Antonio Hidalgo: "Hemos estado cerca de sacar tres puntos, pero sumar uno siempre es positivo"

Antonio Hidalgo en El Molinón Fernando Fernández

Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo, quiso dar valor al partido de su equipo ante el Sporting "en un campo muy complicado". El titular del banquillo se fue con la sensación de "haber podido sacar tres puntos", pero recalcó que "sumar siempre es muy positivo".

Valoración. "Con la sensación de haber podido sacar tres puntos en un campo muy complicado. Hay que diferenciar dos partes. Hemos dominado el partido en líneas generales. Hemos empezado muy bien hasta su gol. Nos ha faltado algo de presencia y de amenaza y después del gol hemos estado algo desajustados. No estábamos tan cómodos. En la segunda parte hemos ajustado nuestra manera de presionar con dos puntas. El equipo ha estado más cómodo, ha tenido mucha más presencia y control. Hemos tenido todas las situaciones de gol. No ha podido convertir ese segundo que nos hubiese dado la victoria, pero estoy contento por el esfuerzo contra un rival que en casa es fuerte".

Primera parte, abuso de juego al pie. "Analizando todo un poco, el Sporting ha hecho un gran esfuerzo físico en la primera parte. Nos han faltado rupturas y presencia. Cuando el balón salía por fuera, teníamos muy poca gente en el área. Hemos sido capaces de encadenar 15 o 20 buenos primeros minutos. Luego hemos estado demasiado espesos. Con Samuele y Bil hemos sido capaces de tener esa presencia. Al final, también hemos podido ensanchar el campo con Yere por fuera y con Alti en el otro lado, además de tres jugadores dentro, hemos sido capaces de acumular más gente dentro para sacar fuera. Una pena no encontrar ese segundo gol. El equipo ha hecho un gran trabajo y esto está muy igualado, como siempre digo. Es un punto más".

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Ganar un punto o perder dos. "Mi sensación siempre es de ganar. Aquí siempre se suma ante esta dificultad de la categoría. Hay que tener mucha exigencia, pero ser humildes. Hay un gran equipo delante. Es una pena que El Molinón no estuviese lleno hasta la bandera porque cada vez que vengo a este estadio es un placer. Pero siempre sumar es muy positivo".

Mejoría en la segunda con Mario más abajo. "Mario nos da esa tranquilidad, ese superar líneas. Es capaz de, con un jugador encima, resolver situaciones. En la primera parte le hemos encontrado a esas espaldas, pero seguramente él tampoco se encuentra tan cómodo cuando participa tan poco. Hay que ir jugando con esa posición. En ambas nos da, pero creo que últimamente se encuentra más cómodo en la base".

Novedades en el once. "Está llegando un punto del año en el que todo el mundo tiene pequeñas molestias. Tenemos que elegir y más en esta semana especial. Giaco (Quagliata) venía con una carga de minutos muy grande y con alguna molestia en el cuádriceps que debemos ir cuidando porque aún queda. Lou(reiro), tres cuartas partes de lo mismo. La gente que está por detrás empuja y tiene mucha grande".

Cambio de Villares. "Tiene algún problema en el hombro. Vamos a ver el alcance".

Ambientazo del deportivismo. "Gracias por el apoyo y el ambiente, eso lo primero. También por cómo ha despedido al equipo. Nos está empujando muchísimo. Saben la dificultad que tiene venir al campo del Sporting y hacer el partido que hemos hecho. Nos hubiese gustado darles una victoria. Ahora a descansar para el partido del martes".

Dos partidos en casa. "Seguir sumando, de tres si es posible. Hay que saber que cualquier rival te pone en dificultad, esté en la posición que esté".