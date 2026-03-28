Sporting de Gijón - Deportivo, en directo | Minuto a minuto del encuentro en El Molinón
El equipo blanquiazul busca la tercera victoria consecutiva este sábado en tierras asturianas (21.00 horas)
Buenas noticias para el Deportivo desde La Rosaleda porque el Málaga apenas ha sumado un punto en su duelo contra el cuadro pepinero. El equipo andaluz se quedará al final de esta jornada con 55 puntos en la clasificación, que son los que tiene el Dépor antes de saltar al campo en Gijón.
El central Pablo Vázquez saludó a sus excompañeros a su llegada al estadio. El ahora jugador sportinguista es un indiscutible en las alineaciones de Borja Jiménez. Esta semana le hicimos un seguimiento a través de este reportaje que firma Israel Zautúa
Más de 3.000 seguidores deportivistas apoyarán al equipo en El Molinón. Durante todo el día se hicieron escuchar por la ciudad.
El once del Sporting: Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Diego Sánchez, Oliván; Manu Rodríguez, Corredera; Dubasin, Gelabert, Gaspar; Otero.
El técnico deportivista sale con Ferllo; Ximo Navarro, Arnau Comas, Dani Barcia, Escudero; Riki, Villares, Mario Soriano; Altimira, Luismi Cruz, Bil Nsongo
El sábado empezó con buenas noticias para Antonio Hidalgo después de que se confirmara que Bélgica libera a Noubi. El central podrá estar ante el Córdoba
Desde primera hora de la mañana, miles de deportivistas han tomado Gijón y se espera un ambientazo blanquiazul en las gradas del estadio sportinguista
Falta hora y media para que arranque el Sporting-Dépor en El Molinón, un encuentro en el que el conjunto coruñés busca su tercera victoria consecutiva para seguir metiendo presión al Racing de Santander.