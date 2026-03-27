Borja Jiménez y su reencuentro con el Dépor: "Es un partido especial, fue muy doloroso, pero voy a intentar ganarles"

Borja Jiménez, técnico del Sporting, durante un entrenamiento EFE

"El Dépor está sacando muchísimos puntos en los minutos finales, pero no es algo que nos preocupe en exceso", asegura Borja Jiménez, técnico del Sporting de Gijón, quien admite que el reencuentro con el equipo coruñés es "especial" y no espera "un partido abierto, por cómo defienden ellos", según indicó este viernes en rueda de prensa.

Andrés Cuenca. "Muy buenas sensaciones, está en la última fase, en la recuperación al grupo, esta semana ha hecho algunas tareas con nosotros y esperemos que a partir de la semana que viene esté con total normalidad".

Rubén Yañez. "Tenemos que valorar también que su semana ha sido muy positiva. Nos queda la sesión de ahora, por la tarde, a ver cómo se encuentra, pero tenemos la tranquilidad de que la portería ha estado cubierta en perfectas condiciones estos días. Decidiremos en función de las sensaciones que tenga Rubén, si puede entrar en convocatoria, y de lo que creamos que es mejor para el partido de mañana".

Duelo contra el Dépor, con el que te quedó la espinita del no ascenso contra el Albacete. "Es un partido especial. Este año he tenido la posibilidad de enfrentarme a exequipos como el Valladolid, el Leganés, mi exequipo más reciente, y mañana al Dépor. Es cierto que allí nos quedamos muy cerquita de conseguir el objetivo, que nos quedó esa espinita clavada, sobre todo, por cómo se produjo, que fue doloroso, pero saben que tengo muchísimo cariño a A Coruña, al Dépor. Mañana voy a intentar ganarles, pero luego desearles lo mejor, que están en los puestos altos de la clasificación y ojalá consigan todos los retos que se han propuesto este año".

Polémica entre club y afición. "Estoy convencido de que va a haber muchísima más gente del Sporting que del Deportivo. Es verdad que la afición para nosotros, como fue el último día, es fundamental, nos gustaría que nos acompañaran, como hacen siempre, pero entendemos y respetamos las decisiones que tomen de manera individual cada uno de nuestros socios y las comprendemos. Empatizamos mucho con ellos y tengo ese convencimiento de que todavía queda tiempo, que entiendan que son fundamentales para nosotros, nos estamos jugando muchísimo, que mañana es un partido muy importante, que son determinantes aquí en casa. Es el campo que más suena de la categoría y ojalá que mañana podamos tener buen ambiente, ganar y que los que vengan, marchen contentos para casa".

Claves del partido. "Nos viene el mejor visitante de la categoría, con nueve victorias fuera de casa, que son muchísimas, por eso están ahí arriba. Es un equipo que está sacando muchísimos puntos en los minutos finales, pero no es algo que nos preocupe en exceso, esos minutos finales. Queremos llevar el partido a nuestro terreno, que seamos reconocibles, que podamos hacer muchos minutos como el día del Castellón y Las Palmas. Es una plantilla que está haciendo las cosas muy bien, que se reforzó con jugadores de Primera División en el mercado de invierno, que están ahí arriba por méritos propios. Será un partido muy igualado, como están siendo los de la cuesta de marzo y tenemos el convencimiento de que mañana volveremos a ganar".

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Tipo de enfrentamiento. "No creo que mañana vaya a ser un partido abierto, por cómo defienden ellos. Es un equipo que con pelota hace ataques largos y que sin pelota, hace defensas de bloques medios, bajos, también largos sin importarles, que es una evolución que están teniendo todos los equipos, porque hemos empezado también a ver al Racing y nos ha sorprendido esa capacidad de defender muy cerquita de su área, con dos líneas, una de cuatro y otra de cinco. El Dépor hace situaciones, al revés, de cinco y de cuatro. Cada vez es más utilizado, el Dépor lo está haciendo con Ximo y Altimira, son recursos que en este tramo de temporada normalmente los equipos vienen utilizando por esa versatilidad de los jugadores porque se aprieta todo mucho más, hay situaciones de marcadores más cerrados, pero no creo que el de mañana vaya a ser como el del Castellón o el de la Cultural por cómo ataca y defiende el Dépor".

Cansancio. "Las lesiones no nos han venido bien en un tramo tan importante como el que estamos ahora, con partidos entre semana. Además, la semana siguiente jugamos lunes y sábado otra vez. El calendario no nos está ayudando mucho en eso y a nivel numérico no tenemos muchos futbolistas en disposición de ser alineados".