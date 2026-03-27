Sporting de Gijón-Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 32 de LaLiga Hypermotion

Pablo Vázquez pugna por un balón aéreo con Mulattieri, durante el Dépor-Sporting de la primera vuelta en RiazorTemporada 2025-2026Deportivo - Sporting Gijón 1-0 Javier Alborés

Sporting de Gijón y Deportivo se verán las caras este sábado a las 21.00 horas en El Molinón. Ambos equipos llegan en momentos muy diferentes, con el conjunto coruñés al alza después de sumar dos victorias consecutivas y acercarse al liderato, y el cuadro asturiano en una mala racha que lo ha llevado a ganar apenas un partido en las últimas seis jornadas. Además, el encuentro estará marcado por la guerra entre la directiva rojiblanca y su afición, que amenaza con no acudir al estadio y provocar una imagen histórica en las gradas del estadio gijonés.

📅 Horario del Sporting de Gijón-Deportivo

El duelo entre el Sporting de Gijón y el Deportivo se jugará en las siguientes condiciones:

Día : Sábado 28 de marzo de 2026.

: Sábado 28 de marzo de 2026. Hora : 21.00 horas.

: 21.00 horas. Estadio : El Molinón.

: El Molinón. Competición: jornada 32 de LaLiga Hypermotion.

📺 Dónde ver el Sporting de Gijón-Deportivo en TV y online

El Sporting de Gijón-Deportivose podrá ver en directo a través de los siguientes canales:

TVG

LaLiga TV Hypermotion : canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo.

: canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo. DAZN : también ofrece la retransmisión en plataformas compatibles.

: también ofrece la retransmisión en plataformas compatibles. Orange 2 .

. Directo de Dxtcampeón: el encuentro podrá seguirse en el minuto a minuto que se publicará en este periódico hora y media antes del inicio del partido, con la previa y todas las claves del mismo.

Partido con varios reencuentros

Será el Sporting de Gijón-Deportivo un partido especial para varios de sus protagonistas. Empezando por el banquillo asturiano, ahora ocupado por un Borja Jiménez que por primera vez se mide al cuadro blanquiazul después de quedarse a un suspiro del ascenso hace unos años. Pero también para jugadores, en este caso uno de cada bando del siempre caliente derbi asturiano. Será el regreso a casa para José Gragera, que atraviesa un momento delicado en el Dépor, y el reencuentro con el eterno rival para Riki Rodríguez, que esta temporada ya ha jugado en Gijón... y ha salido triunfador.