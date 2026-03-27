Altimira: "Venir al Dépor es la mejor decisión que he tomado"

Llegó a A Coruña hace menos de tres meses, pero transmite la sensación de llevar años defendiendo la blanquiazul. Adrià Altimira Reynaldos (Cardedeu, Barcelona, 2001) aterrizó en Riazor horas antes de despedir el 2025. Libre tras su etapa en el Villarreal, su incorporación, impulsada por la lesión de Ximo Navarro, con quien ahora comparte banda, tardó apenas minutos en despertar la ilusión de la afición del Deportivo. Una conexión que no ha hecho más que crecer desde el instante en el que pisó césped.

Formado en la cantera del Barça, su trayectoria le llevó por el NK Lokomotiva, Melilla y Andorra antes de recalar en el filial del submarino amarillo. La pasada temporada, cedido en el Leganés a las órdenes del exdeportivista Borja Jiménez, disputó 22 partidos en Primera División. De la mano de su amigo y compañero Ferllo, el lateral se ha adaptado a la ciudad herculina en tiempo récord: llegó, se enfundó la camiseta y desde entonces lo ha jugado prácticamente todo. A once partidos de llegar al final de la competición, Altimira analiza el momento del conjunto coruñés, las claves para sostener la posición de aquí a final de curso y cómo está viviendo su cambio de rol tras la baja de David Mella.

No hace ni tres meses desde que está aquí, pero se le ve como si llevara toda la vida.

La verdad es que desde el principio me he sentido bastante a gusto. El recibimiento de la gente, sobre todo en los primeros partidos, ha sido increíble. Siempre lo he dicho, desde el primer día, que tomar esta decisión es lo mejor que he hecho a día de hoy. Estoy cómodo con los compañeros, con la gente del staff, con la ciudad... todo se ha dado perfecto y por eso parece que llevo aquí uno o dos años.

Es joven, pero ya ha estado en varios equipos. ¿Qué importancia le da a sentirse cómodo, a caer de pie en un sitio, para que después eso se traslade al terreno de juego?

Es superimportante sentirte cómodo con la gente que tienes alrededor, tanto en el club como fuera. Como he dicho antes, todo se ha dado perfecto. Tener un buen grupo dentro del vestuario es clave y eso también hizo que desde el principio tuviera mucha confianza y pudiera sacar mi nivel.

Por su experiencia, ¿qué pesa más en la adaptación al llegar a un sitio nuevo, que la persona sea sociable y esté abierta a nuevas experiencias, o lo que se encuentre en el grupo, cómo sea el vestuario…?

Al principio es complicado cuando llegas a un sitio nuevo. Los primeros días son un poco a ver lo que te encuentras. Lo que quieres, sobre todo, es adaptarte lo más rápido posible. Porque es verdad que cuando estás ya adaptado, la confianza es plena. Te sientes tú y al final te sale todo a la perfección. Cuando llegas a un sitio, lo más importante es ser tú. Obviamente, intentar integrarte en el grupo lo más rápido posible, eso va dependiendo de cada persona, si es un poquito más abierta o más cerrada. Pero bueno, poco a poco integrarse en los entrenamientos, en el día a día, que eso ayuda mucho a entrar dentro del equipo. También tener la suerte de, desde el principio, salir de inicio en el primer partido. Me ha ayudado a que los compañeros me conocieran más y estuvieran más cercanos a mí.

Altimira, durante la entrevista en Abegondo Carlota Blanco

Viaja a Andorra, Melilla, Villarreal, Leganés. ¿Han sido siempre las experiencias similares a la de llegar a A Coruña o ha ido evolucionando usted también cuando llega a un sitio para favorecer la adaptación?

Por suerte, soy una persona bastante cercana. Es verdad que al principio me cuesta abrirme un pelín. Pero soy una persona que no tiene ningún problema para hablar con la gente y relacionarme lo más rápido posible. Dentro de cada vestuario he tenido facilidad de llevarme muy bien con todo el mundo, pero no en todos los sitios puedes caer tan bien desde el inicio. Sobre todo, en el tema futbolístico. El llegar y tener este recibimiento jugando en casa ayudó a que desde el principio ya estuviera superintegrado. Quizá en otros lados, como Villarreal o Leganés, fue distinto, pero tampoco se alejaron mucho de lo que ha pasado aquí.

Imagino que ayudará llegar al principio del mercado. Además, lo hizo de la mano de otro compañero como Ferllo, que desde fuera se les ve muy unidos. ¿Se conocían de antes o fue un flechazo?

Nos habíamos enfrentado, sobre todo en años anteriores en Primera División, incluso el año de Andorra. Justamente llegamos más o menos en la misma fecha, coincidimos las primeras noches en el hotel, antes de venir a Abegondo. Coincidió todo. Que éramos muy parecidos y que más o menos tenemos muchas cosas en común. A mí me ayudó poco a poco a integrarme al equipo, porque él es muy abierto, tiene mucha facilidad para hacer amistades. Desde el principio congeniamos superbién, tuvimos feeling. A día de hoy se ve que nos llevamos muy bien, estamos casi todo el rato juntos y contentos.

¿Qué se ha encontrado en el vestuario desde su llegada? Tanto a nivel personal y de trato con los compañeros, como de equipo.

Es un vestuario del que puedes sacar cosas muy buenas de cada uno. Tanto de la gente con más experiencia como de los más jóvenes. De todo el mundo puedes aprender algo, todos suman su granito de arena, que es lo importante. Somos un buen vestuario, un buen grupo, una piña. Todos tenemos claro el objetivo y eso es muy importante. El día a día de trabajo, obviamente, como en todos los grupos, hay días mejores y peores, pero estamos enfocados en mejorar en lo que queremos, en cada día ser mejores. Cuando no estamos dentro del campo entrenando, el grupo es espectacular, y eso, cuando sales a entrenar o al campo, lo hace muy fácil.

Viene de Primera y llegó para ser importante, pero ¿se esperaba aterrizar, ponerse la camiseta y a jugar?

Esto lo he hablado muchas veces con mi gente cercana. Cuando llegas en un mercado de invierno, incluso de verano también, pero sobre todo en invierno, no es lo común empezar a un nivel tan alto o parecer que se ha adaptado muy rápido el jugador. Se necesitan unas semanas de adaptación, pero al final, en el fútbol y sobre todo viniendo de Primera, donde no hay tiempo de adaptación, se notó ese plus de llegar de la máxima categoría. También ayudó haber venido con muchas ganas de demostrar. Llegaba de no jugar apenas, y se juntó todo, además del recibimiento, el apoyo de la afición, con los compañeros… Por suerte, salió todo perfecto.

Muchas veces se dice, incluso los propios futbolistas, que al llegar con el ritmo de jugar en Primera, al principio se está por encima del nivel y después se va igualando al ritmo de la categoría en la que se está. ¿Es una leyenda urbana o usted también lo nota? ¿Hay diferencias a la hora de entrenar, tanto para elevar su nivel por la exigencia del día a día, como para rebajarlo?

Para cualquier persona que ha estado en Primera y ahora está en Segunda, obviamente el nivel y el ritmo cambian. No se aleja, porque en Segunda hay mucho nivel y jugadores impresionantes, pero si alguien dice que no, miente. Mucha gente dice que a lo mejor llevas cuatro semanas y ya te has adaptado al ritmo de Segunda, pero creo que ahí va cada uno con lo suyo. Si tú te exiges cada día al mismo nivel con el que venías, eso no cambia. Sigues con tu forma de entrenar, de jugar. Es verdad que en ciertas cosas sí que cambia. En Primera cualquier error, cualquier detalle, marca mucho la diferencia. Pero a nivel de ritmo se ve que la Liga está muy igualada y hay muy buenos equipos y jugadores.

En los tres meses que lleva en A Coruña lo ha jugado prácticamente todo. Empezó como una especie de tercer central el primer día, después carrilero, ahora extremo… Aunque la zona sea más o menos siempre la misma, requerirá una preparación diferente durante la semana o incluso las últimas horas antes del partido.

Es una situación difícil porque de un día para otro tienes que cambiar ciertos aspectos del juego. En mi caso, desde hace años he jugado en mil sitios, sobre todo el año pasado con el Leganés, tuve la posibilidad de jugar de lateral derecho, de carrilero y de extremo por delante. Incluso jugué dos o tres partidos de extremo izquierdo, alguno de lateral izquierdo… Cuando ya vienes de estar en un equipo en el que has vivido esas situaciones y te toca vivirlas en otro, te adaptas rápido. Ser polivalente es algo bueno para un jugador. Mientras juegues, donde te pongan es irrelevante. Te puede gustar más un sitio que otro, pero si eres un jugador que trabaja el día a día, disfrutas tanto atacando o defendiendo y si el míster decide ponerte por delante, por detrás o por dentro, tienes que aceptarlo y dar el máximo nivel y adaptarte lo más rápido posible.

La lesión de Mella es un palo fuerte, pero en el fútbol no hay tiempo. Si te toca jugar en esa posición, hay que adaptarse lo más rápido posible Altimira

¿Es de esos futbolistas que tiene curiosidad por el juego? No solo que le digan lo que tiene que hacer, sino plantearse por qué le piden hacer cada cosa, tanto a usted como a compañeros de diferentes demarcaciones.

Cuando venimos de canteras, en este caso como la del Barça, en el aspecto del juego entendemos muy bien cualquier zona del campo. Como he dicho antes, es muy importante disfrutar defendiendo, cuando estás en bloque medio o atacando, tanto si te ponen en otra posición como si juegas siempre en la misma. Desde pequeño nunca he tenido ningún problema en eso. Al contrario, ayuda al futbolista a poder jugar en diferentes posiciones. Entiendes en cada momento lo que te pide tu compañero y eso ayuda al equipo y al que tienes al lado.

Incluso en los laterales, ¿no? Históricamente, siempre ha sido una posición de recorrido de norte a sur, pero en los últimos años, con las presiones altas, hay que buscar maneras de salir. En este poco tiempo en el Dépor, le hemos visto ya jugar por dentro muchas veces también.

Hace años, la posición de lateral era muy A, B, C. Muy lineal. El fútbol ha avanzado y a día de hoy requiere muchas cosas. Se están viendo todo tipo de laterales, tanto ofensivos con mucho recorrido, otros que se meten por dentro, que te pueden sorprender, y después están abiertos, que sacan centros, que encaran… Gracias al año de Andorra, que pude jugar mucho por dentro, hizo que ahora, si el momento lo requiere, sepa leer el juego y ayudar al equipo en esa salida de balón. El poder adaptarse a estar abierto, cerrado o variar las posiciones, para el rival es muy complicado y es muy bueno para dar soluciones a tu propio.

La lesión de Mella crea un nuevo reto para el míster en la banda derecha con el tema de los extremos. Contra Ceuta y Zaragoza jugaron usted y Ximo y daba la sensación de que eran el mismo jugador. Los dos hacían tanto de lateral como de extremo según el momento. Parece que se entienden bien desde el primer momento, cuando uno tiene que romper y cuando el otro tiene que quedarse.

En este caso estoy jugando de extremo, pero cuando llevas tiempo jugando de lateral, al final entiendes qué movimientos van mejor para hacerle daño al rival y qué movimientos van mejor para entenderte con tu lateral. Estar yo por delante ayuda mucho a entender cuándo él tiene que ser más profundo y yo meterme por el interior, correr por dentro, tirársela larga y llegar a centrar... Eso hace que desde el principio nos entendamos superbién y eso para el equipo es increíble. La lesión de Mella es un palo fuerte porque es un jugador muy importante, pero, como he dicho antes, en el fútbol no hay tiempo. Si te toca jugar en esa posición, hay que adaptarse lo más rápido posible y trabajar el día a día, que es lo que estamos haciendo para ser mejores.

¿Cómo se lleva esa montaña rusa de que todo sea negro después de la derrota ante el Granada, y controlar la euforia ahora, después de dos victorias consecutivas, que parece que se va a ascender dentro de dos días?

En todo este tramo, tanto el primero de la temporada en el que no estuve como ahora, el hecho de que estemos siempre en esa parte alta habla mucho del día a día, del trabajo del vestuario. Por suerte o desgracia, no sé cómo decirlo, hemos vivido momentos buenos, malos, de estar arriba como ahora, de tener cuidado porque pierdes y puedes estar más atrás… Todo esto ayuda a que, cuando viene una situación, ya la hayas vivido y ya sepas más o menos cómo controlarla o cómo salir de ella. En ciertos momentos en que las cosas han ido mal, se ha notado que hemos podido darle la vuelta, hemos remontado y ya se ha visto más de una vez. Estamos preparados para cualquier situación. No somos un equipo que haya vivido un tramo superbueno y que ahora venga uno malo y no sepas cómo darle la vuelta. Hemos vivido de todo y eso nos ayudará mucho y hará que estemos lo más arriba posible.

Altimira celebra el 2-0 del Deportivo ante el Albacete JAVIER ALBORES

¿Le sorprende la exigencia que hay en Riazor? El equipo siempre ha estado arriba, pero la sensación es que siempre se pide un poco más.

A mí desde el principio no me sorprende. Sabía que venía a un club grande que tenía el proyecto de estar lo antes posible en Primera División. Es normal que la afición te pida esta exigencia. Todo el mundo quiere estar el año que viene o lo más rápido posible en Primera. Es normal y veo necesario que te exijan para que no te relajes. Es verdad que en ciertos momentos hay que sentarse, por ejemplo, dentro del vestuario y decir: “Oye, que digan lo que quieran. Al final, nosotros tenemos que ver dónde estamos y todo lo que hemos hecho para estar aquí”. Tuvimos momentos malos, otros peores, algunos mejores, pero hay que valorar y darse cuenta de dónde estamos. Por ejemplo, ahora somos segundos dependiendo de nosotros y eso, tanto nosotros como la afición, tiene que valorarlo.

¿Resulta difícil aislarse tanto del pesimismo como de la euforia? Sobre todo en un vestuario donde hay mucha gente joven y tan activo en redes sociales

Eso va a depender de cada persona. Quizá a mí el que aprieten y que exijan me hace ver que es una afición grande y que tiene ganas de algo grande. No es una sensación de presión o de que lo estamos haciendo mal. Es muy importante que cada uno tenga claro que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Habrá momentos de mejora porque, obviamente, no podemos ser perfectos. Hay que mejorar, pero es importante saber dónde estamos, en qué posición estamos todo el transcurso de la temporada. Es importante saber lo que piensa la afición y la exigencia, pero también saber todo lo que hemos hecho hasta ahora y eso ayuda.

En la previa del partido ante el Zaragoza, cuando el bus pasa por delante del Playa Club y da la curva para entrar en Riazor, ¿qué sintió?

Esperaba un recibimiento grande y cuando lo vi me impactó bastante. Hacer esto los últimos partidos en casa va a ser increíble porque hace que salgas al campo con otra sensación. De ser un club grande, de tener esa ambición. Se nota que en su momento sufrieron y son un equipo que se merece estar en otra Liga. Lo viví con bastante ilusión, me sorprendió para bien y fue algo inolvidable. Espero que se repita.

¿Lo repetiría hasta el final?

Sí, creo que es necesario.

¿Cómo ve estos últimos once partidos? Once finales, que le llaman ahora.

Es importante el día a día. Parece una frase típica, pero el partido a partido. Si somos capaces de mejorar esos pequeños detalles que nos están penalizando, seguir mejorando las cosas buenas y centrarnos en el partido de cada fin de semana, hará que estemos lo más arriba posible. Hay que pulir los pequeños detalles, trabajar todos, tanto los que están teniendo más oportunidades como los que tienen menos. Eso unirá más al equipo. Ir poco a poco dando pasitos y, si el trabajo está bien hecho, algo bueno tendrá que llegar.