Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Lucas Pérez ultima su regreso a Segunda División

El delantero coruñés está cerca de firmar con el Cádiz

Sergio Baltar
27/03/2026 12:03
Lucas Pu00e9rez, en la victoria ante el Cu00e1diz en la primera vuelta fernando fernu00e1ndez
Lucas Pérez, en la victoria ante el Cádiz en la primera vuelta
Fernando Fernández
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Lucas Pérez está a un paso de volver a competir Después de un año inactivo, el delantero coruñés apura su llegada al Cádiz Club de Fútbol, equipo con el que volvería a jugar en Segunda División y, por ende, a enfrentarse al Deportivo el fin de semana del 9 de mayo.

Así lo apunta COPE Coruña, que informa que el exdeportivista ultima su llegada al conjunto amarillo, en el que ya jugó antes de regresar por tercera vez al Dépor en enero del 2023. 

El futbolista siempre ha mantenido una gran relación con el presidente de la entidad, Manuel Vizcaíno, al que pidió salir del club en las Navidades del 2022 cuando estaba en Primera División para volver a casa e intentar sacar al Dépor de Primera Federación.

No lo consiguió a la primera, pero sí a la segunda en una temporada que fue muy convulsa y que acabó con tiranteces con la cúpula del conjunto herculino. Finalmente, ese desencuentro acabó siendo clave para provocar su salida en enero del 2025.

Lucas Pérez está a un paso de proclamarse campeón de Liga con el PSV Eindhoven

Más información

Unas semanas después fichó por el PSV neerlandés, con el que apenas pudo jugar unos minutos antes de sufrir una tuberculosis que lo apartó del verde. Lucas Pérez estaba sin equipo desde el pasado verano y después de haberse entrenado con Racing de Ferrol, Rayo Majadahonda y Leganés -con el equipo pepinero estuvo a prueba- apunta a regresar a la competición vestido de amarillo.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Lucas Pu00e9rez, en la victoria ante el Cu00e1diz en la primera vuelta fernando fernu00e1ndez

Lucas Pérez ultima su regreso a Segunda División
Sergio Baltar
Antonio Hidalgo, en la banda de Riazor

Hidalgo: "Me alegro por Fernando Soriano, está cumpliendo con creces las expectativas"
Jorge Lema
Fernando Soriano, en su comparecencia pública tras el mercado de invierno 2025-26

Fernando Soriano amplía su contrato con el Dépor hasta 2029
Israel Zautúa
Pablo Vázquez pugna por un balón aéreo con Mulattieri, durante el Dépor-Sporting de la primera vuelta en RiazorTemporada 2025-2026Deportivo - Sporting Gijón 1-0

Pablo Vázquez, el intocable en El Molinón que sobró en Riazor
Israel Zautúa