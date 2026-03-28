Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Sporting de Gijón - Deportivo, en directo | Minuto a minuto del encuentro en El Molinón

El equipo blanquiazul busca la tercera victoria consecutiva este sábado en tierras asturianas (21.00 horas)

Redacción
28/03/2026 19:30
Sporting-Dépor en directo
Sporting-Dépor en directo
20:18 h.
El Málaga no pasa del empate ante el Leganés (0-0)

Buenas noticias para el Deportivo desde La Rosaleda porque el Málaga apenas ha sumado un punto en su duelo contra el cuadro pepinero. El equipo andaluz se quedará al final de esta jornada con 55 puntos en la clasificación, que son los que tiene el Dépor antes de saltar al campo en Gijón.

20:13 h.
Un viejo conocido

El central Pablo Vázquez saludó a sus excompañeros a su llegada al estadio. El ahora jugador sportinguista es un indiscutible en las alineaciones de Borja Jiménez. Esta semana le hicimos un seguimiento a través de este reportaje que firma Israel Zautúa

Pablo Vázquez saluda a sus excompañeros
Pablo Vázquez saluda a sus excompañeros
RCDEPORTIVO
20:10 h.
Invasión blanquiazul en Gijón

Más de 3.000 seguidores deportivistas apoyarán al equipo en El Molinón. Durante todo el día se hicieron escuchar por la ciudad. 

Aficionados deportivistas en Gijón
Aficionados deportivistas en Gijón
Fernando Fernandez
20:01 h.
Ya hay once también de Borja Jiménez

El once del Sporting: Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Diego Sánchez, Oliván; Manu Rodríguez, Corredera; Dubasin, Gelabert, Gaspar; Otero.

19:29 h.
Revolución en el once de Hidalgo

El técnico deportivista sale con Ferllo; Ximo Navarro, Arnau Comas, Dani Barcia, Escudero; Riki, Villares, Mario Soriano; Altimira, Luismi Cruz, Bil Nsongo

19:27 h.
Lucas Noubi está de vuelta

El sábado empezó con buenas noticias para Antonio Hidalgo después de que se confirmara que Bélgica libera a Noubi. El central podrá estar ante el Córdoba

Noubi protege el esférico ante Cipenga en el encuentro entre Deportivo y Castellón de la primera vuelta

El Deportivo logra que Bélgica libere a Noubi y estará disponible ante el Córdoba

Más información
19:25 h.
Desplazamiento masivo

Desde primera hora de la mañana, miles de deportivistas han tomado Gijón y se espera un ambientazo blanquiazul en las gradas del estadio sportinguista

19:13 h.
¡Ya estamos en directo!

Falta hora y media para que arranque el Sporting-Dépor en El Molinón, un encuentro en el que el conjunto coruñés busca su tercera victoria consecutiva para seguir metiendo presión al Racing de Santander.

Te puede interesar

Sporting-Dépor en directo

Sporting de Gijón - Deportivo, en directo | Minuto a minuto del encuentro en El Molinón
Redacción
Juan Carlos Escotet, Inés Rey y Valentín González Formoso, en el Palacio de María Pita

Así fue la comparecencia conjunta de Inés Rey y Juan Carlos Escotet
Dani Fernández
Portada directo mercado dxt segunda

Así fue el mercado de fichajes de Segunda división
Zeltia Regueiro
DirectoCopadelRey

Así fue el resto del sorteo de Copa: el Celta se va a Albacete y el Ourense recibirá al Athletic
Zeltia Regueiro