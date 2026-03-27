¿Cómo nos ven? | Daniel Souto: "El Dépor es muy práctico cuando tiene que serlo y muy difícil de batir"

El periodista Daniel Souto, nacido en Gijón en 1992, cubre la actualidad del Real Sporting de Gijón en La Voz de Asturias desde 2019 y también para la Agencia EFE. Su apellido evidencia unas raíces gallegas y admite que hay algún deportivista en la familia.

¿Qué recuerdos le evoca el hablar del Dépor?

El Dépor de Champions: Tristán, Makaay y todo aquello. A mí me pilló de pequeño, tendría unos diez años, pero tengo un recuerdo nítido. Era justo cuando más me gustaba el fútbol. Se disfrutaba bastante desde la distancia, aunque nunca fui fan del Dépor. Pero mi abuelo sí, era de allí de Coruña. Y mi padre nació allí de casualidad, pero a los tres meses se vino para aquí. Recuerdo que el Dépor era un equipazo, aquella eliminatoria contra el Milan, creo que la más recordada por la remontada. Y también recuerdo a los jugadores brasileños del Dépor...

Y volviendo a la actualidad, ¿cómo ve al Dépor este año, en su segundo curso en la categoría de plata?

Tenía ciertas expectativas con la llegada de Antonio Hidalgo, un técnico con experiencia en la categoría y que sabe sacar rendimiento a las plantillas. Y en verano ya se veía que el Dépor había dado un paso adelante a la hora de configurar la plantilla. Y es un poco lo que más se echa en falta aquí en Gijón. Se considera que hay muy buen once, pero pocos recursos más allá de doce jugadores. Y en Coruña en verano da la impresión de que se dio el paso de afianzar las bases que ya tenían del año anterior. Además de reforzar esa segunda unidad con futbolistas que podían ser perfectamente titulares y que en Segunda te vienen muy bien. Después de tantos años en esta categoría sabemos que una plantilla es lo que te hace competir durante tanto tiempo seguido y estar ahí. Y eso se está viendo en el Dépor. Es un equipo muy competitivo, muy de Hidalgo. Muy práctico cuando tiene que serlo y muy difícil de batir. Da igual el tipo de partido que tenga o si se le complica o no, siempre va a tener alguna posibilidad de cambiar el resultado a su favor. Y es lo que le está dando tantas victorias y manteniéndole ahí arriba.

Comentaba antes los problemas de fondo de armario en el Sporting...

Sí, yo creo que es algo que se ve de forma muy clara desde fuera y también por parte de la afición. Había la necesidad de elevar el nivel de esa segunda unidad en muchas posiciones, muchas de ellas clave. Por ejemplo, en ataque faltaron muchas piezas. Hubo apuestas muy arriesgadas en verano y algunas de ellas ya se veía venir que iban a dar un rendimiento muy bajo y por desgracia no nos equivocamos. Pero habría sido preferible el tener más alternativas, especialmente en ataque, que es lo que le ha lastrado muchas veces. Y después al Sporting le ha pasado que un partido que ganaba al final se ha desequilibrado en su contra. Le cuesta mantener un resultado positivo y eso cuesta puntos que a la larga te distancia de los puestos altos

¿Qué partido espera este sábado en El Molinón?

En el encuentro de la primera vuelta Asier Garitano, que era entonces el técnico, planteó un partido en el que pasasen pocas cosas. Entonces el Dépor venía en muy buena dinámica. Pero ahora tengo más dudas de cómo lo va a afrontar Borja Jiménez. Primero por el momento de la temporada, porque ahora mismo es probable que al Sporting un empate le valga de muy poco, pero al Dépor le puede servir más. Por lo menos para mantenerse ahí. Pero definitivamente un ambiente enrarecido en el Molinón también va a influir. Los resultados recientes no importan y el Sporting está siendo experto en eso este curso. Es capaz de encadenar tres victorias seguidas y luego pasarse cinco partidos sin ganar. Es una montaña rusa. Borja ante equipos de arriba y más propositivos, como el Castellón, está haciendo planteamientos algo diferentes a lo que hacía semanas atrás. Viendo el resultado de cómo le fue al equipo en la primera parte de la última jornada a las Palmas puede ser que cambie y veamos un partido un poquito más abierto.

¿Le quita un poco de lustre al ambiente las actuales desavenencias entre la afición y el club?

Sí, siempre han sido partidos tensos a nivel de grada, pero de buen ambiente de fútbol y con dos aficiones entregadas para animar a los suyos, hacerse notar y hacer mucho ruido. Y en este partido puede que incluso no haya grada de animación. Están haciendo un llamamiento a no acudir al partido y muchas de las peñas del club también se han sumado a este movimiento. Eso ahora mismo deja una incertidumbre muy grande de qué ambiente se va a vivir.

¿Se atreve con un pronóstico sobre qué equipos van a ascender a Primera?

La Segunda está siendo como siempre, muy cambiante y en la que cada semana no sabes qué resultado va a haber. Es una cosa de locos que es imposible de adivinar. Diría el Racing, por la ventaja que tiene y entre el Dépor y el Almería va a estar la segunda plaza. El Málaga está muy fuerte pero veremos cuánto le dura la gasolina.