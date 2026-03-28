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Dépor

El Deportivo logra que Bélgica libere a Noubi y estará disponible ante el Córdoba

El central regresa este sábado a A Coruña después de jugar 90 minutos ante Austria con la sub-21

Jorge Lema
Jorge Lema
28/03/2026 14:11
Noubi protege el esférico ante Cipenga en el encuentro entre Deportivo y Castellón de la primera vuelta
Noubi protege el esférico ante Cipenga en el encuentro entre Deportivo y Castellón de la primera vuelta
Quintana
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Buenas noticias para Antonio Hidalgo en lo que se refiere a la gestión de recursos de cara a una semana de tres partidos, antes siquiera de haber disputado el primero. Lucas Noubi queda liberado de la concentración con Bélgica y regresa este mismo sábado a A Coruña, por lo que estará disponible para el choque del próximo martes ante el Córdoba.

El Deportivo inicio hace unos días las conversaciones con la federación belga para poder contar con el central después del encuentro que el combinado sub-21 disputó ante Austria y en el que Noubi jugó los 90 minutos. Finalmente hubo entendimiento entre las partes e Hidalgo tendrá un efectivo más en la zona de cobertura.

Refuerzo de nivel

Con menos de 72 horas desde el partido de esta noche en Gijón hasta que el balón ruede en Riazor frente a los blanquiverdes, toda ayuda será bienvenida, especialmente en una zona en la que Ximo vuelve de lesión y Loureiro ha arrastrado molestias recientes.

Noubi es una de las piezas más importantes en la zaga blanquiazul y frente al Zaragoza había regresado a la titularidad después de varios encuentros en el banquillo.

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