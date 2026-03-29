Así lo vivió la afición | La hinchada blanquiazul aprende a creer hasta el final

Aficionados del Deportivo, en El Molinón Fernando Fernández

Es uno de esos estadios españoles donde, independientemente de la categoría, se suele recoger una de las mejores asistencias del fin de semana siempre que juegan en casa. Pero este sábado, en El Molinón se vivió una situación muy diferente. Desde que el Sporting decidió señalar el partido contra el Deportivo como “Día del Club” y cobrar a sus abonados un suplemento de 22 euros por acudir al encuentro, la hinchada rojiblanca creó un movimiento en redes sociales para mostrar su malestar y tratar de que la mayor gente posible no fuera al estadio. Ante esto, la entidad rojiblanca ofreció varias soluciones, todas de cara al curso que viene, pero nada les convenció y el feudo sportinguista se tiñó de blanquiazul. “Había más o menos la misma gente, pero la afición del Dépor apretó muchísimo más. Jugamos de locales”, afirma Santi Paz, uno de los deportivistas presentes en Gijón.

Por la rivalidad entre los clubes y por la cercanía, era uno de esos desplazamientos marcados en rojo en el calendario desde el inicio del curso. Pero, a pesar de que la hinchada coruñesa siempre está a la altura y presente cuando su equipo juega fuera, lo que crearon este fin de semana fue una invasión en toda regla. Más de 3.000 aficionados del Deportivo inundaron las calles de la ciudad asturiana y los colores del equipo herculino caminaron con orgullo en una previa multitudinaria en la que, desde por la mañana, no dejaron de cantar, de encender bengalas, de hacerse notar y de convertir cada rincón en un pequeño Riazor.

Aficionados del Deportivo, durante la previa Fernando Fernández

No quisieron desaprovechar ni un instante y, a pesar de que el balón comenzó a rodar a las 21.00 horas, hubo un gran ambiente durante todo el día. Incluso hubo un cortejo en el que una marea blanquiazul marcó el paso hacia El Molinón antes de recibir al autobús del equipo. Por momentos, parecía que el partido lo jugaban en casa. “Llegamos a la plaza del Ayuntamiento sobre las cuatro y poco a poco se fue llenando. Había muchísima gente del Dépor animando, muy respetuosa. Sobre las siete ya fuimos con el cortejo hacia el estadio. Ambiente de diez. Hubo algún mítico rifirrafe con los del Sporting, pero muy bien”, explica Santi. “Lo mejor sin duda fue cuando se juntó todo el mundo para ir al campo, cantando… fue muy divertido”, reafirma Adrián Cigarran sobre las palabras de su amigo.

Dentro del estadio, el silencio de una grada local en huelga contrastaba con el empuje constante de los desplazados. Pero la alegría les duró poco. Cumplido el primer cuarto de hora de juego, y cuando aún se reponían de una gran ocasión del exdeportivista Pablo Vázquez que terminó con un paradón de Ferllo, el árbitro señaló una falta peligrosa a favor del Sporting y Juan Otero no perdonó. Jarro de agua fría para una afición que se había ido de fiesta a un estadio que, por un momento, había sentido como suyo.

La afición del Dépor en El Molinón Fernando Fernández

En la segunda parte mejoró el Deportivo, dio un paso al frente y empezó a parecerse más a ese equipo que nunca deja de creer. Y entonces, más abonados a la épica que nunca, apareció Dani Barcia en el 80, como ya lo había hecho en el partido de ida, justo cuando el tiempo empezaba a escaparse. Un cabezazo con el que mandó el balón al fondo de la red y que desató la euforia de una hinchada que ya ha asumido que con este equipo no debe perder la fe hasta que el árbitro pite el final. “Fue un remate buenísimo, nos volvimos todos locos. Cada uno abrazando a alguien, otros bajando filas de la grada al caerse, celebrando el gol. Increíble”, cuenta Santi, todavía con la emoción en la garganta.

Ese tanto en los minutos finales rescató un punto para el cuadro dirigido por Antonio Hidalgo que, debido al trascurso del encuentro, la grada blanquiazul celebró como una victoria. “La primera parte del Dépor fue muy floja. La segunda mejor, tuvieron ocasiones, pusieron más intensidad. Es un buen punto y seguimos segundos. La afición muy bien, como siempre, nunca falla”, termina Santi.