Sporting de Gijón - Deportivo, en directo | Minuto a minuto del encuentro en El Molinón

El Málaga no pasa del empate ante el Leganés (0-0)

Buenas noticias para el Deportivo desde La Rosaleda porque el Málaga apenas ha sumado un punto en su duelo contra el cuadro pepinero. El equipo andaluz se quedará al final de esta jornada con 55 puntos en la clasificación, que son los que tiene el Dépor antes de saltar al campo en Gijón.