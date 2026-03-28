La previa de la jornada 32 | La Segunda echa humo

El Dépor y el Almería, que están empatados a puntos en la clasificación, durante su enfrentamiento de la primera vuelta en tierras andaluzasTemporada 2025-2026Almería - Deportivo 1-2 Fernando Fernández

La Segunda entra en sus once últimas jornadas y no hay ni un partido que conceda un mínimo respiro a sus protagonistas. Tanto la pelea por el ascenso como por la permanencia se aprieta. La semana 32 de competición arrancó este viernes con el empate entre el Córdoba y el Mirandés (2-2).

La plaga de bajas caballa frente a la tensión gaditana

Ceuta (10º - 44 puntos) – Cádiz (16º - 38 puntos)

Sábado, 14.00

El conjunto ceutí, inmerso en su peor momento y plagado de bajas, recibe a una escuadra gaditana que, tras ganar en el primer partido de Sergio González en el banquillo, se estrelló de nuevo, ante el Málaga.

Los caballas llevan tres derrotas seguidas y tienen muchas ausencias, entre ellas, tres importantes en la medular entre los exdeportivistas Rubén Díez y Kuki, así como Illescas.

“Podemos lograr la permanencia de forma virtual”, dice José Juan Romero, técnico del cuadro ceutí.

En el vestuario del Cádiz aún colea la polémica por la salida nocturna de Ontiveros, Caicedo y Raúl Pereira, tras el 0-3 encajado contra el Málaga. “Hay que tener mano dura, pero sin crucificar a nadie”, dijo ayer Sergio, al respecto.

Portería de alerta nazarí en la visita de un Huesca en crisis

Granada (14º - 39 puntos) – Huesca (19º - 31 puntos)

Sábado, 16.15

La convocatoria de Luca Zidane con Argelia y los problemas físicos de Astralaga pueden obligar a Pacheta a echar mano de Iker García, portero del filial. “Si Astralaga no está bien, tendré que mirar a los niños”, indicó el técnico, aunque parece que el vasco podrá jugar.

El cuadro nazarí está en plena escapada de la zona de peligro, tras encadenar dos triunfos y un empate.

El Huesca suma cinco partidos sin ganar y un punto de los últimos quince. “El equipo ha ido a más. Está responsabilizado”, dice José Luis Oltra, que debutó la pasada jornada con una derrota.

Derbi castellano con metas totalmente opuestas

Valladolid (18º - 36 puntos) – Burgos (7º - 50 puntos)

Sábado, 16.15

Fran Escribá, técnico del Pucela, incide en la necesidad de ser “más agresivos en defensa para no encajar tantos goles”, ante los 45 que ha recibido su equipo, el quinto más goleado.

El cuadro blanquivioleta perdió la pasada semana contra el Mirandés (2-1) y es quien marca la permanencia. Tras fracasar en un derbi regional, vivirá otro esta tarde frente al Burgos, que ha sumado diez de los doce últimos puntos y está empatado con el playoff.

La escuadra más en forma apunta aún más alto

Málaga (4º - 54 puntos) – Leganés (17º - 37 puntos)

Sábado, 18.30

Cinco jornadas sin perder encadena el equipo malagueño, que, gracias a los trece puntos de los últimos quince que se ha embolsado, echa el aliento en el cogote del Dépor y del Almería, segundo y tercero con 55 puntos. Uno menos tiene la escuadra que dirige el técnico Juanfran Funes.

El Leganés, que esta semana ha renovado a Enric Franquesa hasta 2028, tratará de dar continuidad al 5-2 que le enchufó al Ceuta para alejarse un poco más del descenso.

Un ‘Alba’ al alza mide la mayor crisis de los orelluts

Albacete (11º - 42 puntos) – Castellón (6º - 50 puntos)

Sábado, 21.00

Una plaza complicada le espera al Castellón, que afronta su mayor crisis con Pablo Hernández, con tres derrotas seguidas y cuatro partidos sin ganar. “Hay que jugar a lo que sabemos y dar cada uno un pasito adelante”, dice el técnico.

“Esta semana marcará hacia dónde vamos. Es un buen momento para despegarnos de abajo y ojalá nos dé tiempo a llegar a arriba”, apunta Fran Gámez, jugador de un Albacete que lleva cuatro duelos sin perder, encadena cinco sin morder el polvo en su casa y está a ocho puntos de la promoción.

Ipurua, la roca que espera a Las Palmas, que baja fuera

Eibar (8º - 45 puntos) – Las Palmas (5º - 51 puntos)

Domingo, 14.00

Las Palmas ha ganado tres de sus cuatro últimas citas, pero se le atragantan los duelos a domicilio. Los canarios suman un triunfo, dos empates y dos derrotas en sus cinco últimas salidas. “Necesitaremos hacer un gran partido para ganar en Eibar”, asegura Luis García, entrenador del cuadro insular.

En Ipurua les espera el segundo mejor local de Segunda, que ha registrado seis triunfos y un empate en sus siete últimos choques en casa.

Empieza la cuenta atrás de la Cultural hacia la permanencia

Cultural Leonesa (22º - 28 puntos) – Andorra (15º - 39 puntos)

Domingo, 16.15

Las renuncias del catarí Al Amim y del croata Matía Barzic a jugar con sus selecciones demuestran lo mucho que se juega la Cultural, dirigida por Rubén de la Barrera, que es penúltima a ocho puntos de la permanencia. “El equipo está creciendo, escuchando, queriendo y compitiendo”, asegura el coruñés.

El cuadro andorrano encadena dos partidos sin ganar.

El líder, herido, visita a un Zaragoza que no pierde la fe

Zaragoza (20º - 30 puntos) – Racing de Santander (1º - 59 puntos)

Domingo, 18.30

“Zaragoza siempre es un escenario muy complicado”, avisa José Alberto, técnico del líder, que no se fía del cuadro maño, que perdió la pasada semana en Riazor, pero ganó los dos duelos anteriores. “Han hecho unos muy buenos últimos partidos”, advierte.

El Racing llega de caer goleado por el Albacete (0-4) y reducir a cuatro puntos su ventaja sobre Dépor y Almería.

Pulso entre dos de los mejores de los dos últimos meses

Almería (3º - 55 puntos) – Real Sociedad B (13º - 40 puntos)

Domingo, 21.00

El UD Almería Stadium acogerá un interesante pulso entre dos de los equipos más en forma.

El cuadro andaluz, tercero igualado a puntos con el Dépor, ha ganado seis de sus ocho últimos partidos y lleva cuatro victorias seguidas como local.

La Real B registra cinco triunfos en las siete últimas citas y ha ganado en sus tres últimos desplazamientos.