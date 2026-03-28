Riki busca poner otra pica en ‘su derbi’

Riki Rodríguez, en el Sporting-Albacete de esta temporada LaLiga

Llegó tras una larga espera para el Deportivo y para él mismo. Lo de Riki Rodríguez y el conjunto blanquiazul era un amor correspondido, destinado a triunfar más pronto que tarde. Y después de un importante esfuerzo por ambas partes, la relación acabó llegando a buen puerto en los últimos días del pasado mercado de invierno.

Era tanto el deseo de unión que Riki no tardó en ponerse la camiseta y saltar al verde. El destino le tenía preparado un debut curioso, precisamente ante un Albacete del que había dejado de ser capitán apenas unos días antes. Aquel día fue suplente, pero Hidalgo lo introdujo en un momento caliente del partido que demostraba fe ciega en un asturiano que ya se hizo con el puesto en el once la siguiente semana, en Castellón.

Primero compartió centro del campo con José Ángel Jurado. Luego, frente al Eibar, le tocó dar un paso atrás para ejercer de pivote más posicional junto a Mario Soriano y con Villares cerca. El capitán desapareció de la ecuación en Zubieta y el agónico triunfo condujo a Hidalgo a repetir fórmula contra el Granada. Pero ahí todo cambió. El Dépor firmó “el peor partido” del curso en palabras de su entrenador. Y el catalán apostó por mover el avispero, con Rodríguez como daño colateral.

De ser titular en cuatro encuentros consecutivos a quedarse sin minutos en los dos siguientes. Riki ha pasado de indiscutible a inédito, empujado por el mal resultado contra el conjunto nazarí y por el buen rendimiento en Ceuta y contra el Zaragoza del doble pivote conformado por Villares y Soriano.

Riki y Eddahchouri pasan de titulares a invisibles en el Alfonso Murube Más información

Parecía inamovible la pareja conformada por el vilalbés y el madrileño en el corazón de la sala de máquinas, pero la ausencia de Stoichkov por acumulación de amarillas abre un hueco en el once e incertidumbre acerca de los posibles planes de Hidalgo. Porque sin un segundo punta natural, las opciones son tan amplias como inespecíficas.

Con Mulattieri, Cristian Herrera o un Yeremay todavía en proceso de retorno a la máxima competitividad como posibilidades más ofensivas, se abre otra variable que pasaría por reforzar el centro del campo y favorecer un menor desgaste de Mario Soriano sin balón.

“Somos seis jugadores para esa posición, eso aumenta la competitividad. Habla bien del nivel del grupo desde el primer día. Riki es un profesional y un chico espectacular. Poco a poco va cogiendo los automatismos que queremos. Tanto él como sus compañeros están preparados para jugar en cualquier momento”, apuntó ayer Hidalgo en la rueda de prensa previa al choque sobre el posible retorno del último fichaje. No despejó ninguna incógnita el preparador catalán, pero no sería de extrañar que el nombre del ‘14’ blanquiazul figurase de nuevo en la hoja de alineaciones en lo que será, además, un partido especial para él.

Porque el futbolista asturiano vive su particular derbi. Nacido en Oviedo y canterano del equipo de la ciudad, no pudo disputar ningún encuentro con la camiseta del primer equipo carbayón en El Molinón. Pero sí sabe lo que es vencer en casa de su eterno rival.

Éxito en El Molinón

De hecho, lo ha logrado en sus dos últimas visitas con el Albacete Balompié. La última, esta misma temporada en un partido de la séptima jornada que pasó a la historia de la categoría. Porque el conjunto castellano-manchego fue capaz de remontar un 3-0 en el minuto 37 para acabar imponiéndose 3-4 y dejar prácticamente sin crédito a Asier Garitano como técnico sportinguista.

Fue titular y capitán Riki en aquel encuentro en el que disputó 79 minutos —más el tiempo añadido del primer tiempo—. Cuando Alberto González lo mandó al banquillo, el Alba ya había comenzado su remontada. Ya sin él en el césped, llegaron el 3-3 y el 3-4.

Altimira: "Venir al Dépor es la mejor decisión que he tomado" Más información

El triunfo del equipo albaceteño dio continuidad a la victoria lograda el pasado curso por 0-2, en la que Riki jugó los 90 minutos. Fue un importante triunfo para que equipo dirigido por González de cara a lograr la permanencia, pues la entidad manchega acumulaba seis encuentros consecutivos sin ganar lejos del Carlos Belmonte. Lo consiguió en El Molinón y condujo al equipo sportinguista a una racha de tres derrotas seguidas que acabó también con Rubén Albés, que había sido técnico del Alba en su temporada de regreso a Segunda.

Aquel fue el segundo triunfo de Riki en El Molinón, un estadio en el que Riki Rodríguez clavó su primera pica en la campaña 2019-20, cuando ganó con el Oviedo Vetusta el derbi contra el filial... pese a su expulsión a la hora de juego.

Foco para Gragera

En aquel encuentro, el actual mediocentro del Deportivo tuvo en frente a alguien que hoy es compañero: José Gragera. El mediocentro regresa a su casa por tercera vez desde que saliese del Sporting en el mercado invernal de la temporada 2022-23 para recalar en Primera División y fichar por el Espanyol.

No fue demasiado bien recibido al curso siguiente el canterano del Sporting, ya con el equipo perico en Segunda. Ni durante la visita liguera, ni en la ida de la semifinal de playoff de ascenso. No sacó ningún triunfo de esos dos encuentros (2-0 y 0-2) aunque el gijonés acabó celebrando el regreso a Primera con el conjunto barcelonés.

Pablo Vázquez, el intocable en El Molinón que sobró en Riazor Más información

Hoy, Gragera vuelve de nuevo a casa aunque apunta a seguir el partido desde el banquillo. Sería el decimotercer partido consecutivo de liga del pivote sin jugar ni un solo minuto. No participa en un encuentro desde la visita a Andorra, en la que entró al descanso para no regresar más. Aquello fue en el último partido antes de Navidades.

“Es un profesional espectacular que está aceptando una situación muy difícil como jugador. Hay que destacar su día a día, cómo entrena, cómo compite, cómo espera su oportunidad. Es jodido tomar ese tipo de decisiones. Trato de buscar lo mejor para el equipo. Están entendiendo bien el rol, hay momentos mejores y peores, pero está entrenando bien y tiene las mismas opciones que sus compañeros”, apuntó Hidalgo sobre un Gragera que buscará celebrar su primer triunfo en El Molinón a domicilio. Ese arte ya lo maneja Riki Rodríguez, que busca reivindicarse en su ‘otro derbi’ y poner la cuarta pica en Gijón.