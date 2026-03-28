El 1x1 del Sporting-Deportivo: Barcia premia la reacción comandada por Soriano

Once inicial blanquiazul en el Sporting-Deportivo Fernando Fernández

Estas son nuestras notas de los jugadores blanquiazules tras el Sporting 1-1 Deportivo.

ÁLVARO FERLLO. Un fallo que vale puntos (4). Vital para evitar el gol de Pablo Vázquez antes del cuarto de hora, empañó esa acción con un grotesco error de colocación y falta de reacción en el 1-0, en el que Otero coló por su palo una falta.

XIMO NAVARRO. Percusión sin acierto (5). En espacios menos interiores que contra el Zaragoza, durante la primera parte se focalizó demasiado en el centro sin acierto. Sustituido a la hora de juego.

ARNAU COMAS. Cumpliendo (5). Repitió en el once, aunque sin Noubi al lado. Mezcló dudas con buenas acciones. Se le vieron las costuras en algunas acciones en las que tuvo que salir a banda, aunque en otras sí estuvo contundente. Otero le sacó la amarilla en una acción plena de potencia.

DANI BARCIA. Salvador (6). Dubasin le comió la tostada en un balón hacia el área con el que se cargó de amarilla bien pronto. No jugaba de titular desde la primera vuelta y se notó. Superado en cada duelo... menos en el más decisivo. Se impuso por alto para anotar un golazo en centro de falta de Luismi.

SERGIO ESCUDERO. Poca trascendencia (4). Sin amenaza alguna en profundidad por su banda, tampoco encontró la forma de generar peligro desde el pase o el centro al área.

DIEGO VILLARES. Sacrificado (5). Ejerció de ancla en defensa y se repartió con Riki el rol de iniciador de juego del equipo junto a los centrales. Fue el sacrificado en el descanso para buscar la reacción, aunque Hidalgo aclaró luego que tenía molestias en un hombro.

RIKI RODRÍGUEZ. Buenas intenciones (6). Mostró su buena capacidad de pase durante los 78 minutos que jugó, aunque le faltó algo más de intención para dotar de ritmo al juego.

ADRIÀ ALTIMIRA. De menos a más (5). Fue extremo por delante de Ximo por tercer partido seguido y nuevamente se repartió bien los espacios con el lateral, posición en la que acabó jugando en la última media hora. Más cómodo en ese puesto.

MARIO SORIANO. El metrónomo (7). Regresó a la mediapunta. Mejoró casi todas las jugadas en una primera parte en la que al equipo le costó conectar con él. Omnipresente en el segundo acto para dirigir el juego ofensivo, ya un poco más retrasado.

LUISMI CRUZ. Presencia con cifras (7). Partió desde la izquierda para acabar apareciendo por espacios interiores. Muchas buenas intenciones y poca concreción. Mucho más cómodo tras el intermedio moviéndose en solitario como mediapunta. Puso buenos centros a balón parado y uno encontró la cabeza de Barcia.

BIL NSONGO. Apoyos y 'punch' (6). Le faltó algo de veneno en la primera mitad. Estuvo mejor en la segunda, compartiendo punta con Mulattieri. Eso le permitió descolgarse mucho al apoyo. Quizá demasiado. Tuvo el empate en un chut cruzado.

Los cambios

SAMUELE MULATTIERI. Más presencia que fuego (5). No terminó de estar muy participativo ni encontró el remate dentro del área, pero su entrada sujetando a los centrales permitió al Dépor ganar una referencia por delante de balón y que Bil se sujetase.

GIACOMO QUAGLIATA. Imprescindible (6). Entró el italiano por la izquierda y con él fue más coherente el equipo. No terminó de estar entonado en sus acciones ofensivas, pero sumó peligro.

YEREMAY HERNÁNDEZ. Pasador (5). No termina de estar bien y se nota. Entró en la izquierda, pero no encaró ni una sola vez. Sí dio agilidad a la circulación desde el pase y con su movilidad.

CHARLIE PATIÑO. Apuesta final (5). Hidalgo apostó por él en los últimos minutos para agotar las balas ofensivas, introduciéndolo como pivote.

ZAKARIA EDDAHCHOURI. Quemando las naves (5). Participó en los instantes finales para dar refresco a la punta de lanza del equipo. Lo intentó, pero no tuvo opción de incidir en el resultado.