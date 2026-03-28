Mi vida en blanquiazul | Christian Cameselle: “No fui a ninguna final ni al partido del título de Liga para no gafarlos”

Christian Cameselle Silva (d), junto a su hija Aroa y su amigo José Cedida

Me gusta mucho hacer afición, por eso monté la ‘Peña Bar Alicia’, porque me apetecía tener una peña y apoyar al Deportivo. De hecho, suelo ir con mis hijas al Camping Miño Dos playas, allí hay mucha gente de León y Lugo, y los padres son casi todos del Madrid y del Barça, pero a sus hijos los hago del Dépor. Me gusta irme con los niños, cogerles camisetas y hacerles del Dépor a todos (risas). Tengo una foto en la que aparecen los hijos de mis amigos, que les metí a todos en el coche y me los llevé a ver un partido a Riazor.

Soy del Dépor de toda la vida, desde que tengo conciencia de fútbol, con cuatro o cinco años. Vivo al lado del estadio y siempre me llamó la atención. Se me quedó muy grabado lo de las hormigoneras, que las dejaban aparcadas al lado del Agra e íbamos a cogerles las banderitas. Mi madre nos llevaba a mi hermano y a mí al estadio y había un portero que nos dejaba entrar. Además, Lendoiro nos regalaba muchas entradas, cuando íbamos a ver al Liceo. Así empecé a ir al fútbol, con algún tío que me llevaba.

Christian llevó a los hijos de sus amigos del Camping Miño Dos Playas a un partido en Riazor Cedida

Fui socio muy tarde, cuando empecé a trabajar, porque mis padres no tenían mucho dinero, pero jugaba al fútbol en el Imperátor y, a veces, íbamos con el carné y las entradas que daban a los clubes modestos. Con Lendoiro fue muy fácil ir al fútbol, por eso soy ‘lendoirista’ a muerte.

Me considero del Dépor cerrado, ni del Barça ni del Madrid. No me interesa ningún equipo que no sea el Deportivo ni el fútbol, sino juega mi equipo. En mi casa siempre fuimos deportivistas, menos mi hermano, que era un poquito catalán, pero cuando empezamos a ganar títulos, muchos que eran del Madrid y del Barça se hicieron del Dépor. Soy tan del Dépor que cuando voy de viaje, me llevo la camiseta para sacarme alguna foto con ella.

Al principio iba a Riazor con las entradas que nos daba Lendoiro con el Liceo o que daba a los modestos, pero cuando empecé a trabajar y tuve algo de dinero, me hice socio y comencé a viajar un poquito.

Christian, junto a los integrantes de la 'Peña Bar Alicia' Cedida

Ha habido viajes maravillosos. Recuerdo uno a Santander, hace muchos años, que fue muy divertido. Pero fue hace muchísimo. De hecho, Munitis estaba en el Racing. Otro que recuerdo como si fuera ayer fue uno a Vigo, que no nos vendían entradas y compramos las de los ‘Celtarras’, a 20 euros, y les cantábamos, “el año que viene, nos vamos para allí”. Fuimos en tren desde Santiago y al llegar a Vigo, recorrimos andando toda la ciudad, desde la estación hasta Balaídos. También fue brutal el viaje en barco a Ferrol para un partido contra el Racing... Luego, fui muchas veces a Gijón, Madrid, Logroño, Las Palmas... Pero me marcaron mucho el de Santander y el de Vigo, que éramos unas 200 personas.

También fui a Oporto, a la semifinal de la Champions. Quedamos 0-0, volvimos de allí muy contentos, y después, pasó lo que pasó... Pero no fui a ninguna final porque soy muy supersticioso y como las ganamos todas, pienso que si voy, vamos a perder, por eso no voy. De hecho, tuve oportunidad de ir a varias, como al Centenariazo, pero rechacé ir para no gafarlos. Tampoco fui al partido contra el Espanyol en Riazor con el que ganamos el título de Liga para que no nos volviera a pasar lo de Djukic, y lo vi en casa. Es que lloré mucho con el penalti de Djukic.

Christian, junto a los aficionados del Dépor que viajaron a Ferrol en Barco en abril de 2023 para el partico contra el Racing Cedida

Tengo dos hijas, Aroa, de doce años, y Vega, de dos, y llevan mi ADN blanquiazul. Aroa es muy forofa, socia y vamos siempre a Riazor. Ya ha viajado a algún sitio, como a León. Le gusta ir a ver al Dépor conmigo y sacó mis genes, que somos del Dépor cerrados. Cada uno que sea del equipo de su ciudad. A Vega la haré socia en cuanto crezca.