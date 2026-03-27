En vídeo | ¿Recordabas a Sabin Merino? El remate acrobático del exdelantero del Dépor para opositar a gol de la jornada

No hay fin de semana que no deje perlas de futbolistas con pasado en el Deportivo. En esta ocasión ha sido el turno para un protagonista que tuvo una etapa efímera en A Coruña, pero al que su impacto inmediato nada más poner un pie en la ciudad herculina le hace ser recordado por muchos. Sabin Merino, que firmó en enero de 2020 para tratar de sacar al equipo coruñés del descenso, firmó este viernes el que oposita a ser uno de los goles de la jornada en el fútbol español.

Después de varias aventuras en las que no tuvo demasiada suerte, incluido un paso por el fútbol mexicano o el Racing de Ferrol, Sabin regresó este verano a su tierra para enrolarse en el Barakaldo de Primera RFEF. A sus 34 años no está teniendo demasiados minutos y solo ha sido titular en ocho encuentros, pero todavía conserva el olfato que de vez en cuando le hace sacarse de la manga trucos como el que ayer tumbó al Real Madrid Castilla.

El equipo de Lasesarre remontó en casa al filial blanco para seguir en los puestos altos de la clasificación gracias a dos tantos en los minutos finales (2-1). Sabin Merino fue el autor del segundo al rematar de forma acrobática con la espuela un buen centro lateral y dejar los tres puntos en tierras vascas.