El Deportivo avanza pese a su balón parado

Stoichkov, intentando rematar un córner en el Deportivo-Cádiz Quintana

Es el quinto equipo más goleador de la categoría, con 48 tantos. Promedia 1,54 dianas por partido, un balance que le ha ayudado a llegar a la jornada 32 de liga situado en segunda posición. Pero el Deportivo tiene un mérito doble. Porque en una liga en la que las jugadas a balón parado suponen el 27 % de los tantos totales, el equipo herculino subsiste al lastre que le está suponiendo su falta de productividad en este tipo de acciones estratégicamente preparadas.

Y es que el combinado coruñés es uno de los peores equipos en cuanto a producción de goles llegados desde la pelota parada. En concreto, solo 9 (un 18,75 % de su volumen absoluto) han llegado en juego no dinámico. La cifra solo la empeoran el Andorra (8), la Cultural (6), el Zaragoza (6) y el Cádiz (5), con el condicionante de que todos ellos han marcado más tantos totales que el equipo coruñés.

El dato, además, tiene trampa. Porque de esos 9 goles anotados por el Dépor en acciones de balón parado, la gran mayoría apenas tienen que ver con jugadas ensayadas. Yeremay Hernández se ha encargado de subir a la cuantía 5 goles que corresponden a penaltis, en los que evidentemente existe un estudio previo, pero el factor determinante es el arte del lanzador. Mientras, el propio extremo canario fue protagonista en Zaragoza para transformar una falta directa en indirecta y abrirle el ángulo para que Mario Soriano conectase con la escuadra.

De esta manera, restando esta media docena de dianas que nada tienen que ver con la planificación colectiva ensayada, el Deportivo se queda únicamente en 3 tantos materializados a partir de la pizarra de Ignasi Salafranca, segundo de Antonio Hidalgo y principal responsable de las acciones de balón parado.

Desde la primera vuelta

No hay forma de que el Deportivo encuentre el gol a partir de acciones de córner o tiro libre indirecto. El encuentro en Las Palmas, correspondiente a la última jornada de la primera vuelta, fue el último en el que el Dépor arañó al rival en una acción de pelota quieta. En un córner desde el perfil diestro, Diego Villares acabó rematando en semichilena un centro de Luismi Cruz que Horkas y la defensa local no pudieron despejar ante el intento de cabeceo de Comas y Noubi.

Aquel fue el segundo tanto desde un saque de esquina del equipo coruñés, que unas semanas antes había abierto el marcador en el encuentro de Riazor ante el Ceuta con una pillería entre Luismi Cruz y Yeremay. El andaluz aprovechó la desatención del Ceuta en su primer palo para servir al canario un balón raso. El canario tuvo tiempo de girarse y colocar el balón al área pequeña. Ni centro, ni tiro. Un poquito de cada y gol, con la ayuda de la cabeza de Carlos Hernández, que modificó la trayectoría de la redonda para inhabilitar por completo a Guille Vallejo.

Lo celebró el Deportivo, pero no tanto como su primer acierto del curso en pelota parada: en la jornada cuatro, contra el Sporting de Gijón y para ganar el partido in extremis. Cuando el encuentro ya agonizaba, una falta lateral lejana colgada al área por Mario Soriano acabó enredándose entre el intento de tocarlo de Barcia y el despeje de Justin Smith. El esférico quedó suelto y el canterano deportivista conectó una sensación volea para definir el encuentro ante un enemigo que este sábado buscará revancha en El Molinón (21.00 horas).

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No parece sencillo que el Dépor vuelva a hacer daño al conjunto sportinguista desde su estrategia, pues los 3 goles citados presentan un denominador común más allá de haber llegado desde faltas o córners: ninguno de ellos se produjo a través de un centro-remate.

De esta manera, el Deportivo es, a punto de entrar en el mes de abril, el único equipo que todavía no ha sido capaz de anotar un solitario gol en saques de esquina o de faltas con remate directo: centro y finalización. Sin interferencias.

Poca amenaza

El dato retrata de manera evidente las carencias naturales de un equipo que apenas dispone de amenazas ofensivas en área rival. No lo es Zakaria Eddahchouri y tampoco lo terminan de ser Mulattieri ni un Bil Nsongo que apenas ha tenido tiempo de comenzar a sumar en esta faceta. No lo son sus mediocentros y más desde la desaparición absoluta de José Gragera, el pivote que llegaba para sumar también en cuestiones de disputas por alto. Y tampoco lo son sus centrales, las otras piezas que suelen dominar el espacio aéreo. No es ese estilo de futbolista Arnau Comas y en el todavía escaso currículum de un Lucas Noubi poderoso cuando se trata de proteger al portero propio no figuran tampoco goles en Bélgica ni en España.

Así, todo queda a expensas de Miguel Loureiro, ausente frente al Zaragoza. Su pérdida por lesión condujo a que el Dépor modificase ciertos patrones a la hora de ejecutar los saques de esquina. El cuerpo técnico apostó por generar densidad en torno al meta rival cargando mucho el área pequeña y botando envíos cerrados desde la esquina derecha, bien con Luismi Cruz, bien con Sergio Escudero. El plan tampoco tuvo éxito, pues el equipo ejecutó 7 saques de esquina frente al conjunto maño y apenas remató 2.

Así, el equipo perdió todavía más capacidad sin la presencia de Loureiro, la diana habitual de los balones parados. El cercedense no posee gran talla pero sí habilidad para encontrar puntos de remate y técnica para dirigirlos, como demostró con 6 goles en dos temporadas precisamente en el Huesca de Hidalgo y Salafranca. Asistidos durante ese tiempo por un Adrián Sipán que continúa formando parte del volátil cuerpo técnico del conjunto altoaragonés esta campaña, el actual titular del banquillo del Deportivo y su segundo consiguieron construir a través de la pelota parada la fortaleza de un candidato a descender que acabó peleando el playoff hasta las últimas jornadas.

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Precisamente por ese precedente, sería demasiado simplista poner el foco de la duda sobre el trabajo de pizarra durante la semana. Pero es que además, los datos reflejan el proceso de preparación previo por mucho que el acierto de cara a puerta sea nulo. Porque hablando únicamente de córners, solo hay cuatro conjuntos de la Liga Hypermotion que acaben finalizando más que el Deportivo.

Según datos de Wyscout, el combinado coruñés ha ejecutado 130 saques de esquina, una cifra que le sitúa en la zona media de la competición en cuanto a volumen. Sin embargo, solo el Racing de Santander (36 de 152), el Granada (28 de 120), el Valladolid (27 de 154) y el Córdoba (26 de 163) han rematado más que las 25 veces que lo ha hecho la escuadra deportivista, que maneja también uno de los mejores balances en cuanto a la claridad de esos remates. Pero no hay acierto y contra el Zaragoza fue la enésima muestra.

Bien en defensa

Que el trabajo no está siendo ni mucho menos malo lo ilustra también los números defensivos del Deportivo. Porque el combinado herculino suple con estructura y concentración sus carencias. Solo Las Palmas y Burgos (5 cada uno) han encajado menos goles de pelota parada que los 6 recibidos por el Deportivo, distribuidos en 1 de penalti (marcado por el Valladolid), otro de falta lateral (indirecta, obra del Cádiz) y 4 de córner (Racing, Castellón, Almería y Leganés).

Así, únicamente el Castellón y el Almería —ambos en los encuentros de la primera vuelta en Riazor— han encontrado acierto contra el Deportivo a través del centro-remate, pues el Racing anotó en un envío a la frontal del área que Peio Canales transformó en gol con un gran chut y Duk hizo lo propio en una jugada enrevesada de múltiples despejes fallidos en la jornada 3 en Butarque.

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Concede poco el Dépor y no produce demasiado el Sporting, su rival de este sábado. Entre la etapa de Asier Garitano y la de Borja Jiménez el cuadro gijonés ha anotado 13 tantos a balón parado. Pero la cifra tiene truco, pues 9 han llegado desde el punto de penalti. Mientras, 1 tanto ha llegado de falta indirecta y otros 4 procedentes de saques de esquina, un arte en el que destaca Pablo Vázquez.

El exdeportivista se ve de nuevo las caras con el conjunto blanquiazul con ganas de reivindicarse y el bagaje de ser el tercer máximo goleador de categoría de cabeza. Sus 3 tantos han llegado así. Era un argumento en el balón parado vestido de blanquiazul y lo sigue siendo ahora que ha cambiado las rayas al rojo. Un peligro más para un Deportivo que avanza pese a su balón parado.