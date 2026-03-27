Miguel Lorenzo acusa a Inés Rey de mentir sobre el Mundial 2030 y Lage Tuñas defiende que tomaron una decisión "valiente"
El nacionalista David Soto recriminó falta de transparencia al gobierno municipal, tanto en el proyecto anterior como en el próximo para modernizar las instalaciones de Riazor
Este viernes tuvo lugar en María Pita el Pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular para exigir explicaciones por la renuncia del Concello de A Coruña a seguir adelante con el proyecto para que Riazor sea sede del Mundial 2030. Tanto Miguel Lorenzo, portavoz del grupo popular, como el nacionalista David Soto fueron duros con el gobierno municipal, mientras que Lage Tuñas volvió a defender la valentía de la alcaldesa a la hora de tomar una decisión difícil.
Lorenzo fue rotundo a la hora de acusar directamente a Inés Rey de mentir. "El día que se anunció que la FIFA nos elegía como sede fue un día de mucha luz. A partir de ahí se hizo de noche. Nunca más supimos nada de ese proyecto. Solo hemos escuchado mentiras y malas explicaciones. Quizá sea porque cuando nada se hace, nada se puede contar. Tengo claro que la alcaldesa ha mostrado incapacidad de gestionar un proyecto, pero lo que sí ha mostrado es su capacidad para mentir sin asumir responsabilidades. Hablaba de un proyecto riguroso, sensato, un hito histórico. Hablaba de que era un éxito para Galicia, aseguró que tenía la financiación. Más mentiras que continuaron porque todo fue una huida hacia adelante. Nos han mentido y engañado a todos los coruñeses. Era el gran proyecto de Inés Rey y ha acabado siendo su gran fracaso. Empezó poniéndose la camiseta de naranjito y acaba con el disfraz de Pinocho".
También fue duro David Soto, señalando tanto la falta de transparencia como la hipocresía a la hora de quitarle importancia al proyecto una vez se ha renunciado al mismo. "O anuncio da semana pasada paréceme unha tomadura de pelo. Porque agora inténtase minimizar o impacto do Mundial. Estou de acordo cando se di que o evento non ía ter o impacto esperado, que eran tres ou catro partidos. Pero esa reflexión tiñan que ser de inicio, non ao final. Tamén agora se fala de principio de acordo co Dépor, mentres que Escotet fala xa de convenio inminente. Unha vez máis, anúnciase unha actuación que non sabemos en que consistirá. Aínda que todo apunta a que o goberno acaba de borrar as liñas vermellas que puxo durante o mandato para defender o interese público do estadio. Comprenderán que nun proxecto de cidade ten que haber un debate, unha transparencia que non houbo. Non a houbo cos grupos municipais, pero tampouco co resto da cidadanía".
Lage Tuñas y la decisión "responsable"
Por parte del gobierno municipal intervino Lage Tuñas, que defendió la decisión del Concello y, sobre todo, a la alcaldesa Inés Rey. "Xa explicou en púbico e con toda claridade a cronoloxía e as actuacións para chegar a esa conclusión. Se algo fixo é dar explicacións e dar a cara. Queríamos ser sede do Mundial, mais non a calquera prezo. As esixencias da FIFA obrigáronnos a tomar unha decisión responsable que non prexudicara ao clube nin hipotecara a cidade. A decisión foi valente e responsable. Valente porque é renunciar a un proxecto que xeraba ilusión, pero no que houbo que poñer o interese da cidade porriba de calquera interese particular".
Lo que sí quiso dejar claro, sin todavía poder anunciar nada del acuerdo con el Dépor, es que la intención es seguir con la remodelación de la zona deportiva de Riazor. "Renunciar ao Mundial non supuxo renunciar aos obxectivos, que non son outros que a mellora e modernización das instalacións de Riazor. Fomos máis alá e agora poderase afrontar tamén unha reforma integral da cidade deportiva, incluíndo o Palacio dos Deportes".