Borja Jiménez: "Estoy descontento. Teníamos el partido controlado y nos llega el gol a balón parado"
El técnico del Sporting reconoció que tras una buena primera mitad, a su equipo "no le dio"
Borja Jiménez, técnico del Sporting, se mostró descontento tras el empate ante el Deportivo. Los blanquiazules devolvieron las tablas al marcador con un gol de Dani Barcia que llega después de "un error de la defensa".
Valoración del empate. "Estoy descontento por no conseguir ganar cuando creo que el partido, más o menos, estaba controlado. Sobre todo en cuanto a ocasiones. Hemos tenido alguna situación de transición y no hemos estado muy finos ahí. Nos ha ido costando cada vez más. Un error de la defensa de falta lateral nos ha costado el empate. Y luego sufrir, está claro. En los minutos finales hemos vivido con poquita fuerza. El equipo ha hecho un esfuerzo muy grande en la primera parte y ha estado bien. Pero no nos ha dado. El sabor amargo de que sea a balón parado y más o menos teníamos controlado todo el potencial del Dépor".
La entrada de Gaspar en vez de línea de cinco atrás. "Es una decisión como otros días. Había que intentar dar continuidad a lo que funcionó el día del Castellón y en las islas nos podíamos sentir cómodos así. Hoy queríamos ser veloces en esa zona de tres cuartos, que Gaspar nos aporta eso. Ha estado más participativo en la primera parte porque hemos tenido más la pelota. Luego nos pidió el cambio. Estoy contento con él".
Ambiente atípico. "Hemos echado mucho en falta a nuestra gente por cómo se comporta. Maneja muy bien esos minutos finales. Ojalá el lunes que viene los tengamos aquí de nuevo a todos. Estamos aquí para hacer feliz a nuestra gente".
Reunión con la directiva sobre el tema. "Lo hemos hablado. No de forma oficial, pero todos hemos estado muy pendientes de lo que iba a pasar y de la esperanza de que se solucionase. El sentir mío y de los futbolistas es lo menos importante en este sentido. Hay que mirar hacia delante. El club también lo quiere hacer. Apoyar a nuestro club, al Sporting, y apoyar a nuestros aficionados. Lo importante es ir de la mano".
Desplazamientos masivos del deportivismo. "No me sorprende porque los he vivido desde dentro y sigo mucho al equipo en la distancia, así que lo veo".
Cómo ve al Deportivo. "Bien. Tiene una plantilla... hoy lo ha demostrado en cada cambio, que ha metido a un atacante más. Tiene muchísimo potencial. Ya no solo de los que empiezan, sino de los que van saliendo. Tienen muchas variantes. Están haciendo bien las cosas y manejando bien los últimos minutos. Están ahí arriba, así que la mayor de las suertes".
Cambio de Pablo García y entrada en la derecha. "Creíamos que nos podía dar buenos minutos como el día de Castellón. Es un lateral o carrilero con cierta fuerza en transiciones. Era la opción esa o la de Dani (Queipo), pero creíamos que Pablo nos podía aportar más en ese aspecto porque el partido estaba para defensas".
Impotencia por la profundidad de plantilla ante estos rivales. "No, no existe el conformismo por nuestra parte. Cuando de inicio usas a tus jugadores más ofensivos... a partir de ahí los cambios van a tener un aspecto más defensivo. El equipo se ha comportado bien, lo hemos intentado hasta el final. Solo nos valía ganar y la primera parte ha sido buena. Nos quedamos con ese sabor amargo del empate por cómo se produce. Pero no somos conformistas ni hemos querido empatar en ningún momento".
Al Sporting no le da. "No tengo esa sensación. Venimos de ganar al Castellón hace 15 días. No se ha dado hoy. Hace 15 días, nos dio para ganar 4-1 al Castellón. Tenemos el convencimiento de que van a pasar muchas cosas en la zona alta. Vamos a intentarlo, de eso que nadie dude. Es nuestra ambición. Queremos estar ahí. El equipo es cero dudoso por cómo trabaja. Hay días que nos da y otros no. Hace siete no nos dio y hoy nos hemos quedado muy cerquita".
Llegar a los últimos 10 partidos con opciones de playoff. "Me hubiera gustado llegar más cerca. Cuando llegué, no lo pensaba porque la situación era completamente diferente. Durante el proceso hemos estado cerca y dentro. Ahora, un poquito más lejos. No vamos a dejar de intentarlo porque queda mucho todavía. Hoy tenemos ese sabor agridulce, pero vamos a seguir".
Un Sporting reconocible en la primera parte. "Todos mis equipos desde que soy entrenador han sido así. Intento utilizar muchos centrocampistas porque me gustan, tienen la capacidad de organizar al equipo. Cuanta más fase ofensiva tienes, menos estás defendiendo. Claro que es lo que me gusta, por lo que intentamos trabajar. Pero es cierto que hoy nos ha durado solo 45 o 50 minutos. Tenemos que insistir en que eso siga ocurriendo más porque nos acerca a ganar".