnico Juanfran Funes (d) posan tras ampliar su contrato hasta 2028 Málaga CF

El Málaga, cuarto clasificado de Segunda División, ha seguido la estela del Deportivo, que el jueves anunció la renovación del director de fútbol, Fernando Soriano, y ha optado por dar continuidad a su actual proyecto con la prolongación del contrato del director deportivo, Loren Juarros, y del técnico del primer equipo, Juanfran Funes, hasta 2028.

En el caso del club coruñés, la entidad ha decidido consolidar el proyecto que capitanea Soriano con tres años más de relación entre ambas partes, mientras que el conjunto malacitano ha aumentado su compromiso con el responsable de la parcela deportiva y con el entrenador por dos campañas más.

"Con este acuerdo, el RC Deportivo asegura la continuidad de una línea de trabajo orientada al crecimiento y la consolidación del proyecto en el medio y largo plazo”, subrayó el Dépor, tras anunciar la renovación de Soriano. El Málaga ha empleado un argumento similar tras hacer oficial la continuidad de su cúpula deportiva.

“Con estas renovaciones, la entidad blanquiazul consolida la estabilidad del proyecto deportivo y reafirma su compromiso con un modelo donde el talento surgido en la base seguirá siendo esencial. De este modo, la apuesta del administrador judicial, José María Muñoz, y el director general, Kike Pérez, da más continuidad si cabe a un proyecto con bases sólidas”, expuso el club malacitano.

En el caso del Deportivo, el anuncio de la renovación de Fernando Soriano fue de la mano de la extensión de contrato también del técnico del Fabril, Manuel Pablo, quien se mantendrá al frente del filial blanquiazul hasta 2028. El Málaga, sin embargo, ha apostado por asegurarse la continuidad del director deportivo, Loren Juarros, del entrenador del primer equipo, Juanfran Funes, y su ayudante, Juan Carlos Andrés.

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Soriano y Juarros protagonizan una trayectoria similar en el Deportivo y en el Málaga, respectivamente. El aragonés se hizo cargo de la dirección deportiva del club coruñés en junio de 2023, con el equipo en Primera RFEF y, desde entonces, el equipo coruñés ha ido cumpliendo los objetivos. La temporada 2023-24 finalizó con el ascenso del Deportivo a Segunda División. La pasada campaña, el equipo logró la permanencia en la categoría de plata y en el presente curso, la plantilla que ha armado Soriano ha dado un paso adelante para pelear por el ascenso a la élite. Juarros, por su parte, recaló en la entidad andaluz en mayo de 2023, cuando el Málaga también competía en la Primera RFEF. Como máximo responsable del área deportiva, el bloque malacitano también concluyó la temporada 2023-24 con el retorno al fútbol profesional, la pasada Liga consiguió la permanencia con los mismos puntos que el Dépor y en el presente campeonato son cuartos, con un punto menos que el equipo deportivista.

El club andaluz destaca que Juarros “ha impulsado una planificación centrada en la promoción y renovación de futbolistas formados en La Academia MCF” y subraya que “ha dado continuidad sobre el terreno de juego a la filosofía implantada por Loren, apostando decididamente por un estilo alineado con la identidad del Málaga CF y que está haciendo disfrutar a la fiel afición malaguista”.