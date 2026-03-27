Hidalgo: "Me alegro por Fernando Soriano, está cumpliendo con creces las expectativas"

Antonio Hidalgo, en la banda de Riazor Quintana

Antonio Hidalgo no tuvo dudas a la hora de felicitar a Fernando Soriano y Manuel Pablo por sus renovaciones, esperando poder seguir su camino con un ascenso del que de momento no quiere hablar, "mi nivel de confianza es trabajar al 100 % cada día". El técnico destaca la importancia de mantenerse estables en las once jornadas que quedan y habla de los peligros del Sporting:

Renovaciones Soriano y Manuel Pablo. “Contento por ellos. Eso quiere decir que el trabajo se está haciendo bien. Que el trayecto que Fernando lleva en el club está cumpliendo con creces las expectativas. En ese trabajo diario me alegro mucho por él. Lo mismo con Manuel Pablo. Cuando se cumplen objetivos, contento por ellos”.

Yeremay y tocados. “En ese proceso Yere tiene que seguir. Ir poco a poco encontrando sensaciones, que esas molestias vayan cada vez a menos e ir poco a poco para ir encontrando su nivel. Loureiro ha hecho la semana entera, recuperamos efectivos y nos viene bien porque estamos sin Lucas Noubi”.

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Sin Noubi y Stoichkov. “Al final, Stoichkov está en ese pico de forma y confianza, haciendo goles… hace un trabajo con balón y sin balón muy bueno. Intentaremos solucionar esa baja con otro compañero”.

Sustituto. “Tenemos diferentes posibilidades, diferentes perfiles para adecuar a esa posición. Los jugadores que pueden ocupar esa demarcación dentro del terreno de juego lo veremos. Decidiremos qué es lo mejor para el equipo”.

Riki. “Como el resto de sus compañeros en esa demarcación Somos seis jugadores para esa posición, eso aumenta la competitividad. Habla bien del nivel del grupo desde el primer día. Riki es un profesional y un chico espectacular. Poco a poco va cogiendo los automatismos que queremos. Tanto él como sus compañeros están preparados para jugar en cualquier momento”.

Gragera. “José es un profesional espectacular que está aceptando una situación muy difícil como jugador. Hay que destacar su día a día, cómo entrena, cómo compite, cómo espera su oportunidad. Es jodido tomar ese tipo de decisiones. Trato de buscar lo mejor para el equipo. Están entendiendo bien el rol, hay momentos mejores y peores, pero está entrenando bien y tiene las mismas opciones que sus compañeros”.

El vestuario habla de ascenso. “Yo los entiendo, son jóvenes e impulsivos… Tienen sentimientos a flor de piel, van jugando con las emociones. Pero los que llevamos tiempo en esto... llevo muchos años en Segunda y todo va a estar igualado. Nuestras emociones tienen que ir en función de cómo nos sentimos, no de lo que va pasando alrededor. Tenemos que seguir empujando, seguir en esos puestos altos de la clasificación, peleando por estar entre los seis primeros. Una carrera larga, asumiendo dificultad e igualdad y no perder nunca la humildad de lo difícil y lo bueno que está haciendo el equipo hasta este momento”.

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Confianza en subir. “Mi nivel de confianza es entrenar cada día al 100 %. De eso me ocupo. Luego vienen las consecuencias. Siento el cariño de la gente, la ilusión, que es la que nos tiene que mover. Todos luchamos por el máximo objetivo. Llevo tiempo aquí, sé lo que quiere la gente y lo que tengo que hacer es seguir trabajando para seguir mucho tiempo en el Dépor”.

Nadie se despega. “La igualdad es porque la categoría está formada por grandes equipos. La igualdad de calidad, conforme pasan los años se iguala todavía más. En el mundo del fútbol cada vez hay menos distancia entre jugadores de la misma categoría, los planteamientos lo igualan todavía más. Es importante saber eso. Que habrá que llegar hasta el final luchando por estar entre los seis primeros, luchando con todo para igualar a cualquier equipo, que cualquier rival nos pondrá las cosas complicadas y eso hace tener una dosis de realidad de la dificultad que está haciendo el equipo”.

Aspecto mental, clave. “Sin duda. Para mí es un aspecto clave. Para todos. En ese vaivén de emociones que nos esperan, saber bailar con esas emociones, conjugarlas, sentirlas, aceptar las que no gustan y creer mucho. En el equipo, en los jugadores… la plantilla demostró el otro día, dio el paso adelante. Hay que hacerles ver la dificultad, que sientan esas emociones y también disfrutarlas”.

Subidón anímico. “Hay que vivirlo. La baja de David y la de Yere en menor medida, porque es de menos duración. He tenido que tomar decisiones para el futuro. Somos un equipo estable, que tiene más situaciones de gente por dentro, tener más control de partido, pero hay que refrendarlo semana a semana”.

Ruido en Gijón. “No pienso demasiado en eso. Solo pienso en nosotros, en nuestra gente. El apoyo que tengamos. Eso es lo importante”.

Sporting. “Todos los entrenadores tienen sus matices. Borja ha introducido los suyos, hay un conjunto de jugadores que llevan tiempo jugando juntos. Otero, Dubasin, Corredera… son jugadores que se entienden bien, automatismos cogidos, equipo bien trabajado y te pone en constante amenaza, sobre todo al espacio. Tenemos que minimizar esas situaciones. Ellos están en una situación que habla de la importancia vital del encuentro y hay que ser conscientes. Igualar esa intensidad y no dejarnos nada nunca en ninguna vuelta. Ser solidarios, aprender… los minutos finales del otro día no fueron suficientemente ajustados para tener tranquilidad".

Más fuerte en casa. “Tiene diferentes registros. Mucho pie, intentan atraerte para poder correr, corren mucho y bien al espacio. Cargan bien el área, desde atrás se ponen rápido en campo contrario. Es una plantilla que lleva tiempo jugando juntos y en casa serán un equipo difícil de batir”.

Poco descanso. Poco se puede hacer. Lo táctico tiene que ir mucho más en pizarra, estático. Y luego recuperar a la gente. Dar descanso, ver los futbolistas que puedan ser capaces de repetir más esfuerzos y ver los jugadores que puedan tener molestias y no arriesgar. Hay que tomar ese tipo de decisiones, veremos cómo van viniendo. Jugar de sábado a martes no da tiempo prácticamente”.