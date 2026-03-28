La previa | Un Molinón en guerra recibe a un Dépor en paz

Ximo Navarro golpea el balón en el partido contra el Zaragoza Quintana

El duelo de este sábado en El Molinón (21.00 horas) no se va a jugar solo en el césped. Gijón siempre fue uno de esos estadios que aprietan, de los que respiran fútbol y donde los rivales ven imágenes imponentes cuando saltan al terreno de juego. Pero este fin de semana todo puede ser distinto. Desde que la entidad rojiblanca decidió señalar el duelo ante el Deportivo como “Día del Club”, lo que conlleva cobrar un suplemento de 22 euros a sus socios, todo se incendió.

La respuesta fue inmediata. Los aficionados sportinguistas declararon rápido que no iban a aceptarlo y en redes sociales surgió el movimiento #MolinónVacio, con el objetivo de que los abonados no acudieran al encuentro como símbolo de protesta. A pesar de que la entidad asturiana lanzó un comunicado prometiendo eliminar esta medida la temporada que viene, e incluso días después dijeron que podrían descontar ese dinero en otro partido o en el abono del próximo curso, nada calmó las aguas.

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Así que el escenario que apunta a vivirse es tan insólito como potente: El Molinón puede lucir más blanquiazul que rojiblanco. Supera la barrera de los 3.000 los deportivistas que ya tienen entrada. Y no solo en la zona visitante, ya que también las han adquirido en las gradas generales. Una invasión en toda regla. A pesar de que el conjunto herculino siempre cuenta con gran apoyo en sus desplazamientos, este sábado puede sentirse más en casa que nunca. Además, la situación invita a ello. Segundos en la tabla, en ascenso directo y a cuatro puntos del Racing, que esta jornada acude a Zaragoza con cinco bajas por compromisos internacionales, cuatro de ellos titulares.

Este ‘Virus FIFA’ también afecta al equipo dirigido por Antonio Hidalgo, que no podrá contar con Lucas Noubi, concentrado con Bélgica sub-21 y deja a la defensa blanquiazul con serias dudas. Loureiro apunta a regresar tras superar un esguince en el tobillo que lo dejó fuera del choque ante el cuadro maño. “Ha hecho la semana entera, recuperamos efectivos y nos viene bien”, afirmó el técnico catalán sobre el cercedense en la rueda de prensa previa al partido. En cuanto a la zaga, también recupera a Dani Barcia, que cumplió sanción tras ver la quinta amarilla en el Alfonso Murube, pero que solo acumula 6 minutos en 2026. A pesar de esto, todo apunta a que el compañero de Loureiro en la retaguardia será un Comas que, aunque realizó una actuación correcta la pasada jornada, no termina de convencer.

Donde hay más dudas es en quién será el sustituto de un Stoichkov castigado después de ver su quinta amarilla. “Tenemos diferentes posibilidades, diferentes perfiles para adecuar a esa posición. Los jugadores que pueden ocupar esa demarcación dentro del terreno de juego lo veremos”, afirmó Hidalgo sobre el reemplazo del andaluz. Con quien sí podrá contar es con Yeremay Hernández, que tras un mes fuera por una pubalgia reapareció la pasada jornada y saltó al terreno de juego en el minuto 72. Solo falta saber si se encuentra para ser titular o volverá a partir desde el banquillo.

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Un Sporting con cuentas pendientes

Por su parte, el Sporting es uno de los siete equipos de Segunda que no se vio afectado por las convocatorias internacionales, aunque el exdeportivista Borja Jiménez sí tendrá bajas importantes. Rubén Yáñez y Andrés Cuenca trabajaron con normalidad durante la semana tras sus respectivas lesiones y su disponibilidad todavía está en el aire. En el caso de que el guardameta no llegue a tiempo, Christian Joel volverá a estar bajo palos frente al Deportivo. Por otro lado, Mamadou Loum sigue fuera, Nacho Martín inicia la recuperación tras pasar por quirófano y Andrés Ferrari dijo adiós a la temporada al romperse el peroné ante el Castellón. De esta manera, la enfermería obliga a mirar a la cantera y tres futbolistas del Sporting Atlético han estado en dinámica del primer equipo durante toda la semana.

Por si fuera poco, los resultados tampoco los acompañan. Caer en Las Palmas el pasado domingo dolió demasiado a un equipo que sueña con colarse en la zona de playoff, de la que le separan actualmente cinco puntos. Sumergidos en una dinámica irregular, con tres empates, dos derrotas y solo una victoria en los últimos seis partidos, los rojiblancos tratarán de lograr un triunfo sin gran parte de su afición en la grada, y frente a un equipo que durante las últimas semanas ha decidido abonarse a la épica.

Los blanquiazules están logrando puntos importantes en los últimos minutos y justamente esa es una hazaña que manejan muy bien frente a los asturianos. En el duelo de ida, el Deportivo venció a punto de llegar al descuento con un gol de Dani Barcia. El curso pasado, en el primer choque entre ambos, también en Riazor, David Mella, actualmente fuera de combate tras su operación de rodilla, empató el choque en el 85 para rescatar un punto en el último suspiro. En la vuelta, el cuadro coruñés cayó en El Molinón. Si se echa un vistazo a los anteriores enfrentamientos, ya en 2019, debido a que después el Dépor descendió a Primera RFEF, en el choque de ida Aketxe empató el encuentro en el 95 en el feudo rojiblanco, y en Riazor el encuentro se saldó sin goles. Históricamente, hay otros goles en los minutos de descuento muy recordados como el de Pablo Marí en 2018 o el de Babel en 2016, ambos para lograr la victoria.

Con todo esto, el de este sábado será un partido que va mucho más allá de tres puntos, donde medirán fuerzas un Sporting obligado a reaccionar ante un entorno en pie de guerra y un Dépor que, ahora más que nunca, cree hasta el final después de que las últimas victorias le hayan traído la paz.