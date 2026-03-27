Lucas Pérez ultima su regreso a Segunda División

Lucas Pérez, en la victoria ante el Cádiz en la primera vuelta Fernando Fernández

Lucas Pérez está a un paso de volver a competir Después de un año inactivo, el delantero coruñés apura su llegada al Cádiz Club de Fútbol, equipo con el que volvería a jugar en Segunda División y, por ende, a enfrentarse al Deportivo el fin de semana del 9 de mayo.

Así lo apunta COPE Coruña, que informa que el exdeportivista ultima su llegada al conjunto amarillo, en el que ya jugó antes de regresar por tercera vez al Dépor en enero del 2023.

El futbolista siempre ha mantenido una gran relación con el presidente de la entidad, Manuel Vizcaíno, al que pidió salir del club en las Navidades del 2022 cuando estaba en Primera División para volver a casa e intentar sacar al Dépor de Primera Federación.

No lo consiguió a la primera, pero sí a la segunda en una temporada que fue muy convulsa y que acabó con tiranteces con la cúpula del conjunto herculino. Finalmente, ese desencuentro acabó siendo clave para provocar su salida en enero del 2025.

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Unas semanas después fichó por el PSV neerlandés, con el que apenas pudo jugar unos minutos antes de sufrir una tuberculosis que lo apartó del verde. Lucas Pérez estaba sin equipo desde el pasado verano y después de haberse entrenado con Racing de Ferrol, Rayo Majadahonda y Leganés -con el equipo pepinero estuvo a prueba- apunta a regresar a la competición vestido de amarillo.