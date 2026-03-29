Dani Barcia: "Un punto no está mal del todo en este campo, hay que hacerlo bueno el martes"

Dani Barcia, junto al sportinguista Otero, ex del Fabril Fernando Fernández

Dani Barcia, héroe del Deportivo con el gol del 1-1, se mostró feliz por marcar ese tanto que sirvió al conjunto coruñés para llevarse un punto de El Molinón.

Gol. "Muy contento por el gol. El partido empezó un poco mal, con 1-0, pero luego dominamos bastante bien el partido, seguimos en esa línea e incluso en la segunda parte merecimos los tres puntos, pero un punto no está mal del todo en este campo y hay que hacerlo bueno el martes".

Gol del Sporting. "Fue un balón que pensé que iba a ser para delante y luego reacciono así, iba disputando el balón con Dubasin, no sé cómo fue falta, porque me dio una patada en la cabeza, pero son decisiones del árbitro. Luego Otero metió un golazo y tuvimos que remar para conseguir un punto".

Primera titularidad de 2026. "Estoy muy contento por seguir sumando minutos, pero mi plan lo tengo muy claro, tengo que seguir trabajando cada semana para intentar ayudar al equipo. Quedan diez partidos y tengo que ayudar, sea en el banquillo o en el campo".

El 1x1 del Sporting-Deportivo: Barcia premia la reacción comandada por Soriano Más información

De titular en el inicio de curso a casi no tener minutos en 2026. "Fue duro, pero son cosas del fútbol. Cada jugador sabe que hay momentos con muchos minutos, otros no. Hay que aceptar el rol y yo muy contento por estar en este equipo, que es un equipo precioso. Si me toca jugar, bien; si no, aquí apoyando, que soy uno más".

Cambio de la primera parte a la segunda. "Es apretar un poco más. En la primera parte también dominamos el partido, pero nos faltó un poco de ritmo. En la segunda parte apretamos un poco más, le dimos más ritmo al balón y casi nos llevamos los tres puntos".

Se pudo ganar. "Sí, en la segunda parte tuvimos ocasiones. Es verdad que el gol fue un poco tardío, pero seguimos remando e intentando los últimos minutos, como últimamente, a ver si caía el gol. Esta vez no cayó, pero a seguir".

Ahora, a Riazor. "Tenemos que seguir en esta línea, intentando sumar, que quedan diez partidos y tenemos que ir al máximo para intentar llevarnos los tres puntos".

Tensión con el VAR en el 1-1. "No me enteré mucho, estaba en mi zona y no sabía si era fuera de juego mío, o era falta, miraba para el banquillo, pero no me decían nada, y al final el árbitro dio el gol".