Mario Soriano en el Sporting-Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

No pudo extender la racha de victorias el Deportivo ante el Sporting (1-1), pero sí consiguió mantener la convicción que viene mostrando en las últimas semanas. Esa misma que le hace parecer ahora mismo un equipo prácticamente invencible, independientemente de cuáles sean las circunstancias del partido.

Los hechos suelen hablar más alto que las palabras y se delata casi siempre Antonio Hidalgo cada vez que tiene que tomar una decisión para cambiar el equipo… a pesar de que el equipo esté ganando. Había encontrado el técnico una fórmula para que el equipo pareciese estable pese a las ausencias de Yeremay y Mella gracias a la presencia de Stoichkov en el enganche y un nuevo retraso de Mario Soriano a la sala de máquinas. Faltó el andaluz por sanción y en lugar de replicar la fórmula con otro atacante, decidió cambiar la estructura apostando por devolverle la titularidad a Riki en el centro del campo.

No fue ese el único cambio del preparador catalán, que también dejó claro que cuando él, y en general todos los entrenadores, hablan de partido a partido, habitualmente cuentan una verdad a medias. Loureiro entró en la convocatoria después de entrenar toda la semana sin problemas aparentes por su tobillo. Fue suplente para que entrara Barcia. El kilometraje de Quagliata invitaba a pensar que tendría que pasar por boxes en algún momento y fue Gijón la parada señalada para que Escudero diera el relevo. Parece difícil pensar que todas estas decisiones no tienen nada que ver con que en menos de 72 horas visite Riazor el Córdoba.

El caso es que de tanto hablar de la épica y de reivindicar que ganar al final también vale porque los partidos duran 90 minutos, al grupo parece habérsele olvidado que dentro de esa hora y media, tiene igual valor también el cuarto inicial. Un partido más, el Dépor empezó por detrás en el marcador en un error del que venía siendo salvador recientemente. Le están penalizando a Ferllo las faltas puntuales de concentración entre mucha estirada espectacular. En El Molinón empezó por lo segundo, negándole al exdeportivista Pablo Vázquez el 1-0 a la salida del córner, para abrirle solo unos minutos después la puerta a otro futbolista con pasado en A Coruña. En una falta directa y lejana, el portero descuidó su palo para que el colombiano Juan Otero abriera el marcador en un disparo que no debería haber sido muy complicado de detener.

No había hecho demasiados méritos el Sporting más allá de buscar balones directos para los duelos del punta cafetero. Bastante mérito, por otra parte, si tenemos en cuenta que la endeblez de los centrales blanquiazules convierte esas jugadas en ganadoras para el rival con más frecuencia de la deseada. Tampoco el Dépor propuso mucho más a pesar de que Borja Jiménez aplicó un librillo diferente al de los adversarios recientes del conjunto coruñés. Nada de ir a buscar al rival a área contraria. El equipo local dejaba jugar. Le entregaba la pelota a un equipo deportivista que, con Mario Soriano más alejado de la base, apenas sabía qué hacer con ella. El recurso acabó siendo la pareja formada por Ximo Navarro y Altimira, que generaron más amenaza que ocasiones reales, en parte también por el discreto partido de Bil Nsongo.

Rectificado

Lo vieron todos los que estaban en las semivacías gradas de El Molinón. Por supuesto, también lo vio Antonio Hidalgo, que se desdijo tras el descanso del plan inicial, retirando a Villares para dar entrada a Mulattieri. Casualidad o causalidad, el Deportivo empezó a tener no solo presencia en campo contrario, sino también ocasiones. Nada más volver de vestuarios tuvo una clara Bil, al que Rubén Yáñez le sacó una gran mano para evitar el empate. Poco después iba a llegar otra buena, pero Ximo Navarro decidió que era buena idea tirarse en el área en lugar de seguir por la línea de fondo. Obviamente, el árbitro no picó y la situación se fue al limbo.

Con la marea subiendo, Hidalgo decidió quemar las naves cambiando de arriba abajo su banda izquierda. Quagliata y Yeremay para tratar de aprovechar la inercia y amenazar ya por ambos flancos al Sporting. No salió demasiado bien. El Dépor comenzó a precipitarse y el cuadro local aprovechó los nervios para empezar a conectar transiciones peligrosas que hacían ver más cerca el segundo que el empate.

El Deportivo avanza pese a su balón parado Más información

Pero el pacto que el cuadro herculino ha hecho con la épica supera cualquier momento de partido. Y también cualquier estadística. No había dado frutos hasta el momento el laboratorio de Hidalgo a balón parado. Los dio en el mejor momento. Yeremay forzó una falta lateral, Luismi puso un centro con música en el área y, como en la primera vuelta, Dani Barcia ejerció de verdugo sportinguista para poner el empate. El miedo cambió entonces de orilla y el tramo final fue un asedio blanquiazul en busca de la enésima remontada. Rubén Yáñez tuvo incluso que repeler fuego amigo en un remate de Diego Sánchez que se colaba por la escuadra. Esta vez no fue suficiente para sumar los tres puntos, pero el empuje final convirtió un encuentro gris en una igualada más que aceptable.